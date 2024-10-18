18 октября в 30-м туре бразильской Серии A «Фламенго» на своем поле примет «Флуминенсе». Начало поединка запланировано на 02:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фламенго» — «Флуминенсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фламенго»

Турнирное положение: По итогам 28-го тура бразильской Серии A «Фламенго» занимает четвертую позицию (зона Кубка Либертадорес) с 51 баллом и разницей мячей 45-32.

Команда на четыре очка отстает от третьей в таблице «Форталезы», а также на четыре балла опережает «Сан-Паулу», который занимает пятое место — в зоне квалификации Кубка Либертадорес.

Последние матчи: клуб в прошлом туре первенства на чужом поле одержал победу. На выезде он сумел обыграть «Байю» (2:0).

Этот успех стал для коллектива третьим кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат и Кубок Бразилии.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Алекс Сандро, Луис Араужо, Эвертон, Винья, Педро, дисквалифицированных игроков — нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Фламенго» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

Такие результаты говорят об отличной форме коллектива, а значит его шансы выиграть в приципиальном противостоянии, да еще и на своем поле, высоки.

Педро, который травмирован — лучший бомбардир не только команды, но и всей лиги с 11-ю голами.

«Флуминенсе»

Турнирное положение: По итогам 28-ми матчей бразильской Серии A «Флуминенсе» занимает 16-ю строчку с 30 баллами и разницей мячей 22-30.

Команда на один пункт опережает зону вылета из высшего дивизиона бразильского первенства, которая начинается с 17-й позиции.

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии A набрал три очка. На своем поле он обыграл «Крузейро» (1:0).

Этот успех прервал серию поражений коллектива из Рио в три поединка, которые пришлись на чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.

Не сыграют: травмированы — Тиаго Силва, Нонато, Игнасио, Леле, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Флуминенсе» трижды проиграл лишь при одной победе.

С такой формой гостям будет трудно не только набрать три очка, но и даже сыграть вничью, тем не менее, понятный настрой на принципиальное дерби может вдохновить их на успех.

Кауан Элиас — лучший бомбардир команды в Серии A с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Фламенго» выиграл

в пяти последних матчах «Флуминенсе» забивала только одна команда

в шести из 10-ти последних матчей «Флуминенсе» не проиграл.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.88. Ничья — в 3.45, победа «Флуминенсе» — в 4.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

Прогноз: в трех последних матчах хозяева выиграли. Так было и в их двух последних домашних поединках.

В то же время, в трех из четырех последних матчей гости проиграли.

Ставка: «Фламенго» победит за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в пяти последних матчах гостей.

Ставка: забьет только одна команда за 2.17