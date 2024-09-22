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    Удачная гастроль «Осера»?

    «Монпелье» — «Осер». Ставка (к. 3.15) и прогноз на футбол, Лига 1, 22 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Осер»
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    «Осер»
    22 сентября в 5-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монпелье» и «Осер». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монпелье» — «Осер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Сентября 2024 года

    Монпелье

  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 18:00 Осер

    Осер

  • Осер
    •

    «Монпелье»

    Турнирное положение: «Монпелье» начал чемпионат явно не лучшим образом. В первых 4 турах Лиги 1 команда добыла всего один зачетный пункт.

    При этом «Монпелье» сейчас находится на 18 месте турнирной таблицы. Да и пропустила команда уже 13 мячей.

    Монпелье — Осер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур Лиги 1 не принес команде зачетных баллов. «Монпелье» по всем статьям уступил «Ренну» (0:3).

    При этом и «Нанту» команда проиграла по всем статьям (1:3). А вот поражение от ПСЖ получилось слишком болезненным (0:6).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. Причем в этих поединках «Монпелье» настрелял 3 мяча при 16 пропущенных.

    Не сыграют: Жорис Шотар, Кики Куяте — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Монпелье» проиграл в 3 своих последних поединках. Причем в них команда пропускала не менее 3 мячей.

    Поединки против «Осера» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Монпелье» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет максимально активна в атаке. Да и пора бы ей отталкиваться от дна таблицы.

    «Осер»

    Турнирное положение: «Осер» в новом чемпионате стартовал крайне слабо. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

    Причем «Осер» в 4 матчах забил всего 3 мяча. А вот в свои ворота новичок элитного дивизиона пропустил уже 9 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда провела неудачно. «Осер» дома был бит монегасками (0:3).

    До того команда по всем статьям уступила «Гавру» (1:3). Да и поединок с «Нантом» завершился для нее поражением (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Осер» разжился всего одной викторией. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 12 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Осер» всеми силами пытается выбраться из низов таблицы. Да и отрыв от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями.

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    При этом «Осер» в среднем пропускает 2 гола за матч. Да и в трех своих последних поединках команда уступила.

    В кадровом плане у команды почти полная идиллия. Тем не менее, «Осеру» срочно нужно набирать очки, особенно в матчах со скромными оппонентами.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Тем паче, соперник имеет весьма серьезные проблемы в обороне.

    Статистика для ставок

    • Обе команды проиграли в 3 своих последних матчах

    • И те, и другие в среднем забивают менее гола за матч

    • «Монпелье» в среднем пропускает 3 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монпелье» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.39. Ничья оценена в 3.57, а победа оппонента — в скромные 3.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.75 и 2.26.

    Прогноз: Номинальные гости явно намерены улучшить свое турнирное положение, а значит будут активны в атаке.

    «Монпелье» крайне слабо выглядит в плане надежности своих тылов, да и «Осер» способен прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Осера» за 3.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке сумеет забить лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.36

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    «Монпелье» — «Осер»: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 22.09.2024. Прогнозы на футбол. Удачная гастроль «Осера»?
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