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    Лион — Олимпиакос: прогноз и ставка (коэффициент 1.94) на футбол. 26/09/2024 в 22:00

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Олимпиакос»
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    Александр Ляказетт
    26 сентября на групповом этапе Лиги Европы по футболу сыграют «Лион» и «Олимпиакос». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Олимпиакос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 26 Сентября 2024 года

    Лион

  • Лион
    •  Лион 22:00 Олимпиакос

    Олимпиакос

  • Пирей
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    «Лион»

    Турнирное положение: в чемпионате Франции «Лион» после пяти туров занимает 14-е место с 4 очками.

    Последние матчи: в предыдущей игре в Лиге 1 «ткачи» проиграли на своем поле «Марселю» со счетом 2:3, который большую часть матча провел в меньшинстве, но все равно увез три очка. «Лион» выглядел неплохо, но ему не очень везло (не забил пенальти Ляказетт), а пропустил он решающий мяч перед финальным свистком.

    Лион — Олимпиакос: коэффициенты букмекеров

    Ранее была ничья в гостях с «Лансом» (0:0) и победа над «Страсбургом» (4:3).

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    • Не сыграют: потерь нет.

    Состояние команды: пока старт чемпионата «Лиону» дается со скрипом, и он серьезно недобрал очков. У команды есть громадные проблемы в обороне, не выручает и новый основной вратарь Лукас Перри. Зато впереди у команды Пьера Саже все обстоит неплохо, где продолжает главенствовать лидер и капитан Александр Ляказетт при поддержке Шерки и другой молодой поросли.

    «Олимпиакос»

    Турнирное положение: в чемпионате Греции «Олимпиакос» идет на третьем месте с 10 оками после пяти матчей.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в пятом туре подопечные Хосе Луиса Мендилабара уступили в гостях «Арису» (1:2). Пропустив в первом тайме два мяча, «Олимпиакос» попытался отыграться, но смог забить единственный мяч только на исходе матча. Его автором стал лучший бомбардир Аюб Эль Кааби.

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    До этого была домашняя ничья с «Панетоликосом» (0:0) и победа над «Ламией» в гостях со счетом 0:3.

    Не сыграют: травмированы Матсурос и Ретсос.

    Состояние команды: пока игра «Олимпиакоса» в национальном чемпионате оставляет неоднозначное впечатление, видно, что команда еще не вышла на пик формы. Клуб из Пирея немало забивает, но при этом почти не пропускает, хотя защита никогда не была его сильнейшей стороной, тем более сейчас с учетом потерь двух основных защитников.

    Статистика для ставок

    • В 2005 году на групповой стадии ЛЧ оба матча выиграл «Лион» (2:1, 4:1), тогда это был один из сильнейших клубов Европы

    • Сейчас у «Лиона» 4 очка в Лиге 1 и разница 6-11

    • У «Олимпиакоса» в чемпионате Греции 10 очков и разница 8-3

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Лиона» дают 1,90, а на «Олимпиакос» — 4,0, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,86, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,94.

    Прогноз: в настоящий момент это команды примерно одного уровня, хотя «Лион» по составу значительно превосходит соперника. Оба клуба играют в атакующей манере, вряд ли будут отсиживаться сзади, поэтому ждем результативной игры в этой встрече.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1,94.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

    Ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 3,70.

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    «Лион» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 26.09.2024. Прогнозы на футбол. Обе команды настроены на атакующий лад
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