ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артур Бетербиев и Дмитрий БиволЗаслуженно ли Бетербиев победил Бивола? Весь мир считает иначе Антонио КонтеЭпоха Возрождения. «Наполи» готов вернуться на трон Серии А Мишель ПерейраПерейра подерется с Эрнандезом, Фонт встретится с Филлипсом. Анонс карда UFC Vegas 99
  • 11:59
    • Официально: Тухель — новый главный тренер сборной Англии
  • 16:43
    • РПЛ опубликовала расписание трех заключительных туров в 2024 году
  • 16:12
    • Мирра Андреева обыграла немку Корпач в Нинбо
  • 16:04
    • Экс-игрок «Ливерпуля» мог стать тренером «Спартака»
  • 15:46
    • Стало известно, когда Захарян возобновит тренировки в общей группе «Реал Сосьедада»
    Все новости спорта

    Исход дерби «Фла-Флу» предопределен?

    «Фламенго» — «Флуминенсе». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 18 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Фламенго» — «Флуминенсе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алекс Сандро («Фламенго»)
    18 октября в 30-м туре бразильской Серии A «Фламенго» на своем поле примет «Флуминенсе». Начало поединка запланировано на 02:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фламенго» — «Флуминенсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 18 Октября 2024 года

    Фламенго

  • Бразилия. Серия А
    •  Фламенго 02:00 Флуминенсе

    Флуминенсе

  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
    •

    «Фламенго»

    Турнирное положение: По итогам 28-го тура бразильской Серии A «Фламенго» занимает четвертую позицию (зона Кубка Либертадорес) с 51 баллом и разницей мячей 45-32.

    Команда на четыре очка отстает от третьей в таблице «Форталезы», а также на четыре балла опережает «Сан-Паулу», который занимает пятое место — в зоне квалификации Кубка Либертадорес.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре первенства на чужом поле одержал победу. На выезде он сумел обыграть «Байю» (2:0).

    Этот успех стал для коллектива третьим кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат и Кубок Бразилии.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированы — Алекс Сандро, Луис Араужо, Эвертон, Винья, Педро, дисквалифицированных игроков — нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Фламенго» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

    Такие результаты говорят об отличной форме коллектива, а значит его шансы выиграть в приципиальном противостоянии, да еще и на своем поле, высоки.

    Педро, который травмирован — лучший бомбардир не только команды, но и всей лиги с 11-ю голами.

    «Флуминенсе»

    Турнирное положение: По итогам 28-ми матчей бразильской Серии A «Флуминенсе» занимает 16-ю строчку с 30 баллами и разницей мячей 22-30.

    Команда на один пункт опережает зону вылета из высшего дивизиона бразильского первенства, которая начинается с 17-й позиции.

  • Трансферный дайджест. 8 — 14 октября
  • Перемены в «Ювентусе», будущее Поля Погба и новый клуб Виктора Осимхена
  • 14/10/2024

    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии A набрал три очка. На своем поле он обыграл «Крузейро» (1:0).

    Этот успех прервал серию поражений коллектива из Рио в три поединка, которые пришлись на чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.

    Не сыграют: травмированы — Тиаго Силва, Нонато, Игнасио, Леле, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Флуминенсе» трижды проиграл лишь при одной победе.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    С такой формой гостям будет трудно не только набрать три очка, но и даже сыграть вничью, тем не менее, понятный настрой на принципиальное дерби может вдохновить их на успех.

    Кауан Элиас — лучший бомбардир команды в Серии A с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Фламенго» выиграл

    • в пяти последних матчах «Флуминенсе» забивала только одна команда

    • в шести из 10-ти последних матчей «Флуминенсе» не проиграл.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.88. Ничья — в 3.45, победа «Флуминенсе» — в 4.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяева выиграли. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    В то же время, в трех из четырех последних матчей гости проиграли.

    Ставка: «Фламенго» победит за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в пяти последних матчах гостей.

    Ставка: забьет только одна команда за 2.17

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Сонего — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Торпедо — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Куньлунь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Де Минор — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сочи — Волга
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Пол — Дьере
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Торонто — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Колорадо — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Анахайм — Юта
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Жукаев — Махач
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Виртанен
  • Теннис
  • Завтра в 10:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Амур — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Адмирал — Лада
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фламенго» — «Флуминенсе»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 18.10.2024. Прогнозы на футбол. Исход дерби «Фла-Флу» предопределен?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры