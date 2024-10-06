6 октября в 7-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Эмполи». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Эмполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лацио»

Турнирное положение: «Лацио» по итогам шести стартовых туров итальянского первенства набрал 10 очков.

Команда находится на седьмой позиции вне зоны еврокубков, отставая от нее (замыкает ее как раз нынешний соперник) лишь по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура основного раунда Лиги Европы «бьянкочелести» на своем поле разгромили французскую «Ниццу» (4:1).

Этот успех продлил победную серию клуба в три поединка, один из которых пришелся на национальное первенство, а еще два — на Лигу Европы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Лацио» выиграл четырежды при одном поражении.

Такая форма позволяет «Орлам» рассчитывать на очередной успех, особенно если учесть их более высокий класс, а также фактор своего поля.

Валентин Кастельянос — лучший бомбардир команды в Серии А нового сезона с тремя голами.

«Эмполи»

Турнирное положение: «Эмполи» после шести стартовых туров итальянского первенства набрал 10 очков.

Команда находится в зоне еврокубков на шестой строчке, отставая на один балл от зоны Лиги чемпионов, а также опережая по дополнительным показателям своего нынешнего оппонента.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Серии А тосканцы на своем поле сыграли вничью с «Фиорентиной» (0:0).

Эта мировая стала для коллектива третьей в пяти последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат и Кубок Италии.

Не сыграют: травмированы — Малех, Сазонов, Белардинелли, Журковски, Перизан, Эбуэи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах в разных турнирах «Эмполи» ни разу не проиграл при четырех победах и четырех ничьих.

Эта серия говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, чего, правда, будет непросто добиться на чужом поле против все же превосходящего их в классе соперника.

Эманюэль Гьяси — лучший бомбардир команды в Серии А нового сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в восьми последних матчах «Лацио» забивали больше 2,5 голов

в семи из восьми последних матчей «Лацио» забивали обе команды

в восьми последних матчах «Эмполи» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.00, победа «Эмполи» — в 6.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.98 и 1.85.

Прогноз: в восьми последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

И хотя в четырех из пяти последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов, результативность поединков фаворита должна стать здесь решающим фактором.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их пяти из шести последних матчей.

Ставка: «Лацио» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.25