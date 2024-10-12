В рамках 3-го тура группового этапа Лиги наций сборная Хорватии на своем поле примет Шотландию. Поединок пройдет 12 октября и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Хорватия — Шотландия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Хорватия

Турнирное положение: Сборная попала не в самую легкую группу в Лиге наций. После 2-х туров Хорватия занимает 2-е место с 3 очками в активе, отставая от 1-й строчки на 3 пункта.

На групповом этапе турнира хорватская сборная встретится с Португалией, Польшей и Шотландией.

Последние матчи: В прошлом туре группового этапа Лиги наций Хорватия обыграла Польшу со счетом 1:0. До этого команда проиграла Португалии (1:2), пропустив все голы еще в 1-м тайме.

В последних 5-и матчах во всех турнирах Хорватия по 2 раза проиграла и сыграла вничью, а также однажды победила. За этот период сборная забила 5 голов при 8-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: В последних матчах результаты Хорватии не очень радуют, команда обыграла только Польшу (1:0). К слову, единственный гол в том поединке забил полузащитник Лука Модрич.

В последней очной встрече Хорватия обыграла Шотландию со счетом 3:1 в 2021-м году. В том матче, кстати, Лука Модрич также забил гол и сделал голевую передачу.

Шотландия

Турнирное положение: Сборной явно не повезло с группой в Лиге наций. Шотландия занимает последнее 4-е место без набранных очков после 2-х туров, отставая от 2-й строчки на 3 балла.

Шотландия — главный аутсайдер своей группы в Лиге наций. Пока что команда не может победить ни одного соперника.

Последние матчи: В прошедшей встрече Шотландия проиграла Португалии (1:2), а до этого команда уступила Польше со счетом 2:3, упустив ничейный результат на 90+7-й минуте.

Шотландия не может победить на протяжении 6-и последних матчей. За этот период сборная дважды сыграла вничью и 4 раза проиграла. За последние 2 матча в Лиге наций Шотландия пропустила 5 голов.

Состояние команды: У Шотландии не очень хорошая игра в последнее время, команда часто проигрывает, упуская результат на последних минутах встреч.

Один из лидеров сборной Скотт Мактоминей за 2 матча в Лиге наций забил 2 гола, помогая команде зарабатывать очки, но пока ничего не получается.

Статистика для ставок

Шотландия не может победить на протяжении 6-и последних матчей (4 поражения и 2 ничьих)

У Хорватии только 1 победа в последних 5-и встреч

В последних 5-и очных матчах Хорватия обыгрывала Шотландию только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Хорватии — 1.60, победа Шотландии — 5.90, ничья — 4.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.92 и 1.90 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что у Шотландии не получится распечатать ворота соперника.

Ставка: Индивидуальный тотал Шотландии 0.5 меньше за 2.20.

Прогноз: Шотландия не очень хорошо выглядит в последнее время, а Хорватии очень нужны очки. Прогнозируем победу хозяев.

Ставка: Победа Хорватии с форой (-1) за 2.00.