ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин ЯмальЯмаль и его команда. Лучшие игроки в пяти топ-лигах Европы прямо сейчас Джуд БеллингемФинляндия — Англия 1:3. Онлайн Кирнан Дьюзбери-ХоллЗолотой запас. Пять летних новичков АПЛ, полирующих лавку за большие деньги
  • 23:41
    • Греция всухую обыграла Ирландию в матче Лиги наций
  • 20:57
    • Сборная Англии одержала победу над Финляндией в матче Лиги наций
    Все новости спорта

    Голов будет в достатке!

    Кыргызстан — КНДР. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 15 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на Сборная Киргизии Прогнозы на сборную КНДР
    Прогноз и ставки на Кыргызстан — КНДР
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Кыргызстана
    15 октября в 4-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Кыргызстан и КНДР. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кыргызстан — КНДР, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Кыргызстан

    Турнирное положение: Кыргызстан в нынешней квалификации стартовал крайне неудачно. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Кыргызстан в трех стартовых турах квалификации не сумел разжиться очками. Да и забила команда всего 3 мяча в ворота соперников.

    Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела крайне неудачно. Киргизы уступили сборной Катара (1:3).

    А вот до того Кыргызстан уступил узбекам (2:3). А вот встреча с Ираном завершилась минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. При этом ее игроки отличились 4 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Киргизы нынче переживают не самые радужные времена. Команда забивает с огромнейшей натугой.

    Со сборной КНДР команда пересекалась всего лишь однажды. Четырнадцать лет назад Кыргызстан уступил сопернику со счетом 0:4.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Ничего другого киргизам банально уже не остается.

    КНДР

    Турнирное положение: КНДР сражается за попадание в топ-4. На текущий момент команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

    Причем КНДР в 3 матчах группы набрала лишь 2 зачетных балла. При этом команда забила 3 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 4.

  • Клубы против сборных. Нас ждет закат международного футбола?
  • Почему международный футбол в последнее время подвергается критике, как никогда прежде?
  • 11/10/2024

    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. КНДР расписала паритет с ОАЭ (1:1).

    До того команда расписала мировую с Катаром (2:2). А вот поединок с Узбекистаном завершился минимальным поражением.

    Вообще же, КНДР в 5 своих последних матчах проиграла 2 раз. Забила в них команда 4 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда не блещет стабильностью результатов. КНДР явно не хватает пресловутой монолитности.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом КНДР лишь на 2 зачетных пункта отстает от 4 места. Да и забивает команда в среднем аккурат гол за матч.

    Наверняка команда постарается сыграть как можно более агрессивно. Да и оппонент имеет огромные проблемы в плане надежности тылов.

    Очевидно, что гости постараются воспользоваться проблемами киргизов. Да и в отдельных матчах КНДР смотрелась симпатично.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают гол за матч

    • Киргизы в среднем пропускают 2 гола за матч

    • Кыргызстан в нынешнем отборе еще не набрал ни одного очка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: КНДР — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: Обе команды явно намереваются улучшить свои атакующие показатели.

    Номинальные хозяева имеют явные проблемы с надежностью своих тылов, да и КНДР в последнее время выглядит бледновато.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.98

    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Вегас — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Китай (U21) — Россия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 07:30
    •  2.61
  • Прогноз на матч Карацев — Моро-Каньяс
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Таджикистан — Филиппины
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Марожан — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Трактор — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Гаске — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Грикспор — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Грузия — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Азербайджан — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зимбабве — Намибия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Того — Алжир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кыргызстан — КНДР: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 15.10.2024. Прогнозы на футбол. Голов будет в достатке!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры