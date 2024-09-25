25 сентября в 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют КАМАЗ и «Торпедо». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч КАМАЗ — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

КАМАЗ

Турнирное положение: Челнинцы сражаются за выживание в первой лиге. После 11 туров команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

При этом КАМАЗ в 11 поединках сумел отличиться всего 8 точными выстрелами. Зато пропускает команда в среднем менее гола за матч — 9 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова проиграла. КАМАЗ по всем статьям уступил «Уралу» (0:2).

До того команда дома смогла переиграть проблемную «Аланию» (2:0). Да и «морякам» челнинцы уступили в родных стенах (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах КАМАЗ добыл 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: челнинцы никому за здорово живешь не сдаются. Вот только состав команды по именам выглядит скромно.

Вот только основной задачей челнинцев является сохранение прописки во втором по рангу российском дивизионе. Так что вряд ли КАМАЗ будет особо надрываться в Кубке.

Очевидно, что челнинцы постараются воспользоваться фактором своего поля. Вот только игра команды не особо блещет пресловутой стройностью.

«Торпедо»

Турнирное положение: Торпедовцы твердо намереваются выйти в РПЛ. При этом по итогам первых 11 туров команда находится на 3 месте.

Причем «Торпедо» не столь ярко действует в плане реализации. В 11 матчах команда забила 17 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два зачетных пункта. Москвичи не сумели переиграть «Шинник» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Балтике» (2:1). А вот встреча с «Арсеналом» Тула завершилась боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» победило 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Торпедовцам победы даются весьма натужно. При этом оборона дала результативный сбой 9 раз в 11 матчах первенства.

При этом «Торпедо» имеет ресурсы для битвы на двух фронтах. Так что в этой встрече наверняка свой шанс получат сразу несколько резервистов.

Поединки с челнинцами для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных встреч москвичи выиграли и проиграли по разу.

Торпедовцы явно намерены пробраться как можно дальше в Кубке России. Да и потенциал команды Олег Кононова до конца еще не раскрыт.

Статистика для ставок

«Торпедо» в среднем забивает менее 2 голов за матч

Обе команды в среднем пропускают менее гола за матч

Торпедовцы еще не проигрывали в текущем сезоне

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.04, а победа оппонента — в скромные 2.82.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.

Прогноз: Торпедовцы явно сильнее соперника, которого должны обыгрывать даже не в оптимальном кадровом сочетании.

Номинальные гости весьма сильны, да и челнинцы наверняка не будут особо надрываться в Кубке.

Ставка: Победа «Торпедо» за 2.49.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.40