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    Удержится ли «Реймс» в зоне еврокубков?

    Анже — Реймс: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.90. 29/09/2024 в 18:00

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    Прогноз и ставки на «Анже» — «Реймс»
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    Кейто Накамура
    29 сентября в 6-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Реймс». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Анже» — «Реймс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 29 Сентября 2024 года

    Анже

  • Франция. Лига 1
    •  Анже 18:00 Реймс

    Реймс

  • Франция. Лига 1
    •

    «Анже»

    Турнирное положение: «Анже» по итогам пяти туров французской Лиги 1 находится на дне турнирной таблицы — на 18-й позиции.

    «Анже» набрал два очка и отстает на два балла безопасной 15-й строчки, а также на один балл от зоны плей-офф за выживание — 16-го места.

    Анже — Реймс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на своем поле разошелся миром с «Нантом» (1:1).

    Этот результат оформил ничейную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на внутреннее французское первенство.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Лопи, Калюмба, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах «Анже» ни разу не выиграл при шести поражениях и двух ничьих.

    Налицо — откровенно плохая форма клуба, и даже ничьи в последних двух играх, а также фактор своего поля, вряд ли сильно ему помогут.

    Имад Абделли — лучший бомбардир команды в новом сезоне Лиги 1 с двумя голами.

    «Реймс»

    Турнирное положение: «Реймс» после пяти стартовых туров национального чемпионата Франции пребывает в зоне еврокубков.

    Команда с восемью очками занимает шестую строчку в зоне Лиги конференций с отрывом в один балл от седьмой нееврокубковой позиции, а также отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура французского первенства клуб на своем поле отобрал очки у ПСЖ (1:1).

    Эта ничья, которая на самом деле сродни победе, прервала выигрышную серию коллектива в два поединка, которые пришлись на Лигу 1.

    Не сыграют: травмированы — Хадра, Окуму, Москардо, Коне, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках (все — в рамках чемпионата Франции) «Реймс» не проиграл при двух победах и двух ничьих.

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    Это говорит о хорошей форме коллектива, которая позволяет ему рассчитывать на победу, пусть даже ему и придется сыграть на чужом поле.

    Кейто Накамура — лучший бомбардир команды в новом сезоне Лиги 1 с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Анже» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Реймса» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Реймса» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.30, победа «Анже» — в 3.55.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в двух их последних выездных поединках.

    В то же время, в трех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Реймса».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10

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    «Анже» — «Реймс»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 29.09.2024. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Реймс» в зоне еврокубков?
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