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    «Астана» начнет без раскачки

    «Кайсар» — «Астана». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 18 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кайсар» — «Астана»
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    Марин Томасов
    18 сентября в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кайсар» и «Астана». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кайсар» — «Астана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 18 Сентября 2024 года

    Кайсар

  • Кызылорда
    •  Кайсар 17:00 Астана

    Астана

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Кайсар»

    Турнирное положение: «Кайсар» потенциально способен побороться за высокие места. Между тем, по факту команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Кайсар» бледновато выглядит в атаке. В 18 матчах чемпионата команда отличилась всего 18 забитыми мячами.

    Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла разжиться баллами. «Кайсар» минимально уступил «Женису».

    Правда, чуть ранее команда нанесла поражение «Ордабасам» (2:1). А вот поединок с «Жетысу» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кайсар» добыл 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Кайсар» выиграл всего в 6 поединках из 18. А вот пропускает команда чуть чаще гола за матч — 20 мячей.

    Матчи против «Астаны» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Кайсар» проиграл 3 раза при 2 паритетах.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Да и прибавить в плане реализации «Кайсару» вполне по силам.

    «Астана»

    Турнирное положение: Астанинцы проводят крайне бледный сезон. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Астана» в 15 матчах чемпионата победила всего 7 раз. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 13 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Астана» дома нанесла поражение «Кызылжару» (2:1).

    А вот несколько раньше команда минимально одолела «Кайрат». Да и норвежский «Бранн» был обыгран уверенно (3:0).

    В 5 своих последних матчах «Астана» победила 4 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 12 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Астане» срочно нужно набирать очки. Отставание от медальной 3 позиции составляет аж 9 очков.

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    При этом «Астана» имеет заметные сложности в плане реализации. В 15 поединках чемпионата команда отличилась всего 17 раз.

    К тому же, астанинцы в двух последних очных поединках подписывали мировую с «Кайсаром». А вот последнее поражение случилось еще 9 лет назад.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Астанинцы явно намерены запрыгнуть в тройку призеров.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч

    • «Астана» выиграла в 3 своих последних поединках

    • В двух последних очных поединках соперники подписывали мировую

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 4.16, а победа оппонента — в скромные 3.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.89 и 1.91.

    Прогноз: «Астана» сражается за попадание в топ-3, и явно сразу будет активно атаковать.

    Гости нынче выглядят монолитнее соперника, которому к тому же традиционно успешно противостоят.

    Ставка: Победа «Астаны» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.97

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