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    За кем останется севильское дерби?

    «Севилья» — «Бетис». Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, Ла Лига, 6 октября 2024 года

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    Сусо («Севилья»)
    6 октября в 9-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Бетис». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 06 Октября 2024 года

    Севилья

  • Севилья
    •  Севилья 19:30 Бетис

    Бетис

  • Севилья
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    «Севилья»

    Турнирное положение: «Севилья» по итогам восьми туров Ла Лиги находится в нижней половине турнирной таблицы, занимая 13-ю позицию.

    Команда набрала девять баллов, опережая зону вылета только на четыре очка, так что все еще рискует втянуться в борьбу за выживание.

    Севилья — Бетис: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура Ла Лиги «Севилья» на чужом поле сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1).

    Эта мировая оформила беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на испанское первенство.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Сауль, Соу, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх (все — в рамках Ла Лиги), «Севилья» проиграла лишь раз при двух победах и одной ничьей.

    Это свидетельствует о неплохой форме хозяев, поэтому они вполне способны взять верх над земляками, особенно с учетом фактора своих трибун.

    Доди Лукебакио — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с двумя голами.

    «Бетис»

    Турнирное положение: «Бетис» после восьми стартовых поединков испанского первенства набрала 12 очков.

    Команда находится на восьмой позиции, отставая на два очка от зоны еврокубков, а также на четыре балла от зоны Лиги чемпионов.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура Лиги конференций клуб на чужом поле проиграл «Легии» Варшава (0:1).

    Это поражение прервало беспроигрышную мини-серию «Огурцов» в два поединка, которые пришлись на чемпионат Испании.

    Не сыграют: травмированы — Сабали, Бартра, Иско, Карвальо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Бетис» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

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    Это свидетельствует о не лучшей форме гостей, поэтому в таком состоянии, особенно на чужом поле и после непростого неблизкого выезда в Польшу им будет сложно набрать три очка.

    Джованни Ло Чельсо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Севильи» забивали обе команды

    • в двух из четырех последних матчей «Севилья» выиграла

    • в трех последних матчах «Бетиса» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.20, победа «Бетиса» — в 3.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.17 и 1.70.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в двух из четырех их последних домашних поединков.

    При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в двух из четырех их последних матчей.

    Ставка: «Севилья» победит за 2.55

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    «Севилья» — «Бетис»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 06.10.2024. Прогнозы на футбол. За кем останется севильское дерби?
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