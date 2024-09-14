14 сентября в 8-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Факел» и «Пари НН». Начало встречи — 14:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Пари НН», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Факел»

Турнирное положение: сейчас «Факел» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 4 очками.

Последние матчи: в 7-м туре воронежский клуб потерпел разгромное поражение в гостях от «Ростова» со счетом 1:4. Единственный забил с пенальти Владимир Ильин при 0:2, но потом соперник додавил в концовке, поразив ворота еще дважды.

Ранее было поражение в кубке от «Рубина» (0:2) и победа в чемпионате над «Оренбургом» (1:0).

Не сыграют: травмирован защитник Калинин.

Состояние команды: недавно в команду вернулся прежний наставник Дмитрий Пятибратов, который анонсировал курс на более открытый футбол, чем был при прежних главных тренерах. Пятибратов на ходу и сразу вработался, по ходу сезона он пришел из «Чайки», которая стала открытием первой части сезона в Первой лиге.

«Пари НН»

Турнирное положение: в настоящий момент «Пари НН» располагается на 11-м месте в таблице РПЛ с 6 очками и рядом маячит зона вылета.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 7-м туре нижегородцы проиграли у себя дома «Зенит» (0:3). Чемпион был на голову сильнее и заслуженно взял три очка, почти не встретив сопротивления.

До этого было поражение в Кубке России от «Краснодара» (0:1) и в чемпионате от «Крыльев Советов» (1:3).

Не сыграют: травмированы полузащитники Майга, Марадишвили, Жигулев.

Состояние команды: после серии последних неудач снова пошли разговоры о скорой отставке с поста главного тренера «Пари НН» Саши Илича. Действительно, под его руководством команда выглядит очень блекло, впереди у нее нет совсем игры, да и оборона не всегда выглядит надежной.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Пари НН» на своем поле сыграл с «Факелом» вничью 1:1

Матч в Воронеже завершился победой хозяев со счетом 2:0

В позапрошлом сезоне «Факел» выиграл дома 2:0, а «Пари НН» также на своем поле 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Факела» дают 2,38, а на «Пари НН» — 3,40, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,56, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,55.

Прогноз: на своем поле «Факел» всегда играет с удвоенной энергией, у Пятибратова были две недели спокойной работы, чтобы донести свои требования для футболистов. Шансы на победу хозяев довольно неплохие, по игре они сейчас смотрятся даже лучше.

Ставка: победа «Факела» за 2,38.

Прогноз: также можно немного рискнуть и усилить ставку.

Ставка: победа «Факела» плюс тотал больше 1,5 за 3,40.