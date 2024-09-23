Nasaf Qarshi
AGMK
«Насаф»
Турнирное положение: «Насаф» нынешний сезон проводит весьма продуктивно. Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Насаф» в среднем забивает менее 2 голов за матч. Зато оборона — настоящий бетон, ведь дала сбой всего 9 раз в 18 матчах.
Последние матчи: в минувшем туре команда снова добыла три очка. «Насаф» минимально переиграл «Навбахор».
При этом «Насаф» после того подписал мировую с «Аль-Кувейтом» (0:0). А вот «Андижан» был разгромлен (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках «Насаф» настрелял 7 мячей, не пропустив ни разу.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Насаф» опережает ближайшего преследователя на 6 очков. Да и проиграла команда всего 1 раз в чемпионате.
Поединки с АГМК для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Насаф» проиграл 4 раза при одном паритете.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться продолжить свой победный путь. Да и не пропускает команда уже 6 матчей подряд.
АГМК
Турнирное положение: АГМК сражается за чемпионский титул. Ныне команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
Причем АГМК на 6 очков отстает от лидера. Вот только оборона команды дает результативный сбой в среднем чаще раза за матч.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три драгоценных очка. Дома был минимально обыгран «Сурхан».
При этом до того команда переиграла «Бунедкор» (1:0). А вот поражение от самаркандского «Динамо» вышло досадным (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах АГМК выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: АГМК выиграл в двух матчах кряду. Причем обе победы получились минимальными.
Зато атака команды действует относительно результативно. В 18 турах чемпионата она настреляла 31 мяч.
При этом АГМК сыграл вничью всего 2 раза в текущем чемпионате. Вот только проиграла команда уже 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть три очка. В случае виктории отставание от лидера сократится до 3 очков.
Статистика для ставок
- АГМК выиграл в 2 своих последних поединках
- «Насаф» не пропускал в 6 своих последних матчах
- АГМК уже почти 4 года не может одолеть «Насаф»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.03 и 1.72.
- 2.81Манчестер Сити — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 3.85Спартак — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.14Интер — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: В битве лидеров обе команды наверняка будут рисковать.
И те, и другие весьма прилично атакуют, и наверняка на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.36