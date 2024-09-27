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    Привезет ли «Брест» три очка из Осера?

    «Осер» — «Брест». Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 27 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Осер» — «Брест»
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    «Брест»
    В пятницу, 27 сентября, в 6-м туре французской Лиги 1 «Осер» дома сыграет против «Бреста». Начало поединка намечено на 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Осер» — «Брест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 27 Сентября 2024 года

    Осер

  • Осер
    •  Осер 20:00 Брест

    Брест

  • Франция. Лига 1
    •

    «Осер»

    Турнирное положение: Чемпион Франции 1996 года прошлый сезон провел во второй лиге и смог ее выиграть, получив тем самым билет в элиту.

    И после пяти туров в текущем розыгрыше Лиги 1 «Осер» с тремя набранными очками идет третьим с конца. У команды одна победа и четыре фиаско, разница мячей — 5:12.

    Осер — Брест: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре первенства бургундцы потерпели гостевое поражений от «Монпелье» со счетом 2:3, выигрывая после первого тайма 1:0. И это фиаско стало для них четвертым кряду. Ранее они еще уступили на выезде 0:2 «Нанту» и 1:3 «Гавру», а также дома 0:3 «Монако».

    Не сыграют: Лассо Кулибали и Гидеон Менса из-за травм пропустят данный поединок.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: «Осер» в новом чемпионате Франции стартовал с домашней победы над «Ниццей» со счетом 2:1. После этого коллектив потерпел четыре фиаско подряд и в двух случаях без забитых мячей. Отметим, что четыре из пяти игр в текущем сезоне с «бело-голубых» завершились верховыми исходами на ТБ 2,5.

    «Брест»

    Турнирное положение: Бретонцы в прошлом сезоне добились невероятного успеха, заняв третье место и получили билет в ЛЧ, где уже успели обыграть дома австрийский «Штурм» 2:1 на старте турнира.

    В новом же розыгрыше Лиги 1 «Брест» в пяти турах набрал шесть пунктов и разместился в середине таблицы. У коллектива два выигрыша и три фиаско, разница мячей — 8:10.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: На выходных «пираты» в рамках чемпионата страны на своем поле нанесли поражение «Тулузе» со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. Перед этим они дома одолели «Штурм» 2:1 в ЛЧ и уступили на выезде «ПСЖ» в матче Лиги 1.

    Не сыграют: Брэдли Локо и Пьер Леес-Мелу — травмированы.

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    Состояние команды: С начала сезона «Брест» провел шесть встреч в различных турнирах. Стартовал он с двух фиаско кряду в рамках чемпионата Франции, затем дома разгромил «Сент-Этьен» 4:0. А в последующих трех поединках он уступил на выезде 1:3 «ПСЖ» и поочередно выиграл два поединка, забивая в каждом из них по два гола. Всего же в новом сезоне «красно-белые» смогли в двух случаях сохранить свои ворота на замке, а не забивали только в одном поединке.

    Статистика для ставок

    • «Брест» выиграл у «Осера» в четырех из пяти предыдущих очных встреч при одной мировой

    • И лишь один из шести минувших очных игр этих команд завершился на ТБ 2,5

    • Обменивались же они голами только в двух поединках из пяти последних

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бреста» — 2.66, победа «Осера» — 2.87, ничья — 3.44.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.93 и 1.96 соответственно.

    Прогноз: Оба коллектива на старте сезона не отличаются надежностью в обороне и зачастую выдают весьма результативные матчи. Так что от их очного противостояния вполне можно ожидать верхов.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.93.

    Прогноз: И плюс к этому еще рекомендуем ставить на викторию «Бреста», который отлично играет против «Осера», да и просто обладает куда более качественным подбором футболистов.

    Ставка: победа «Бреста» за 2.66.

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    «Осер» — «Брест»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 27.09.2024. Прогнозы на футбол. Привезет ли «Брест» три очка из Осера?
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