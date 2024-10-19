Сочи
Родина
«Сочи»
Турнирное положение: пока «Сочи» занимает только шестое место в таблице Первой лиги с 21 очком и не оправдывает звание главного фаворита турнира.
Последние матчи: в 14-м туре команда Роберто Морено сыграла в гостях вничью с прямым конкурентом «Арсеналом» со счетом 1:1. Соперник первым открыл счет в конце первого тайма, но «Сочи» смог уйти от поражения, забив в середине второй половины с помощью арендованного у «Спартака» Павла Мелешина.
Сочи — Родина: коэффициенты букмекеров
В Кубке России южане прошли ульяновскую «Волгу» со счетом 2:0, а ранее в чемпионате была разгромлена «Чайка» (5:0).
Не сыграют: травмирован Марсело Алвеш, под вопросом участие Сааведры.
Состояние команды: в последнее время «Сочи» заиграл намного увереннее и результативнее. К концу первого круга Морено наконец получил мотивированных футболистов, взамен тех, кто не сильно желал напрягаться в Первой лиге, и результаты пошли чуть лучше. Хорошо вписались в команду нападающий Писарский и Мелешин, забивающие почти в каждой игре.
«Родина»
Турнирное положение: пока «Родина» только на девятом месте в таблице Первой лиги с 19 очками, что сродни провалу.
Последние матчи: в 14-м туре «Родина» на своем поле сыграла вничью с «Енисеем» (1:1). До 71-й минуты москвичи уступали, но выход опытного Амура Калмыкова, который восстановился после серьезной травмы, спас «Родину» от поражения.
В Кубке России команда бесславно вылетела от костромского «Спартака», проиграв ему со счетом 1:2, а ранее в чемпионате была также ничья с «Арсеналом» (1:1).
Не сыграют: давно травмирован нападающий Андреев, под вопросом участие защитника Мещанинова.
Состояние команды: очередной сезон в «Родине» проходят эксперименты с тренерским штабом. Сейчас команду возглавил Филипп Соколинский, который коренным образом стал менять по ходу сезона стиль игры и тактическую схему. Понятно, что ни к чему хорошему это пока не привело и «Родину» постоянно болтает.
Статистика для ставок
- Соперники никогда ранее не играли друг с другом
- «Сочи» не проигрывает на протяжении 10 туров с учетом кубковых матчей
- В четырех послежних играх у «Родины» две ничьи и два поражения, при этом команда забивает и пропускает
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Сочи» дают 1,80, а на «Родину» — 4,70, ничью букмекеры оценивают в 3,80.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,71, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,14.
- 2.17Акрон — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.25Боруссия Д — Санкт-Паули: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.20Ахмат — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
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Прогноз: встречаются две команды Первой лиги с самым большим бюджетом и мощнейшим подбором игроков в средней линии и нападении. При этом оборона обоих соперников оставляет желать лучшего. При Соколинском «Родина» стала играть в очень открытый футбол, у «Сочи» будет полно возможность ее наказать за это. «Родина» же с Юшиным, Рейной и Калмыковым априори просто обязана забивать любому сопернику.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2,14.
Прогноз: силы команд примерно равны, поэтому можно попробовать взять более рисковый вариант.
Ставка: ничья за 3,80.