Анже
Реймс
«Анже»
Турнирное положение: «Анже» по итогам пяти туров французской Лиги 1 находится на дне турнирной таблицы — на 18-й позиции.
«Анже» набрал два очка и отстает на два балла безопасной 15-й строчки, а также на один балл от зоны плей-офф за выживание — 16-го места.
Анже — Реймс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на своем поле разошелся миром с «Нантом» (1:1).
Этот результат оформил ничейную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на внутреннее французское первенство.
Не сыграют: травмированы — Лопи, Калюмба, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах «Анже» ни разу не выиграл при шести поражениях и двух ничьих.
Налицо — откровенно плохая форма клуба, и даже ничьи в последних двух играх, а также фактор своего поля, вряд ли сильно ему помогут.
Имад Абделли — лучший бомбардир команды в новом сезоне Лиги 1 с двумя голами.
«Реймс»
Турнирное положение: «Реймс» после пяти стартовых туров национального чемпионата Франции пребывает в зоне еврокубков.
Команда с восемью очками занимает шестую строчку в зоне Лиги конференций с отрывом в один балл от седьмой нееврокубковой позиции, а также отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура французского первенства клуб на своем поле отобрал очки у ПСЖ (1:1).
Эта ничья, которая на самом деле сродни победе, прервала выигрышную серию коллектива в два поединка, которые пришлись на Лигу 1.
Не сыграют: травмированы — Хадра, Окуму, Москардо, Коне, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках (все — в рамках чемпионата Франции) «Реймс» не проиграл при двух победах и двух ничьих.
Это говорит о хорошей форме коллектива, которая позволяет ему рассчитывать на победу, пусть даже ему и придется сыграть на чужом поле.
Кейто Накамура — лучший бомбардир команды в новом сезоне Лиги 1 с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Анже» забивали меньше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Реймса» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Реймса» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.30, победа «Анже» — в 3.55.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.
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Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в двух их последних выездных поединках.
В то же время, в трех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Реймса».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10