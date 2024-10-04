ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Войцех ЩенсныйНе сидится на пенсии. Щенсный и еще шесть игроков, которые решали возобновить карьеру Виллиан Жозе — автор победного гола в ворота «Динамо» План Б сработал. Станкович переиграл «Динамо» в концовке Павел ДорофеевЛоган Кули, Коннор Бедард и еще 8 игроков НХЛ на пути к прорыву
    Все новости спорта

    Три очка для «Риу Аве»?

    «Риу Аве» — «Фамаликан». Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, Примейра-Лига, 4 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Риу Аве» — «Фамаликан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Риу Аве»
    4 октября в 8-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Риу Аве» и «Фамаликан». Начало игры — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Риу Аве» — «Фамаликан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Португалия. Примейра 04 Октября 2024 года

    Риу Аве

  • Вила-ду-Конде
    •  Риу Аве 22:15 Фамаликан

    Фамаликан

  • Вила-Нова-ди-Фамаликан
    •

    «Риу Аве»

    Турнирное положение: «Риу Аве» привычно ходит в середняках лиги. Ныне команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Риу Аве» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. А вот забить команде удалось всего 5 раз в 7 поединках чемпионата.

    Риу Аве — Фамаликан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. Поединок с «Брагой» завершился разгромным поражением (0:4).

    При этом «Риу Аве» до того подписал мировую с «Эшторилом» (2:2). А вот поединок с АВС завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Риу Аве» явно способен подняться повыше на несколько строчек в таблице. Да и пора бы команде прибавлять в плане реализации.

    Поединки с «Фамаликаном» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Риу Аве» уступил 2 раза при 3 ничьих.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Вот только оппонент имеет весьма надежные тылы.

    «Фамаликан»

    Турнирное положение: «Фамаликан» стартовал весьма позитивно. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Фамаликан» в чемпионате разжился 12 очками. Забила команда 8 мячей при всего лишь 3 пропущенных в свои ворота.

  • Ферзь Гвардиолы. Насколько сильно «Ман Сити» будет не хватать Родри в этом сезоне?
  • Похоже, у «Манчестер Сити» наконец-то появился игрок, которого он не может позволить себе потерять
  • 01/10/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла добыть викторию. «Фамаликан» расписал мировую с «Насьоналем» (0:0).

    Чуть раньше команда расписала паритет с «Морейренсе» (0:0). Да и поединок с «Жиль Висенте» не был выигран (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фамаликан» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота столько же.

    Не сыграют: Эмрекан Узунхан — травмирован.

    Состояние команды: «Фамаликан» не может победить уже в 4 матчах кряду. При этом команда вполне способна закрепиться в верхней части турнирной таблицы.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Главной ценностью команды являются сверхнадежные тылы. Пропускает команда крайне редко, да и бой дает любому оппоненту.

    При этом «Фамаликан» уже 4 года не проигрывает «Риу Аве». Да и сейчас команда мотивирована прервать серию своих последних неудач.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Фамаликан» намерен сыграть вторым номером.

    Статистика для ставок

    • «Фамаликан» пропустил всего 3 мяча в 7 матчах чемпионата

    • «Риу Аве» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Фамаликан» не проигрывает «Риу Аве» уже 4 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фамаликан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.55.

    Прогноз: Хозяева явно намереваются улучшить свои атакующие показатели.

    «Риу Аве» постарается максимально воспользоваться фактором своего поля, да и гости вряд ли будут особенно рисковать.

    Ставка: Победа «Риу Аве» за 2.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

    Ставка: Ничья за 3.10

    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Вавринка — Мпетши-Перрикар
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Динамо Минск — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.03
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Спартак — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сочи — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ференцварош — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Астана — Бачка-Топола
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч РФШ Рига — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Мидтьюлланн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Карабах — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Лацио — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Риу Аве» — «Фамаликан»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 04.10.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для «Риу Аве»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры