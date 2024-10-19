Черноморец
Нефтехимик
«Черноморец» Нв
Турнирное положение: сейчас «Черноморец» в таблице Первой лиги поднялся уже на пятое место с 23 очками, включившись наконец в борьбу за выход в РПЛ.
Последние матчи: в 14-м туре на выезде была разгромлена «Уфа» со счетом 3:0. Героем встречи стал недавний новичок Роман Акбашев, оформивший дубль двумя красивыми ударами. Также отличился молодой Дмитрий Гурченко, который расцвел в последнее время при новом наставнике Василенко.
Черноморец — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров
Ранее было поражение в гостях от «Алании» (0:2) в гостях и победа над «Соколом» (3:0).
Не сыграют: давно травмирован Будагян, под вопросом участие Хабалова и Чичинадзе.
Состояние команды: в «Черноморце» собран чуть ли не сильнейший состав в лиге, который при Олеге Василенко пополнился еще Черовым, Акбашевым и Фищенко, с таким можно спокойно играть и в РПЛ. Команда в Новороссийске очень амбициозная и с большими задачами.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: сейчас «Нефтехимик» идет в таблице Первой лиги на седьмом месте с 20 очками.
Последние матчи: в 14-м туре команда Кирилла Новикова смогла вырвать победу на своем поле у «Шинника» со счетом 1:0. Игра получилась откровенно унылой и без голевых моментов, а единственный гол в исполнении Султана Джамилова пришел уже в компенсированное время.
До этого была ничья в гостях с «Балтикой» (0:0) и победа дома над «Родиной» (2:1).
Не сыграют: потерь в составе нет.
Состояние команды: традиционно «Нефтехимик» при Новикове играет в очень вязкий оборонительный футбол, давая сопернику минимум возможностей у своих ворот отличиться. Состав у команды очень стабильный и почти не меняется, впрочем, и обойма у тренерского штаба всего из 14-15 футболистов.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне матч в Новороссийске завершился победой «Нефтехмика» (1:0)
- Матч в Нижнекамске не выявил победителя (1:1)
- В шести последних матчах «Черноморец» и «Нефтехимик» пропустили всего по 4 мяча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Черноморца» дают 2,0, а на «Нефтехимик» — 4,0, ничью букмекеры оценивают в 3,40.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,61, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,30.
- 2.17Акрон — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.25Боруссия Д — Санкт-Паули: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.20Ахмат — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
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Прогноз: встречаются одни из самых прагматичных и тренерских команд лиги. Олег Василенко за короткий срок смог обучить «Черноморец» играть в свой футбол, ну а Новиков занимается уже этим несколько сезонов. Хозяева будут владеть мяч, а гости ждать ошибки соперника или стандарт, сидя большими силами сзади. Будет не самая яркая игра.
Ставка: тотал меньше 2 за 2,07.
Прогноз: также можно рискнуть, попробовав взять более рисковый вариант.
Ставка: тотал меньше 1,5 за 2,95.