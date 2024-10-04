4 октября в 9-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леганес» и «Валенсия». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Леганес» — «Валенсия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Леганес»

Турнирное положение: команда из одноименного города выступает в этом сезоне не очень хорошо.

Коллектив из Леганеса сейчас имеет в своем активе 7 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.

Леганесская команда смогла забить пять мячей, а в свои ворота пропустила девять.

Последние матчи: в прошлых турах «пепинерос» сыграли вничью с «Райо Вальекано» (1:1) и «Хетафе» (1:1).

До этого же «Леганес» проиграл «Атлетику» (0:2), «Бетису» (0:2) и «Мальорке» (0:1).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы Наим Гарсия и Иван Нейу.

Состояние команды: подопечные Борхи Хименеса, которые в прошлом сезоне выиграли Сегунду, точно будут бороться за выживание.

Состав у «Леганеса» приличный, поэтому команда точно сможет навязать борьбу большинству команд испанского чемпионата.

«Валенсия»

Турнирное положение: команда из Валенсии выдала крайне неудачный старт сезона.

Валенсийцы смогли набрать только 5 очков и идут 18-ми в турнирной таблице.

Валенсийский коллектив смог только пять раз поразить ворота соперника и 13 раз пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлом туре команда из одноименного города крупно проиграла «Реал Сосьедаду» (0:3).

До этого «летучие мыши» сыграли вничью с «Осасуной» (0:0).

А перед этим «оранжевые» смогли переиграть «Жирону» (2:0).

Не сыграют: травмированы Муктар Диахаби, Хауме Доменек, Хосе Луис Гайя и Рафаэль Мир.

Состояние команды: подопечные Рубена Барахи в этом сезоне не похожи сами на себя и выступают крайне невыразительно.

Думается, что «Валенсия» еще должна наверстать и подняться по турнирной таблице, но сделать это будет крайне сложно.

Статистика для ставок

«Леганес» не выигрывает на протяжении 6 матчей

«Валенсия» выиграла только 1 матч в сезоне

В последнем очном противостоянии в 2020 году «Леганес» обыграл «Валенсию» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Леганес» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.80. Ничья оценена в 2.85, а победа «Валенсии» — в 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно разными коэффициентами — 2.80 и 1.45.

Прогноз: встречаются примерно равные соперники, поэтому логично будет поставить на ничью.

Ставка: ничья за 2.85.

Прогноз: также думается, что команды смогут хотя бы по разу поразить ворота друг друга. К тому же, на такой вариант дают отличный коэффициент.

Ставка: обе забьют за 2.45