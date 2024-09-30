Ротор
Алания
«Ротор»
Турнирное положение: Волгоградцы мечтают попасть в стыки. После 11 туров команда занимает 10 место в турнирной таблице первого дивизиона.
При этом «Ротор» в 11 поединках настрелял всего 9 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 8 раз.
Ротор — Алания: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела поражение. Волгоградцы уступили набравшим ход «морякам» (1:2).
А вот в Кубке России команда Дениса Бояринцева оступилась. В серии послематчевых пенальти она уступила ульяновской «Волге».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ротор» проиграл один раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: волгоградцы, похоже, немного потеряли свою химию. Да и манера игры команд Бояринцева вряд ли предполагает какие-то качественные изменения.
Матчи с «Аланией» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Ротор» выиграл 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что волгоградцы постараются вернуться на победный путь. Тем более, не побеждала команда уже 6 матчей подряд.
«Алания»
Турнирное положение: «Барсы» докатились до опасной зоны. По итогам первых 11 туров первенства команда находится на 16 месте.
Причем «Алания» слабовато действует в плане реализации. В 11 матчах команда забила всего лишь 6 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда смогла разжиться очками. Владикавказцы не дали себя обыграть «Нефтехимику» (0:0).
А вот в Кубке страны команда прошла в следующий раунд. «Барсы» с огромной натугой переиграли медийный «Амкал» (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» выиграла 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «Алания» имеет явные проблемы с реализацией. Именно в их решении постарается преуспеть Спартак Гогниев.
Вот только «Алания» достаточно неплохо обороняется. В среднем команда пропускает реже гола за матч — 9 голов в 11 встречах.
Отставание от спасительной 15 позиции составляет всего 1 зачетный пункт. Вот только пресловутой стабильности саратовцам явно недостает.
И уж точно «Алания» будет рисковать. Гости постараются максимально воспользоваться проблемами волгоградцев.
Статистика для ставок
- «Алания» в среднем пропускает реже гола за матч
- «Ротор» уже 5 лет не проигрывает владикавказцам
- Волгоградцы не побеждали в 6 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.74.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.44 и 1.53.
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Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить свои атакующие показатели.
Подопечные Бояринцева всеми силами постараются подняться поближе к зоне стыков, да и «барсам» нужно срочно выбираться из подвала таблицы.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.44.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче «Ротор» переиграет владикавказцев.
Ставка: Победа «Ротора» за 2.06