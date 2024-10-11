В ночь на 11 октября в рамках 9-го тура отборочного цикла к ЧМ-2026 в зоне Южная Америка сборная Чили на своем поле примет национальную команду Бразилии. Стартовый свисток будет дан в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чили — Бразилия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Чили

Турнирное положение: Чили по итогам восьми туров квалификации на чемпионат мира занимает предпоследнюю девятую позицию с пятью очками.

Команда не находится в зоне выхода ЧМ-2026, куда выходят шесть лучших сборных отбора, отставая от нее на пять очков, тогда как от зоны плей-офф — на четыре балла.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации на мундиаль сборная дома потерпела поражение от Боливии (1:2).

Эта неудача стала для «Ла Роха» третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на Кубок Америки и квалификацию на мундиаль-2026.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах Чили ни разу не выиграл при трех поражениях и двух ничьих.

Такая форма не обещает хозяевам особых шансов не то, что на победу, а даже на ничью, хотя не лучшее состояние фаворита может им помочь.

Четыре гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

Бразилия

Турнирное положение: Бразилия после восьми поединков квалификации на ЧМ-2026 занимает пятую строчку в зоне выхода на мундиаль.

Команда на один балл опережает седьмую позицию в зоне плей-офф за выход на мировой форум, а также на один пункт — восьмое непроходное никуда место.

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках восьмого тура отбора на чемпионат мира сборная на выезде потерпела поражение от Парагвая (0:1).

Перед этим коллектив одержал победу, одолев в домашних стенах Эквадор (1:0), забив один безответный мяч.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые были официальными в разных турнирах, Бразилия выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма заставляет пентакампеонов всерьез опасаться за грядущий результат, хотя явные проблемы в игре соперника все же делают их явным фаворитом.

Родриго — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей Чили хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей Бразилия не выиграла

в четырех последних матчах Бразилии меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бразилия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1,60. Ничья — в 3.95, успех Чили — в 6.30.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.15 и 1.73.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивал только один из соперников. Так было и в их двух последних выездных поединках.

При этом такой же сценарий был реализован в трех из шести последних матчей хозяев.

Ставка: только одна команда забьет за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 1,5 голов, ведь так было в трех последних поединках Бразилии.

Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 3.20