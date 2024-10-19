19 октября в 15-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и «Нефтехимик». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Черноморец» Нв — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: сейчас «Черноморец» в таблице Первой лиги поднялся уже на пятое место с 23 очками, включившись наконец в борьбу за выход в РПЛ.

Последние матчи: в 14-м туре на выезде была разгромлена «Уфа» со счетом 3:0. Героем встречи стал недавний новичок Роман Акбашев, оформивший дубль двумя красивыми ударами. Также отличился молодой Дмитрий Гурченко, который расцвел в последнее время при новом наставнике Василенко.

Ранее было поражение в гостях от «Алании» (0:2) в гостях и победа над «Соколом» (3:0).

Не сыграют: давно травмирован Будагян, под вопросом участие Хабалова и Чичинадзе.

Состояние команды: в «Черноморце» собран чуть ли не сильнейший состав в лиге, который при Олеге Василенко пополнился еще Черовым, Акбашевым и Фищенко, с таким можно спокойно играть и в РПЛ. Команда в Новороссийске очень амбициозная и с большими задачами.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: сейчас «Нефтехимик» идет в таблице Первой лиги на седьмом месте с 20 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 14-м туре команда Кирилла Новикова смогла вырвать победу на своем поле у «Шинника» со счетом 1:0. Игра получилась откровенно унылой и без голевых моментов, а единственный гол в исполнении Султана Джамилова пришел уже в компенсированное время.

До этого была ничья в гостях с «Балтикой» (0:0) и победа дома над «Родиной» (2:1).

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: традиционно «Нефтехимик» при Новикове играет в очень вязкий оборонительный футбол, давая сопернику минимум возможностей у своих ворот отличиться. Состав у команды очень стабильный и почти не меняется, впрочем, и обойма у тренерского штаба всего из 14-15 футболистов.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне матч в Новороссийске завершился победой «Нефтехмика» (1:0)

Матч в Нижнекамске не выявил победителя (1:1)

В шести последних матчах «Черноморец» и «Нефтехимик» пропустили всего по 4 мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Черноморца» дают 2,0, а на «Нефтехимик» — 4,0, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,61, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,30.

Прогноз: встречаются одни из самых прагматичных и тренерских команд лиги. Олег Василенко за короткий срок смог обучить «Черноморец» играть в свой футбол, ну а Новиков занимается уже этим несколько сезонов. Хозяева будут владеть мяч, а гости ждать ошибки соперника или стандарт, сидя большими силами сзади. Будет не самая яркая игра.

Ставка: тотал меньше 2 за 2,07.

Прогноз: также можно рискнуть, попробовав взять более рисковый вариант.

Ставка: тотал меньше 1,5 за 2,95.