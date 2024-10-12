12 октября в матче третьего тура Лиги наций по футболу сыграют Беларусь и Северная Ирландия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Беларусь — Северная Ирландия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Беларусь

Турнирное положение: Беларусь после двух стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала четыре очка.

Беларусь занимает первую позицию, по дополнительным показателям опережая вторую Болгарию, на один балл — третью Северную Ирландию и на четыре пункта — Люксембург.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле обыграла Люксембург (1:0).

Перед этим в первом туре группового этапа турнира коллектив на своем поле поделил очки с Болгарией после безголевой мировой.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Беларусь выиграла лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на успех против непростого соперника, с другой стороны — игра состоится на поле сборной, которая пока что идет без поражений в группе.

Валерий Громыко — автор единственного гола команды новом розыгрыше Лиги наций.

Северная Ирландия

Турнирное положение: Северная Ирландия после двух стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала три очка.

Северная Ирландия занимает третью позицию, отставая на один балл от первой Беларуси и второй Болгарии, а также на три пункта опережая четвертый Люксембург.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле проиграла Болгарии (0:1).

Перед этим коллектив в рамках первого тура группового раунда Лиги наций в домашних стенах обыграла Люксембург (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех из пяти последних матчей, два из которых были официальными, а три — товарищескими, Северная Ирландия выиграла.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы пусть и не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле.

Два гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Беларуси забивала только одна команда

в трех из пяти последних матчей Беларусь не проиграла

в трех из пяти последних матчей Северная Ирландия выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Северная Ирландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья — в 3.30, успех Беларуси — в 4.90.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.45 и 1.57.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

При этом в трех последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: только одна команда забьет за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти их последних поединков.

Ставка: Северная Ирландия победит и тотал меньше 2,5 голов за 3.30