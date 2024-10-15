15 октября в 4-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Кыргызстан и КНДР. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кыргызстан — КНДР, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кыргызстан

Турнирное положение: Кыргызстан в нынешней квалификации стартовал крайне неудачно. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Кыргызстан в трех стартовых турах квалификации не сумел разжиться очками. Да и забила команда всего 3 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела крайне неудачно. Киргизы уступили сборной Катара (1:3).

А вот до того Кыргызстан уступил узбекам (2:3). А вот встреча с Ираном завершилась минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. При этом ее игроки отличились 4 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Киргизы нынче переживают не самые радужные времена. Команда забивает с огромнейшей натугой.

Со сборной КНДР команда пересекалась всего лишь однажды. Четырнадцать лет назад Кыргызстан уступил сопернику со счетом 0:4.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Ничего другого киргизам банально уже не остается.

КНДР

Турнирное положение: КНДР сражается за попадание в топ-4. На текущий момент команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем КНДР в 3 матчах группы набрала лишь 2 зачетных балла. При этом команда забила 3 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 4.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. КНДР расписала паритет с ОАЭ (1:1).

До того команда расписала мировую с Катаром (2:2). А вот поединок с Узбекистаном завершился минимальным поражением.

Вообще же, КНДР в 5 своих последних матчах проиграла 2 раз. Забила в них команда 4 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда не блещет стабильностью результатов. КНДР явно не хватает пресловутой монолитности.

При этом КНДР лишь на 2 зачетных пункта отстает от 4 места. Да и забивает команда в среднем аккурат гол за матч.

Наверняка команда постарается сыграть как можно более агрессивно. Да и оппонент имеет огромные проблемы в плане надежности тылов.

Очевидно, что гости постараются воспользоваться проблемами киргизов. Да и в отдельных матчах КНДР смотрелась симпатично.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают гол за матч

Киргизы в среднем пропускают 2 гола за матч

Кыргызстан в нынешнем отборе еще не набрал ни одного очка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: КНДР — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

Прогноз: Обе команды явно намереваются улучшить свои атакующие показатели.

Номинальные хозяева имеют явные проблемы с надежностью своих тылов, да и КНДР в последнее время выглядит бледновато.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.98