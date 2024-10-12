Беларусь
Северная Ирландия
Беларусь
Турнирное положение: Беларусь после двух стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала четыре очка.
Беларусь занимает первую позицию, по дополнительным показателям опережая вторую Болгарию, на один балл — третью Северную Ирландию и на четыре пункта — Люксембург.
Беларусь — Северная Ирландия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле обыграла Люксембург (1:0).
Перед этим в первом туре группового этапа турнира коллектив на своем поле поделил очки с Болгарией после безголевой мировой.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Беларусь выиграла лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.
Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на успех против непростого соперника, с другой стороны — игра состоится на поле сборной, которая пока что идет без поражений в группе.
Валерий Громыко — автор единственного гола команды новом розыгрыше Лиги наций.
Северная Ирландия
Турнирное положение: Северная Ирландия после двух стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала три очка.
Северная Ирландия занимает третью позицию, отставая на один балл от первой Беларуси и второй Болгарии, а также на три пункта опережая четвертый Люксембург.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле проиграла Болгарии (0:1).
Перед этим коллектив в рамках первого тура группового раунда Лиги наций в домашних стенах обыграла Люксембург (2:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех из пяти последних матчей, два из которых были официальными, а три — товарищескими, Северная Ирландия выиграла.
Такая форма сулит гостям неплохие шансы пусть и не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле.
Два гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Беларуси забивала только одна команда
- в трех из пяти последних матчей Беларусь не проиграла
- в трех из пяти последних матчей Северная Ирландия выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Северная Ирландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья — в 3.30, успех Беларуси — в 4.90.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.45 и 1.57.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.
При этом в трех последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: только одна команда забьет за 2.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти их последних поединков.
Ставка: Северная Ирландия победит и тотал меньше 2,5 голов за 3.30