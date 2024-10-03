Твенте
Фенербахче
«Твенте»
Турнирное положение: «Твенте» в текущем сезоне смотрится выгодно. Нынче команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы чемпионата Нидерландов.
При этом «Твенте» в среднем забивает фактически 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 5 раз в 7 поединках Эредивизии.
Твенте — Фенербахче: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Дома она минимально одолела «Бреду» (1:0).
При этом «Твенте» до того не уступил «Манчестер Юнайтед» (1:1). А вот «Алмере Сити» был обыгран более чем уверенно (5:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 10 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Юнес Таха — травмирован.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: старт в Лиге Европы голландцы вполне могут записать себе в актив. «Твенте» способен одолеть любого соперника.
При этом «Твенте» традиционно неудачно противостоит «Фенербахче». Из 5 очных поединков голландцы выиграли 2 раза при 3 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева не собираются отсиживаться в тылах. Да и беспроигрышная серия из 5 матчей явно идет в плюс в плане психологии.
«Фенербахче»
Турнирное положение: «Фенербахче» нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 2 позиции.
Причем «Фенербахче» в среднем забивает чуть чаще 2 голов за матч. В 7 поединках Суперлиги команда настреляла 16 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных балла. «Фенербахче» нанес поражение «Антальяспору» (2:0).
При этом до того команда переиграла бельгийский «Юнион» (2:1). А вот чуть ранее «Фенербахче» был бит «Галатасараем» (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Фенербахче» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: Брайт Осей-Сэмюэл — дисквалифицирован.
Состояние команды: в двух своих последних поединках «Фенербахче» победил. Причем в этих матчах турки забивали по 2 мяча.
В нынешнем сезоне команда выглядит весьма симпатично. Привычно блистает нестареющий Эдин Джеко, на счету которого уже 5 мячей в турецком чемпионате.
В кадровом плане «Фенербахче» визуально выглядит достаточно выгодно. При всем при этом лазарет стамбульцев практически пуст.
Нет сомнений, что номинальные гости намерены добыть три очка. Джеко и его партнеры явно будут агрессивно атаковать.
Статистика для ставок
- «Фенербахче» выиграл в 2 своих последних поединках
- «Твенте» не проигрывал в 5 своих последних матчах
- «Фенербахче» в среднем забивает более 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.61 и 2.15.
- 2.27Динамо — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.75Астон Вилла — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.05Зенит — Акрон: прогноз и ставкаСегодня в 21:15
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Прогноз: «Твенте» дома выглядит весьма монолитно, и уж точно не даст разгуляться туркам.
Турки явно намерены действовать первым номером, но вместе с тем наверняка будут оглядываться на тылы.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.35