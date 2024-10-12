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    Румыния закрепится во главе таблицы

    Кипр — Румыния. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига наций, 12 октября 2024 года

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    Сборная Румынии
    Сборная Кипра на своем поле примет команду Румынии в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций дивизиона С. Поединок пройдет в Ларнаке 12 октября и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Кипр — Румыния, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C2 12 Октября 2024 года

    Кипр

  • Никосия
    •  Кипр 21:45 Румыния

    Румыния

  • Бухарест
    •

    Кипр

    Турнирное положение: В предыдущем розыгрыше Лиги наций сборная Кипра финишировала на четвертом месте в своей группе, но избежала понижения в классе.

    В этом розыгрыше островитяне раз выиграли и раз уступили, забили четыре гола и трижды пропустили. С такими показателями они идут вторыми в квартете.

    Кипр — Румыния: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Киприоты на старте этого турнира неожиданно в гостях одолели сборную Литвы со счетом 1:0, забив единственный гол в середине первого тайма. А во втором туре они по всем статьям на своем поле крупно уступили команде Косово со счетом 0:4, пропустив в каждой половине игры по два мяча.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: За минувшие 14 поединков с учетом всех турниров сборная Кипра смогла победить лишь в трех из них, одолев только дважды Литву и раз Сан-Марино. В остальных же 11 встречах коллектив расписал одну мировую и потерпел десять поражений, причем большинство фиаско были с крупным счетом.

    Румыния

    Турнирное положение: Сборная Румынии по итогам прошлого розыгрыша Лиги наций понизилась в классе, вылетев из дивизиона Б.

    В новом же турнире румыны пока выиграли обе проведенные игры с общим счетом 6:1 и идут во главе своего квартета.

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    • Последние матчи: На старте данного соревнования «желтые» без проблем на выезде разгромили сборную Косово со счетом 3:0, а во втором туре они с трудом на своей территории смогли обыграть команду Литвы со счетом 3:1, играя до 87-й минуты вничью 1:1.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: За предыдущие восемь матчей во всех турнирах сборная Румынии по три раза побеждала и играла вничью, а также потерпела два фиаско. И за весь данный отрезок игр румыны аж в четырех случаях не смогли забить.

    Напомним, что они выступали на Евро-2024, где смогли выйти из группы, но уже на стадии 1/8 финала проиграли Нидерландам со счетом 0:3.

    Статистика для ставок

    • Два предыдущих матча между этими сборными завершились вничью по 1:1, но были сыграны еще в 2011 году

    • До этого же девять из 12 минувших очных игр завершились в пользу Румынии

    • Кипр обыграл румын только раз за 14 очных игр

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Румынии — 1.50, победа Кипра — 7.20, ничья — 4.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.96 и 1.89 соответственно.

    Прогноз: Румыны сейчас значительно превосходят своего оппонента в классе и просто обязаны его обыгрывать, даже на его поле.

    Ставка: победа Румынии с форой (-1) за 1.80.

    Прогноз: А еще здесь поставим на то, что гости смогут отличиться в каждом из проведенных таймов.

    Ставка: Румыния забьет в обоих таймах за 2.35.

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    Кипр — Румыния: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 12.10.2024. Прогнозы на футбол. Румыния закрепится во главе таблицы
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