«Зенит» (легенды)
Турнирное положение: Зенитовские ветераны собираются довольно часто. Многие из них находятся в весьма приличных кондициях.
При этом «Зенит» (легенды) предстанет в звездном составе. Александр Кержаков и Андрей Аршавин будут заводилами атак команды.
Последние матчи: за команду сыграет несколько игроков, относительно недавно закончивших профессиональную карьеру. Например, форвард Павел Погребняк.
За «Зенит» (легенды) сыграют Вячеслав Малафеев, Игорь Денисов, Александр Горшков, Александр Спивак и другие звезды петербургского футбола. Да и мотивация обыграть «армейцев» у них на высоте.
Да и вообще, зенитовцы прошлых поколений явно намерены не ударить в грязь лицом. Мастерство должно взять свое!
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: кому забивать в составе команды уж точно найдется. Да и опытный Анатолий Давыдов наверняка настроит подопечных на поединок максимально качественно.
При этом «Зенит» (легенды) мотивирован добыть викторию. Да и такие мастера, как Кержаков и Аршавин — уже знак качества!
Безусловно, номинальные хозяева не собираются отсиживаться в тылах. Зрители ведь очень ждут старых добрых зенитовских атак!
ЦСКА (легенды)
Турнирное положение: ЦСКА (легенды) — команда-загадка. Да, в ней будет место нескольким легионерам, вот только с сыгранностью не все так гладко.
Причем ЦСКА (легенды) предстанет в достаточно качественном кадровом виде. В составе команды среди прочих выступят Юрий Жирков, Алан Дзагоев, Алексей Березуцкий, Элвер Рахимич и Зоран Тошич.
Последние матчи: Руководить армейцами будет Валерий Газзаев вместе с Александром Тархановым, Сергеем Овчинниковым и Василием Ивановым. Не имена, а сказка!
Те же Дзагоев с Жирковым еще совсем недавно выходили на поле. Да и остальные их партнеры не растеряли мастерство!
При этом ЦСКА (легенды) явно не собирается лишь обороняться. Жирков уж точно проявит себя с наилучшей стороны.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: ЦСКА (легенды) явно будет стараться действовать первым номером. Да и забить в составе москвичей может кто угодно.
При этом ЦСКА (легенды) будет иметь в своем составе менее возрастных игроков. Да и только закончивших карьеру футболистов будет в достатке.
Команда Газзаева постарается найти бреши в обороне соперника. Несмотря на статус товарищеского матча, «армейские» ветераны будут активны.
Очевидно, что номинальные гости будут достаточно агрессивно атаковать. В составе команды найдется кому забивать!
Статистика для ставок
- ЦСКА (легенды) имеет в своем составе менее возрастных игроков
- «Зенит» (легенды) выглядит более сыгранным
- В матчах такого ранга традиционно забивается много мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» (легенды) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 2.74, а победа оппонента — в скромные 3.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.59 и 2.16.
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Прогноз: Обе команды явно способны преуспеть в плане реализации голевых моментов.
И те, и другие имеют в своих составах классных атакующих исполнителей с огромным опытом игры на высшем уровне.
Ставка: Ничья за 2.74.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме отличиться удастся обоим оппонентам.
Ставка: Обе забьют в 1 тайме за 2.05