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    «Зенит» (легенды) — ЦСКА (легенды). Ставка (к. 2.74) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 20 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» (легенды) — ЦСКА (легенды)
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    Андрей Аршавин и Александр Кержаков
    20 сентября в товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» (легенды) и ЦСКА (легенды). Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» (легенды) — ЦСКА (легенды), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Зенит» (легенды)

    Турнирное положение: Зенитовские ветераны собираются довольно часто. Многие из них находятся в весьма приличных кондициях.

    При этом «Зенит» (легенды) предстанет в звездном составе. Александр Кержаков и Андрей Аршавин будут заводилами атак команды.

    Последние матчи: за команду сыграет несколько игроков, относительно недавно закончивших профессиональную карьеру. Например, форвард Павел Погребняк.

    За «Зенит» (легенды) сыграют Вячеслав Малафеев, Игорь Денисов, Александр Горшков, Александр Спивак и другие звезды петербургского футбола. Да и мотивация обыграть «армейцев» у них на высоте.

    Да и вообще, зенитовцы прошлых поколений явно намерены не ударить в грязь лицом. Мастерство должно взять свое!

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: кому забивать в составе команды уж точно найдется. Да и опытный Анатолий Давыдов наверняка настроит подопечных на поединок максимально качественно.

    При этом «Зенит» (легенды) мотивирован добыть викторию. Да и такие мастера, как Кержаков и Аршавин — уже знак качества!

    Безусловно, номинальные хозяева не собираются отсиживаться в тылах. Зрители ведь очень ждут старых добрых зенитовских атак!

    ЦСКА (легенды)

    Турнирное положение: ЦСКА (легенды) — команда-загадка. Да, в ней будет место нескольким легионерам, вот только с сыгранностью не все так гладко.

    Причем ЦСКА (легенды) предстанет в достаточно качественном кадровом виде. В составе команды среди прочих выступят Юрий Жирков, Алан Дзагоев, Алексей Березуцкий, Элвер Рахимич и Зоран Тошич.

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    • Последние матчи: Руководить армейцами будет Валерий Газзаев вместе с Александром Тархановым, Сергеем Овчинниковым и Василием Ивановым. Не имена, а сказка!

    Те же Дзагоев с Жирковым еще совсем недавно выходили на поле. Да и остальные их партнеры не растеряли мастерство!

    При этом ЦСКА (легенды) явно не собирается лишь обороняться. Жирков уж точно проявит себя с наилучшей стороны.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ЦСКА (легенды) явно будет стараться действовать первым номером. Да и забить в составе москвичей может кто угодно.

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    При этом ЦСКА (легенды) будет иметь в своем составе менее возрастных игроков. Да и только закончивших карьеру футболистов будет в достатке.

    Команда Газзаева постарается найти бреши в обороне соперника. Несмотря на статус товарищеского матча, «армейские» ветераны будут активны.

    Очевидно, что номинальные гости будут достаточно агрессивно атаковать. В составе команды найдется кому забивать!

    Статистика для ставок

    • ЦСКА (легенды) имеет в своем составе менее возрастных игроков

    • «Зенит» (легенды) выглядит более сыгранным

    • В матчах такого ранга традиционно забивается много мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» (легенды) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 2.74, а победа оппонента — в скромные 3.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.59 и 2.16.

    Прогноз: Обе команды явно способны преуспеть в плане реализации голевых моментов.

    И те, и другие имеют в своих составах классных атакующих исполнителей с огромным опытом игры на высшем уровне.

    Ставка: Ничья за 2.74.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме отличиться удастся обоим оппонентам.

    Ставка: Обе забьют в 1 тайме за 2.05

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    «Зенит» (легенды) — ЦСКА (легенды): прогноз, ставка (2.74), статистика, коэффициенты матча 20.09.2024. Прогнозы на футбол. В матче памяти Павла Садырина не будет победителя
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