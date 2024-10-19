19 октября в 15-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Сочи» и «Родина». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Родина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: пока «Сочи» занимает только шестое место в таблице Первой лиги с 21 очком и не оправдывает звание главного фаворита турнира.

Последние матчи: в 14-м туре команда Роберто Морено сыграла в гостях вничью с прямым конкурентом «Арсеналом» со счетом 1:1. Соперник первым открыл счет в конце первого тайма, но «Сочи» смог уйти от поражения, забив в середине второй половины с помощью арендованного у «Спартака» Павла Мелешина.

В Кубке России южане прошли ульяновскую «Волгу» со счетом 2:0, а ранее в чемпионате была разгромлена «Чайка» (5:0).

Не сыграют: травмирован Марсело Алвеш, под вопросом участие Сааведры.

Состояние команды: в последнее время «Сочи» заиграл намного увереннее и результативнее. К концу первого круга Морено наконец получил мотивированных футболистов, взамен тех, кто не сильно желал напрягаться в Первой лиге, и результаты пошли чуть лучше. Хорошо вписались в команду нападающий Писарский и Мелешин, забивающие почти в каждой игре.

«Родина»

Турнирное положение: пока «Родина» только на девятом месте в таблице Первой лиги с 19 очками, что сродни провалу.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 14-м туре «Родина» на своем поле сыграла вничью с «Енисеем» (1:1). До 71-й минуты москвичи уступали, но выход опытного Амура Калмыкова, который восстановился после серьезной травмы, спас «Родину» от поражения.

В Кубке России команда бесславно вылетела от костромского «Спартака», проиграв ему со счетом 1:2, а ранее в чемпионате была также ничья с «Арсеналом» (1:1).

Не сыграют: давно травмирован нападающий Андреев, под вопросом участие защитника Мещанинова.

Состояние команды: очередной сезон в «Родине» проходят эксперименты с тренерским штабом. Сейчас команду возглавил Филипп Соколинский, который коренным образом стал менять по ходу сезона стиль игры и тактическую схему. Понятно, что ни к чему хорошему это пока не привело и «Родину» постоянно болтает.

Статистика для ставок

Соперники никогда ранее не играли друг с другом

«Сочи» не проигрывает на протяжении 10 туров с учетом кубковых матчей

В четырех послежних играх у «Родины» две ничьи и два поражения, при этом команда забивает и пропускает

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Сочи» дают 1,80, а на «Родину» — 4,70, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,71, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,14.

Прогноз: встречаются две команды Первой лиги с самым большим бюджетом и мощнейшим подбором игроков в средней линии и нападении. При этом оборона обоих соперников оставляет желать лучшего. При Соколинском «Родина» стала играть в очень открытый футбол, у «Сочи» будет полно возможность ее наказать за это. «Родина» же с Юшиным, Рейной и Калмыковым априори просто обязана забивать любому сопернику.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2,14.

Прогноз: силы команд примерно равны, поэтому можно попробовать взять более рисковый вариант.

Ставка: ничья за 3,80.