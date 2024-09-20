20 сентября в товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» (легенды) и ЦСКА (легенды). Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» (легенды) — ЦСКА (легенды), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Зенит» (легенды)

Турнирное положение: Зенитовские ветераны собираются довольно часто. Многие из них находятся в весьма приличных кондициях.

При этом «Зенит» (легенды) предстанет в звездном составе. Александр Кержаков и Андрей Аршавин будут заводилами атак команды.

Последние матчи: за команду сыграет несколько игроков, относительно недавно закончивших профессиональную карьеру. Например, форвард Павел Погребняк.

За «Зенит» (легенды) сыграют Вячеслав Малафеев, Игорь Денисов, Александр Горшков, Александр Спивак и другие звезды петербургского футбола. Да и мотивация обыграть «армейцев» у них на высоте.

Да и вообще, зенитовцы прошлых поколений явно намерены не ударить в грязь лицом. Мастерство должно взять свое!

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: кому забивать в составе команды уж точно найдется. Да и опытный Анатолий Давыдов наверняка настроит подопечных на поединок максимально качественно.

При этом «Зенит» (легенды) мотивирован добыть викторию. Да и такие мастера, как Кержаков и Аршавин — уже знак качества!

Безусловно, номинальные хозяева не собираются отсиживаться в тылах. Зрители ведь очень ждут старых добрых зенитовских атак!

ЦСКА (легенды)

Турнирное положение: ЦСКА (легенды) — команда-загадка. Да, в ней будет место нескольким легионерам, вот только с сыгранностью не все так гладко.

Причем ЦСКА (легенды) предстанет в достаточно качественном кадровом виде. В составе команды среди прочих выступят Юрий Жирков, Алан Дзагоев, Алексей Березуцкий, Элвер Рахимич и Зоран Тошич.

Последние матчи: Руководить армейцами будет Валерий Газзаев вместе с Александром Тархановым, Сергеем Овчинниковым и Василием Ивановым. Не имена, а сказка!

Те же Дзагоев с Жирковым еще совсем недавно выходили на поле. Да и остальные их партнеры не растеряли мастерство!

При этом ЦСКА (легенды) явно не собирается лишь обороняться. Жирков уж точно проявит себя с наилучшей стороны.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ЦСКА (легенды) явно будет стараться действовать первым номером. Да и забить в составе москвичей может кто угодно.

При этом ЦСКА (легенды) будет иметь в своем составе менее возрастных игроков. Да и только закончивших карьеру футболистов будет в достатке.

Команда Газзаева постарается найти бреши в обороне соперника. Несмотря на статус товарищеского матча, «армейские» ветераны будут активны.

Очевидно, что номинальные гости будут достаточно агрессивно атаковать. В составе команды найдется кому забивать!

Статистика для ставок

ЦСКА (легенды) имеет в своем составе менее возрастных игроков

«Зенит» (легенды) выглядит более сыгранным

В матчах такого ранга традиционно забивается много мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» (легенды) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 2.74, а победа оппонента — в скромные 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.59 и 2.16.

Прогноз: Обе команды явно способны преуспеть в плане реализации голевых моментов.

И те, и другие имеют в своих составах классных атакующих исполнителей с огромным опытом игры на высшем уровне.

Ставка: Ничья за 2.74.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме отличиться удастся обоим оппонентам.

Ставка: Обе забьют в 1 тайме за 2.05