Леганес
Валенсия
«Леганес»
Турнирное положение: команда из одноименного города выступает в этом сезоне не очень хорошо.
Коллектив из Леганеса сейчас имеет в своем активе 7 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.
Леганес — Валенсия: коэффициенты букмекеров
Леганесская команда смогла забить пять мячей, а в свои ворота пропустила девять.
Последние матчи: в прошлых турах «пепинерос» сыграли вничью с «Райо Вальекано» (1:1) и «Хетафе» (1:1).
До этого же «Леганес» проиграл «Атлетику» (0:2), «Бетису» (0:2) и «Мальорке» (0:1).
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы Наим Гарсия и Иван Нейу.
Состояние команды: подопечные Борхи Хименеса, которые в прошлом сезоне выиграли Сегунду, точно будут бороться за выживание.
Состав у «Леганеса» приличный, поэтому команда точно сможет навязать борьбу большинству команд испанского чемпионата.
«Валенсия»
Турнирное положение: команда из Валенсии выдала крайне неудачный старт сезона.
Валенсийцы смогли набрать только 5 очков и идут 18-ми в турнирной таблице.
Валенсийский коллектив смог только пять раз поразить ворота соперника и 13 раз пропустила в свои.
Последние матчи: в прошлом туре команда из одноименного города крупно проиграла «Реал Сосьедаду» (0:3).
До этого «летучие мыши» сыграли вничью с «Осасуной» (0:0).
А перед этим «оранжевые» смогли переиграть «Жирону» (2:0).
Не сыграют: травмированы Муктар Диахаби, Хауме Доменек, Хосе Луис Гайя и Рафаэль Мир.
Состояние команды: подопечные Рубена Барахи в этом сезоне не похожи сами на себя и выступают крайне невыразительно.
Думается, что «Валенсия» еще должна наверстать и подняться по турнирной таблице, но сделать это будет крайне сложно.
Статистика для ставок
- «Леганес» не выигрывает на протяжении 6 матчей
- «Валенсия» выиграла только 1 матч в сезоне
- В последнем очном противостоянии в 2020 году «Леганес» обыграл «Валенсию» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Леганес» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.80. Ничья оценена в 2.85, а победа «Валенсии» — в 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно разными коэффициентами — 2.80 и 1.45.
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Прогноз: встречаются примерно равные соперники, поэтому логично будет поставить на ничью.
Ставка: ничья за 2.85.
Прогноз: также думается, что команды смогут хотя бы по разу поразить ворота друг друга. К тому же, на такой вариант дают отличный коэффициент.
Ставка: обе забьют за 2.45