В понедельник, 16 сентября, в 22-м туре шведской Аллсвенскан «Хаммарбю» на своем поле примет «Норрчепинг». Начало игры запланировано на 20:10 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хаммарбю» — «Норрчепинг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хаммарбю»

Турнирное положение: Клуб из Стокгольма на данный момент с 39 очками идет вторым в таблице, много проигрывая лидирующему «Мальме» и всего на балл опережает третий «Юргорден», у которого еще есть игра в запасе.

«Хаммарбю» за всю турнирную дистанцию выиграл 12 встреч из 21 проведенной, три раза сыграл вничью и шесть матчей проиграл, разница мячей составляет 37:20.

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «зелено-белые» смогли одолеть на выезде «Гетеборг» со счетом 1:0, вырвав викторию на девятой компенсированной минуте поединка. Немногим ранее они разгромили со счетом 6:1 клуб из низшего дивизиона в Кубке страны и дома поделили очки с «ГАИСом» 0:0 в рамках чемпионата.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: К данной встрече «Хаммарбю» подходит с 8-матчевой беспроигрышной серией. В этот удачный для себя период столичный коллектив расписал две мировые и добился шести викторий. А проиграл он лишь один из 13 предыдущих официальных игр.

И за весь этот отрезок стокгольмцы уходили с поля без результативных действий лишь в одном случае.

«Норрчепинг»

Турнирное положение: Данная команда с 24 набранными очками находится на 11 строке в таблице и на четыре балла опережает опасную зону.

«Норрчепинг» выиграл семь игр из 21 проведенный, трижды играл вничью и потерпел 11 фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 28:45.

Последние матчи: В своем последнем проведенном поединке чемпионата «товарищи» на своем поле разошлись миром с «Хеккеном» 3:3, уйдя от поражения за считанные секунды до финального свистка. А до этого они проиграли два матча чемпионата кряду, поочередно уступив с одинаковым счетом по 1:2 «Мьельбю» дома и «Мальме» на выезде.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: Сейчас у «Норрчепинга» 3-матчевая безвыигрышная серия, в которой он расписал одну ничью и потерпел два поражения. Перед этим же «бело-синие» выиграли четыре встречи чемпионата кряду, но в трех случаях виктории были с минимальной разницей.

А забивная серия команда состоит из 11 поединков подряд с учетом всех сыгранных турниров.

Статистика для ставок

«Хаммарбю» выиграл у «Норрчепинга» в двух предыдущих очных играх, в том числе и в этом чемпионате на выезде — 2:1

Семь из восьми предыдущих очных матчей данных команд завершились на тотал больше 2,5

«Хаммербю» на своем поле обыграл предстоящего противника в четырех предыдущих поединках, но трижды с разницей в один мяч

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Хаммарбю» — 1.63, победа «Норрчепинга» — 4.95, ничья — 4.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.56 и 2.41 соответственно.

Прогноз: Исходя из того, что «Хаммарбю» в последнее время дома только обыгрывает «Норрчепинг» и зачастую между собой данные клубы играют результативно, то рекомендуем ставить на такой исход — победа «Хаммарбю» + ТБ 2,5.

Рекомендуемая ставка: победа «Хаммарбю» + ТБ 2,5 за 1.90.

Прогноз: И также еще здесь ставим на то, что «Хаммарбю» забьет в каждом из таймов, ведь он зачастую огорчает предстоящего соперника в каждой половине игры.

Ставка: «Хаммарбю» забьет в каждом из таймов за 2.16.