Кыргызстан
Турнирное положение: Кыргызстан в нынешней квалификации стартовал крайне неудачно. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Кыргызстан в трех стартовых турах квалификации не сумел разжиться очками. Да и забила команда всего 3 мяча в ворота соперников.
Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела крайне неудачно. Киргизы уступили сборной Катара (1:3).
А вот до того Кыргызстан уступил узбекам (2:3). А вот встреча с Ираном завершилась минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. При этом ее игроки отличились 4 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Киргизы нынче переживают не самые радужные времена. Команда забивает с огромнейшей натугой.
Со сборной КНДР команда пересекалась всего лишь однажды. Четырнадцать лет назад Кыргызстан уступил сопернику со счетом 0:4.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Ничего другого киргизам банально уже не остается.
КНДР
Турнирное положение: КНДР сражается за попадание в топ-4. На текущий момент команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.
Причем КНДР в 3 матчах группы набрала лишь 2 зачетных балла. При этом команда забила 3 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 4.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. КНДР расписала паритет с ОАЭ (1:1).
До того команда расписала мировую с Катаром (2:2). А вот поединок с Узбекистаном завершился минимальным поражением.
Вообще же, КНДР в 5 своих последних матчах проиграла 2 раз. Забила в них команда 4 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда не блещет стабильностью результатов. КНДР явно не хватает пресловутой монолитности.
При этом КНДР лишь на 2 зачетных пункта отстает от 4 места. Да и забивает команда в среднем аккурат гол за матч.
Наверняка команда постарается сыграть как можно более агрессивно. Да и оппонент имеет огромные проблемы в плане надежности тылов.
Очевидно, что гости постараются воспользоваться проблемами киргизов. Да и в отдельных матчах КНДР смотрелась симпатично.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают гол за матч
- Киргизы в среднем пропускают 2 гола за матч
- Кыргызстан в нынешнем отборе еще не набрал ни одного очка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: КНДР — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.
- 2.40Германия — Нидерланды: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.35Бельгия — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.30Италия — Израиль: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Обе команды явно намереваются улучшить свои атакующие показатели.
Номинальные хозяева имеют явные проблемы с надежностью своих тылов, да и КНДР в последнее время выглядит бледновато.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.98