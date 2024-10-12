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    Удержит ли Беларусь лидерство?

    Беларусь — Северная Ирландия. Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Лига наций, 12 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Беларусь — Северная Ирландия
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    Конор Брэдли (Северная Ирландия)
    12 октября в матче третьего тура Лиги наций по футболу сыграют Беларусь и Северная Ирландия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Беларусь — Северная Ирландия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C3 12 Октября 2024 года

    Беларусь

  • Минск
    •  Беларусь 21:45 Северная Ирландия

    Северная Ирландия

  • Лига наций УЕФА. C3
    •

    Беларусь

    Турнирное положение: Беларусь после двух стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала четыре очка.

    Беларусь занимает первую позицию, по дополнительным показателям опережая вторую Болгарию, на один балл — третью Северную Ирландию и на четыре пункта — Люксембург.

    Беларусь — Северная Ирландия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле обыграла Люксембург (1:0).

    Перед этим в первом туре группового этапа турнира коллектив на своем поле поделил очки с Болгарией после безголевой мировой.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Беларусь выиграла лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на успех против непростого соперника, с другой стороны — игра состоится на поле сборной, которая пока что идет без поражений в группе.

    Валерий Громыко — автор единственного гола команды новом розыгрыше Лиги наций.

    Северная Ирландия

    Турнирное положение: Северная Ирландия после двух стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала три очка.

    Северная Ирландия занимает третью позицию, отставая на один балл от первой Беларуси и второй Болгарии, а также на три пункта опережая четвертый Люксембург.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле проиграла Болгарии (0:1).

    Перед этим коллектив в рамках первого тура группового раунда Лиги наций в домашних стенах обыграла Люксембург (2:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех из пяти последних матчей, два из которых были официальными, а три — товарищескими, Северная Ирландия выиграла.

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    Такая форма сулит гостям неплохие шансы пусть и не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле.

    Два гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Беларуси забивала только одна команда

    • в трех из пяти последних матчей Беларусь не проиграла

    • в трех из пяти последних матчей Северная Ирландия выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Северная Ирландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья — в 3.30, успех Беларуси — в 4.90.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.45 и 1.57.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

    При этом в трех последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти их последних поединков.

    Ставка: Северная Ирландия победит и тотал меньше 2,5 голов за 3.30

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    Беларусь — Северная Ирландия: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 12.10.2024. Прогнозы на футбол. Удержит ли Беларусь лидерство?
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