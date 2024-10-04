4 октября в 8-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Риу Аве» и «Фамаликан». Начало игры — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Риу Аве» — «Фамаликан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Риу Аве»

Турнирное положение: «Риу Аве» привычно ходит в середняках лиги. Ныне команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Риу Аве» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. А вот забить команде удалось всего 5 раз в 7 поединках чемпионата.

Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. Поединок с «Брагой» завершился разгромным поражением (0:4).

При этом «Риу Аве» до того подписал мировую с «Эшторилом» (2:2). А вот поединок с АВС завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Риу Аве» явно способен подняться повыше на несколько строчек в таблице. Да и пора бы команде прибавлять в плане реализации.

Поединки с «Фамаликаном» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Риу Аве» уступил 2 раза при 3 ничьих.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Вот только оппонент имеет весьма надежные тылы.

«Фамаликан»

Турнирное положение: «Фамаликан» стартовал весьма позитивно. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Фамаликан» в чемпионате разжился 12 очками. Забила команда 8 мячей при всего лишь 3 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла добыть викторию. «Фамаликан» расписал мировую с «Насьоналем» (0:0).

Чуть раньше команда расписала паритет с «Морейренсе» (0:0). Да и поединок с «Жиль Висенте» не был выигран (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фамаликан» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота столько же.

Не сыграют: Эмрекан Узунхан — травмирован.

Состояние команды: «Фамаликан» не может победить уже в 4 матчах кряду. При этом команда вполне способна закрепиться в верхней части турнирной таблицы.

Главной ценностью команды являются сверхнадежные тылы. Пропускает команда крайне редко, да и бой дает любому оппоненту.

При этом «Фамаликан» уже 4 года не проигрывает «Риу Аве». Да и сейчас команда мотивирована прервать серию своих последних неудач.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Фамаликан» намерен сыграть вторым номером.

Статистика для ставок

«Фамаликан» пропустил всего 3 мяча в 7 матчах чемпионата

«Риу Аве» в среднем забивает реже гола за матч

«Фамаликан» не проигрывает «Риу Аве» уже 4 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фамаликан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.55.

Прогноз: Хозяева явно намереваются улучшить свои атакующие показатели.

«Риу Аве» постарается максимально воспользоваться фактором своего поля, да и гости вряд ли будут особенно рисковать.

Ставка: Победа «Риу Аве» за 2.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

Ставка: Ничья за 3.10