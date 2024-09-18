18 сентября в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кайсар» и «Астана». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кайсар» — «Астана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кайсар»

Турнирное положение: «Кайсар» потенциально способен побороться за высокие места. Между тем, по факту команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

При этом «Кайсар» бледновато выглядит в атаке. В 18 матчах чемпионата команда отличилась всего 18 забитыми мячами.

Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла разжиться баллами. «Кайсар» минимально уступил «Женису».

Правда, чуть ранее команда нанесла поражение «Ордабасам» (2:1). А вот поединок с «Жетысу» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кайсар» добыл 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Кайсар» выиграл всего в 6 поединках из 18. А вот пропускает команда чуть чаще гола за матч — 20 мячей.

Матчи против «Астаны» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Кайсар» проиграл 3 раза при 2 паритетах.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Да и прибавить в плане реализации «Кайсару» вполне по силам.

«Астана»

Турнирное положение: Астанинцы проводят крайне бледный сезон. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Астана» в 15 матчах чемпионата победила всего 7 раз. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 13 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Астана» дома нанесла поражение «Кызылжару» (2:1).

А вот несколько раньше команда минимально одолела «Кайрат». Да и норвежский «Бранн» был обыгран уверенно (3:0).

В 5 своих последних матчах «Астана» победила 4 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 12 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Астане» срочно нужно набирать очки. Отставание от медальной 3 позиции составляет аж 9 очков.

При этом «Астана» имеет заметные сложности в плане реализации. В 15 поединках чемпионата команда отличилась всего 17 раз.

К тому же, астанинцы в двух последних очных поединках подписывали мировую с «Кайсаром». А вот последнее поражение случилось еще 9 лет назад.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Астанинцы явно намерены запрыгнуть в тройку призеров.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч

«Астана» выиграла в 3 своих последних поединках

В двух последних очных поединках соперники подписывали мировую

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 4.16, а победа оппонента — в скромные 3.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.89 и 1.91.

Прогноз: «Астана» сражается за попадание в топ-3, и явно сразу будет активно атаковать.

Гости нынче выглядят монолитнее соперника, которому к тому же традиционно успешно противостоят.

Ставка: Победа «Астаны» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.97