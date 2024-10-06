6 октября в 9-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Бетис». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Севилья»

Турнирное положение: «Севилья» по итогам восьми туров Ла Лиги находится в нижней половине турнирной таблицы, занимая 13-ю позицию.

Команда набрала девять баллов, опережая зону вылета только на четыре очка, так что все еще рискует втянуться в борьбу за выживание.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура Ла Лиги «Севилья» на чужом поле сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1).

Эта мировая оформила беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на испанское первенство.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Сауль, Соу, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх (все — в рамках Ла Лиги), «Севилья» проиграла лишь раз при двух победах и одной ничьей.

Это свидетельствует о неплохой форме хозяев, поэтому они вполне способны взять верх над земляками, особенно с учетом фактора своих трибун.

Доди Лукебакио — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с двумя голами.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис» после восьми стартовых поединков испанского первенства набрала 12 очков.

Команда находится на восьмой позиции, отставая на два очка от зоны еврокубков, а также на четыре балла от зоны Лиги чемпионов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура Лиги конференций клуб на чужом поле проиграл «Легии» Варшава (0:1).

Это поражение прервало беспроигрышную мини-серию «Огурцов» в два поединка, которые пришлись на чемпионат Испании.

Не сыграют: травмированы — Сабали, Бартра, Иско, Карвальо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Бетис» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Это свидетельствует о не лучшей форме гостей, поэтому в таком состоянии, особенно на чужом поле и после непростого неблизкого выезда в Польшу им будет сложно набрать три очка.

Джованни Ло Чельсо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Севильи» забивали обе команды

в двух из четырех последних матчей «Севилья» выиграла

в трех последних матчах «Бетиса» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.20, победа «Бетиса» — в 3.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.17 и 1.70.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в двух из четырех их последних домашних поединков.

При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в двух из четырех их последних матчей.

Ставка: «Севилья» победит за 2.55