30 сентября в 12-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ротор» и «Алания». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ротор» — «Алания», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ротор»

Турнирное положение: Волгоградцы мечтают попасть в стыки. После 11 туров команда занимает 10 место в турнирной таблице первого дивизиона.

При этом «Ротор» в 11 поединках настрелял всего 9 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 8 раз.

Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела поражение. Волгоградцы уступили набравшим ход «морякам» (1:2).

А вот в Кубке России команда Дениса Бояринцева оступилась. В серии послематчевых пенальти она уступила ульяновской «Волге».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ротор» проиграл один раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: волгоградцы, похоже, немного потеряли свою химию. Да и манера игры команд Бояринцева вряд ли предполагает какие-то качественные изменения.

Матчи с «Аланией» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Ротор» выиграл 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что волгоградцы постараются вернуться на победный путь. Тем более, не побеждала команда уже 6 матчей подряд.

«Алания»

Турнирное положение: «Барсы» докатились до опасной зоны. По итогам первых 11 туров первенства команда находится на 16 месте.

Причем «Алания» слабовато действует в плане реализации. В 11 матчах команда забила всего лишь 6 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда смогла разжиться очками. Владикавказцы не дали себя обыграть «Нефтехимику» (0:0).

А вот в Кубке страны команда прошла в следующий раунд. «Барсы» с огромной натугой переиграли медийный «Амкал» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» выиграла 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Алания» имеет явные проблемы с реализацией. Именно в их решении постарается преуспеть Спартак Гогниев.

Вот только «Алания» достаточно неплохо обороняется. В среднем команда пропускает реже гола за матч — 9 голов в 11 встречах.

Отставание от спасительной 15 позиции составляет всего 1 зачетный пункт. Вот только пресловутой стабильности саратовцам явно недостает.

И уж точно «Алания» будет рисковать. Гости постараются максимально воспользоваться проблемами волгоградцев.

Статистика для ставок

«Алания» в среднем пропускает реже гола за матч

«Ротор» уже 5 лет не проигрывает владикавказцам

Волгоградцы не побеждали в 6 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.74.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.44 и 1.53.

Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить свои атакующие показатели.

Подопечные Бояринцева всеми силами постараются подняться поближе к зоне стыков, да и «барсам» нужно срочно выбираться из подвала таблицы.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.44.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче «Ротор» переиграет владикавказцев.

Ставка: Победа «Ротора» за 2.06