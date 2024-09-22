22 сентября в 5-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монпелье» и «Осер». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монпелье» — «Осер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монпелье»

Турнирное положение: «Монпелье» начал чемпионат явно не лучшим образом. В первых 4 турах Лиги 1 команда добыла всего один зачетный пункт.

При этом «Монпелье» сейчас находится на 18 месте турнирной таблицы. Да и пропустила команда уже 13 мячей.

Последние матчи: минувший тур Лиги 1 не принес команде зачетных баллов. «Монпелье» по всем статьям уступил «Ренну» (0:3).

При этом и «Нанту» команда проиграла по всем статьям (1:3). А вот поражение от ПСЖ получилось слишком болезненным (0:6).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. Причем в этих поединках «Монпелье» настрелял 3 мяча при 16 пропущенных.

Не сыграют: Жорис Шотар, Кики Куяте — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Монпелье» проиграл в 3 своих последних поединках. Причем в них команда пропускала не менее 3 мячей.

Поединки против «Осера» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Монпелье» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет максимально активна в атаке. Да и пора бы ей отталкиваться от дна таблицы.

«Осер»

Турнирное положение: «Осер» в новом чемпионате стартовал крайне слабо. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Осер» в 4 матчах забил всего 3 мяча. А вот в свои ворота новичок элитного дивизиона пропустил уже 9 раз.

Последние матчи: предыдущий тур команда провела неудачно. «Осер» дома был бит монегасками (0:3).

До того команда по всем статьям уступила «Гавру» (1:3). Да и поединок с «Нантом» завершился для нее поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Осер» разжился всего одной викторией. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 12 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Осер» всеми силами пытается выбраться из низов таблицы. Да и отрыв от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями.

При этом «Осер» в среднем пропускает 2 гола за матч. Да и в трех своих последних поединках команда уступила.

В кадровом плане у команды почти полная идиллия. Тем не менее, «Осеру» срочно нужно набирать очки, особенно в матчах со скромными оппонентами.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Тем паче, соперник имеет весьма серьезные проблемы в обороне.

Статистика для ставок

Обе команды проиграли в 3 своих последних матчах

И те, и другие в среднем забивают менее гола за матч

«Монпелье» в среднем пропускает 3 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монпелье» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.39. Ничья оценена в 3.57, а победа оппонента — в скромные 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.75 и 2.26.

Прогноз: Номинальные гости явно намерены улучшить свое турнирное положение, а значит будут активны в атаке.

«Монпелье» крайне слабо выглядит в плане надежности своих тылов, да и «Осер» способен прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Осера» за 3.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке сумеет забить лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.36