23 сентября в 19-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Насаф» и АГМК. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Насаф» — АГМК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Насаф»

Турнирное положение: «Насаф» нынешний сезон проводит весьма продуктивно. Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Насаф» в среднем забивает менее 2 голов за матч. Зато оборона — настоящий бетон, ведь дала сбой всего 9 раз в 18 матчах.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова добыла три очка. «Насаф» минимально переиграл «Навбахор».

При этом «Насаф» после того подписал мировую с «Аль-Кувейтом» (0:0). А вот «Андижан» был разгромлен (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках «Насаф» настрелял 7 мячей, не пропустив ни разу.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Насаф» опережает ближайшего преследователя на 6 очков. Да и проиграла команда всего 1 раз в чемпионате.

Поединки с АГМК для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Насаф» проиграл 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться продолжить свой победный путь. Да и не пропускает команда уже 6 матчей подряд.

АГМК

Турнирное положение: АГМК сражается за чемпионский титул. Ныне команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем АГМК на 6 очков отстает от лидера. Вот только оборона команды дает результативный сбой в среднем чаще раза за матч.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три драгоценных очка. Дома был минимально обыгран «Сурхан».

При этом до того команда переиграла «Бунедкор» (1:0). А вот поражение от самаркандского «Динамо» вышло досадным (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах АГМК выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: АГМК выиграл в двух матчах кряду. Причем обе победы получились минимальными.

Зато атака команды действует относительно результативно. В 18 турах чемпионата она настреляла 31 мяч.

При этом АГМК сыграл вничью всего 2 раза в текущем чемпионате. Вот только проиграла команда уже 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть три очка. В случае виктории отставание от лидера сократится до 3 очков.

Статистика для ставок

АГМК выиграл в 2 своих последних поединках

«Насаф» не пропускал в 6 своих последних матчах

АГМК уже почти 4 года не может одолеть «Насаф»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.03 и 1.72.

Прогноз: В битве лидеров обе команды наверняка будут рисковать.

И те, и другие весьма прилично атакуют, и наверняка на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.36