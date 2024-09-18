Кайсар
Астана
«Кайсар»
Турнирное положение: «Кайсар» потенциально способен побороться за высокие места. Между тем, по факту команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.
При этом «Кайсар» бледновато выглядит в атаке. В 18 матчах чемпионата команда отличилась всего 18 забитыми мячами.
Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла разжиться баллами. «Кайсар» минимально уступил «Женису».
Правда, чуть ранее команда нанесла поражение «Ордабасам» (2:1). А вот поединок с «Жетысу» завершился сухим паритетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Кайсар» добыл 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кайсар» выиграл всего в 6 поединках из 18. А вот пропускает команда чуть чаще гола за матч — 20 мячей.
Матчи против «Астаны» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Кайсар» проиграл 3 раза при 2 паритетах.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Да и прибавить в плане реализации «Кайсару» вполне по силам.
«Астана»
Турнирное положение: Астанинцы проводят крайне бледный сезон. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Астана» в 15 матчах чемпионата победила всего 7 раз. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 13 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Астана» дома нанесла поражение «Кызылжару» (2:1).
А вот несколько раньше команда минимально одолела «Кайрат». Да и норвежский «Бранн» был обыгран уверенно (3:0).
В 5 своих последних матчах «Астана» победила 4 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 12 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Астане» срочно нужно набирать очки. Отставание от медальной 3 позиции составляет аж 9 очков.
При этом «Астана» имеет заметные сложности в плане реализации. В 15 поединках чемпионата команда отличилась всего 17 раз.
К тому же, астанинцы в двух последних очных поединках подписывали мировую с «Кайсаром». А вот последнее поражение случилось еще 9 лет назад.
Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Астанинцы явно намерены запрыгнуть в тройку призеров.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч
- «Астана» выиграла в 3 своих последних поединках
- В двух последних очных поединках соперники подписывали мировую
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 4.16, а победа оппонента — в скромные 3.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.89 и 1.91.
- 3.75Милан — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.88Зенит — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.10Ювентус — ПСВ: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
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Прогноз: «Астана» сражается за попадание в топ-3, и явно сразу будет активно атаковать.
Гости нынче выглядят монолитнее соперника, которому к тому же традиционно успешно противостоят.
Ставка: Победа «Астаны» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.97