Хаммарбю
Норрчёпинг
«Хаммарбю»
Турнирное положение: Клуб из Стокгольма на данный момент с 39 очками идет вторым в таблице, много проигрывая лидирующему «Мальме» и всего на балл опережает третий «Юргорден», у которого еще есть игра в запасе.
«Хаммарбю» за всю турнирную дистанцию выиграл 12 встреч из 21 проведенной, три раза сыграл вничью и шесть матчей проиграл, разница мячей составляет 37:20.
Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «зелено-белые» смогли одолеть на выезде «Гетеборг» со счетом 1:0, вырвав викторию на девятой компенсированной минуте поединка. Немногим ранее они разгромили со счетом 6:1 клуб из низшего дивизиона в Кубке страны и дома поделили очки с «ГАИСом» 0:0 в рамках чемпионата.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: К данной встрече «Хаммарбю» подходит с 8-матчевой беспроигрышной серией. В этот удачный для себя период столичный коллектив расписал две мировые и добился шести викторий. А проиграл он лишь один из 13 предыдущих официальных игр.
И за весь этот отрезок стокгольмцы уходили с поля без результативных действий лишь в одном случае.
«Норрчепинг»
Турнирное положение: Данная команда с 24 набранными очками находится на 11 строке в таблице и на четыре балла опережает опасную зону.
«Норрчепинг» выиграл семь игр из 21 проведенный, трижды играл вничью и потерпел 11 фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 28:45.
Последние матчи: В своем последнем проведенном поединке чемпионата «товарищи» на своем поле разошлись миром с «Хеккеном» 3:3, уйдя от поражения за считанные секунды до финального свистка. А до этого они проиграли два матча чемпионата кряду, поочередно уступив с одинаковым счетом по 1:2 «Мьельбю» дома и «Мальме» на выезде.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: Сейчас у «Норрчепинга» 3-матчевая безвыигрышная серия, в которой он расписал одну ничью и потерпел два поражения. Перед этим же «бело-синие» выиграли четыре встречи чемпионата кряду, но в трех случаях виктории были с минимальной разницей.
А забивная серия команда состоит из 11 поединков подряд с учетом всех сыгранных турниров.
Статистика для ставок
- «Хаммарбю» выиграл у «Норрчепинга» в двух предыдущих очных играх, в том числе и в этом чемпионате на выезде — 2:1
- Семь из восьми предыдущих очных матчей данных команд завершились на тотал больше 2,5
- «Хаммербю» на своем поле обыграл предстоящего противника в четырех предыдущих поединках, но трижды с разницей в один мяч
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Хаммарбю» — 1.63, победа «Норрчепинга» — 4.95, ничья — 4.15.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.56 и 2.41 соответственно.
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Прогноз: Исходя из того, что «Хаммарбю» в последнее время дома только обыгрывает «Норрчепинг» и зачастую между собой данные клубы играют результативно, то рекомендуем ставить на такой исход — победа «Хаммарбю» + ТБ 2,5.
Рекомендуемая ставка: победа «Хаммарбю» + ТБ 2,5 за 1.90.
Прогноз: И также еще здесь ставим на то, что «Хаммарбю» забьет в каждом из таймов, ведь он зачастую огорчает предстоящего соперника в каждой половине игры.
Ставка: «Хаммарбю» забьет в каждом из таймов за 2.16.