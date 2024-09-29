29 сентября в 6-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Реймс». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Анже» — «Реймс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Анже»

Турнирное положение: «Анже» по итогам пяти туров французской Лиги 1 находится на дне турнирной таблицы — на 18-й позиции.

«Анже» набрал два очка и отстает на два балла безопасной 15-й строчки, а также на один балл от зоны плей-офф за выживание — 16-го места.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на своем поле разошелся миром с «Нантом» (1:1).

Этот результат оформил ничейную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на внутреннее французское первенство.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Лопи, Калюмба, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах «Анже» ни разу не выиграл при шести поражениях и двух ничьих.

Налицо — откровенно плохая форма клуба, и даже ничьи в последних двух играх, а также фактор своего поля, вряд ли сильно ему помогут.

Имад Абделли — лучший бомбардир команды в новом сезоне Лиги 1 с двумя голами.

«Реймс»

Турнирное положение: «Реймс» после пяти стартовых туров национального чемпионата Франции пребывает в зоне еврокубков.

Команда с восемью очками занимает шестую строчку в зоне Лиги конференций с отрывом в один балл от седьмой нееврокубковой позиции, а также отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура французского первенства клуб на своем поле отобрал очки у ПСЖ (1:1).

Эта ничья, которая на самом деле сродни победе, прервала выигрышную серию коллектива в два поединка, которые пришлись на Лигу 1.

Не сыграют: травмированы — Хадра, Окуму, Москардо, Коне, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках (все — в рамках чемпионата Франции) «Реймс» не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Это говорит о хорошей форме коллектива, которая позволяет ему рассчитывать на победу, пусть даже ему и придется сыграть на чужом поле.

Кейто Накамура — лучший бомбардир команды в новом сезоне Лиги 1 с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Анже» забивали меньше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Реймса» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Реймса» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.30, победа «Анже» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в двух их последних выездных поединках.

В то же время, в трех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Реймса».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10