Кипр
Румыния
Кипр
Турнирное положение: В предыдущем розыгрыше Лиги наций сборная Кипра финишировала на четвертом месте в своей группе, но избежала понижения в классе.
В этом розыгрыше островитяне раз выиграли и раз уступили, забили четыре гола и трижды пропустили. С такими показателями они идут вторыми в квартете.
Кипр — Румыния: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Киприоты на старте этого турнира неожиданно в гостях одолели сборную Литвы со счетом 1:0, забив единственный гол в середине первого тайма. А во втором туре они по всем статьям на своем поле крупно уступили команде Косово со счетом 0:4, пропустив в каждой половине игры по два мяча.
Не сыграют: Значимых потерь у команды нет.
Состояние команды: За минувшие 14 поединков с учетом всех турниров сборная Кипра смогла победить лишь в трех из них, одолев только дважды Литву и раз Сан-Марино. В остальных же 11 встречах коллектив расписал одну мировую и потерпел десять поражений, причем большинство фиаско были с крупным счетом.
Румыния
Турнирное положение: Сборная Румынии по итогам прошлого розыгрыша Лиги наций понизилась в классе, вылетев из дивизиона Б.
В новом же турнире румыны пока выиграли обе проведенные игры с общим счетом 6:1 и идут во главе своего квартета.
Последние матчи: На старте данного соревнования «желтые» без проблем на выезде разгромили сборную Косово со счетом 3:0, а во втором туре они с трудом на своей территории смогли обыграть команду Литвы со счетом 3:1, играя до 87-й минуты вничью 1:1.
Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: За предыдущие восемь матчей во всех турнирах сборная Румынии по три раза побеждала и играла вничью, а также потерпела два фиаско. И за весь данный отрезок игр румыны аж в четырех случаях не смогли забить.
Напомним, что они выступали на Евро-2024, где смогли выйти из группы, но уже на стадии 1/8 финала проиграли Нидерландам со счетом 0:3.
Статистика для ставок
- Два предыдущих матча между этими сборными завершились вничью по 1:1, но были сыграны еще в 2011 году
- До этого же девять из 12 минувших очных игр завершились в пользу Румынии
- Кипр обыграл румын только раз за 14 очных игр
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Румынии — 1.50, победа Кипра — 7.20, ничья — 4.25.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.96 и 1.89 соответственно.
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Прогноз: Румыны сейчас значительно превосходят своего оппонента в классе и просто обязаны его обыгрывать, даже на его поле.
Ставка: победа Румынии с форой (-1) за 1.80.
Прогноз: А еще здесь поставим на то, что гости смогут отличиться в каждом из проведенных таймов.
Ставка: Румыния забьет в обоих таймах за 2.35.