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    Огорчит ли Чили Бразилию?

    Чили — Бразилия. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, ЧМ-2026, 11 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Чили — Бразилия
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    Родриго
    В ночь на 11 октября в рамках 9-го тура отборочного цикла к ЧМ-2026 в зоне Южная Америка сборная Чили на своем поле примет национальную команду Бразилии. Стартовый свисток будет дан в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чили — Бразилия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 11 Октября 2024 года

    Чили

  • Сантьяго
    •  Чили 03:00 Бразилия

    Бразилия

  • Бразилиа
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    Чили

    Турнирное положение: Чили по итогам восьми туров квалификации на чемпионат мира занимает предпоследнюю девятую позицию с пятью очками.

    Команда не находится в зоне выхода ЧМ-2026, куда выходят шесть лучших сборных отбора, отставая от нее на пять очков, тогда как от зоны плей-офф — на четыре балла.

    Чили — Бразилия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации на мундиаль сборная дома потерпела поражение от Боливии (1:2).

    Эта неудача стала для «Ла Роха» третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на Кубок Америки и квалификацию на мундиаль-2026.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах Чили ни разу не выиграл при трех поражениях и двух ничьих.

    Такая форма не обещает хозяевам особых шансов не то, что на победу, а даже на ничью, хотя не лучшее состояние фаворита может им помочь.

    Четыре гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

    Бразилия

    Турнирное положение: Бразилия после восьми поединков квалификации на ЧМ-2026 занимает пятую строчку в зоне выхода на мундиаль.

    Команда на один балл опережает седьмую позицию в зоне плей-офф за выход на мировой форум, а также на один пункт — восьмое непроходное никуда место.

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    • Последние матчи: в предыдущей игре в рамках восьмого тура отбора на чемпионат мира сборная на выезде потерпела поражение от Парагвая (0:1).

    Перед этим коллектив одержал победу, одолев в домашних стенах Эквадор (1:0), забив один безответный мяч.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые были официальными в разных турнирах, Бразилия выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

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    Такая форма заставляет пентакампеонов всерьез опасаться за грядущий результат, хотя явные проблемы в игре соперника все же делают их явным фаворитом.

    Родриго — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей Чили хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей Бразилия не выиграла

    • в четырех последних матчах Бразилии меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Бразилия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1,60. Ничья — в 3.95, успех Чили — в 6.30.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.15 и 1.73.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивал только один из соперников. Так было и в их двух последних выездных поединках.

    При этом такой же сценарий был реализован в трех из шести последних матчей хозяев.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 1,5 голов, ведь так было в трех последних поединках Бразилии.

    Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 3.20

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    Чили — Бразилия: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 11.10.2024. Прогнозы на футбол. Огорчит ли Чили Бразилию?
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