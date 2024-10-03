3 октября во 2-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Твенте» и «Фенербахче». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Твенте» — «Фенербахче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Твенте»

Турнирное положение: «Твенте» в текущем сезоне смотрится выгодно. Нынче команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы чемпионата Нидерландов.

При этом «Твенте» в среднем забивает фактически 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 5 раз в 7 поединках Эредивизии.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Дома она минимально одолела «Бреду» (1:0).

При этом «Твенте» до того не уступил «Манчестер Юнайтед» (1:1). А вот «Алмере Сити» был обыгран более чем уверенно (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 10 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Юнес Таха — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: старт в Лиге Европы голландцы вполне могут записать себе в актив. «Твенте» способен одолеть любого соперника.

При этом «Твенте» традиционно неудачно противостоит «Фенербахче». Из 5 очных поединков голландцы выиграли 2 раза при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева не собираются отсиживаться в тылах. Да и беспроигрышная серия из 5 матчей явно идет в плюс в плане психологии.

«Фенербахче»

Турнирное положение: «Фенербахче» нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 2 позиции.

Причем «Фенербахче» в среднем забивает чуть чаще 2 голов за матч. В 7 поединках Суперлиги команда настреляла 16 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных балла. «Фенербахче» нанес поражение «Антальяспору» (2:0).

При этом до того команда переиграла бельгийский «Юнион» (2:1). А вот чуть ранее «Фенербахче» был бит «Галатасараем» (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фенербахче» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Брайт Осей-Сэмюэл — дисквалифицирован.

Состояние команды: в двух своих последних поединках «Фенербахче» победил. Причем в этих матчах турки забивали по 2 мяча.

В нынешнем сезоне команда выглядит весьма симпатично. Привычно блистает нестареющий Эдин Джеко, на счету которого уже 5 мячей в турецком чемпионате.

В кадровом плане «Фенербахче» визуально выглядит достаточно выгодно. При всем при этом лазарет стамбульцев практически пуст.

Нет сомнений, что номинальные гости намерены добыть три очка. Джеко и его партнеры явно будут агрессивно атаковать.

Статистика для ставок

«Фенербахче» выиграл в 2 своих последних поединках

«Твенте» не проигрывал в 5 своих последних матчах

«Фенербахче» в среднем забивает более 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.61 и 2.15.

Прогноз: «Твенте» дома выглядит весьма монолитно, и уж точно не даст разгуляться туркам.

Турки явно намерены действовать первым номером, но вместе с тем наверняка будут оглядываться на тылы.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.35