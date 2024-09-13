13 сентября в 6-м туре чемпионата Армении по футболу сыграют ЦСКА Ереван и «Ван». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА Ереван — «Ван», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЦСКА Ереван

Турнирное положение: «Армейцы» в новом сезоне стартовали не столь продуктивно. Команда на данный момент находится на 7 строчке турнирной таблицы.

При этом ЦСКА Ереван в 4 матчах настрелял 8 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой столько же раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один зачетный пункт. «Армейцы» дали бой «Арарату» (2:2).

А вот до того ЦСКА Ереван уступил «Ноа» (1:2). Зато кубковый поединок с «Киликией» принес уверенную викторию (6:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «армейцы» отличились 14 мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Армейцам» явно придется бороться лишь за выживание. Вот только проблемы с надежностью тылов пока никуда не делись.

Поединки против «Вана» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах ЦСКА Ереван выиграл трижды при 2 паритетах.

Очевидно, что «армейцы» будут максимально активны в атаке. Да и нынешнее лидерство оппонента станет для команды столь нужным раздражителем.

«Ван»

Турнирное положение: «Ван» вполне способен побороться за высокие места. Вот и нынешний чемпионат команда начала довольно неплохо.

Причем «Ван» в 5 стартовых турах набрал 10 очков. Пока что команда лидирует, но потенциально ее могут обогнать сразу несколько конкурентов.

Последние матчи: в своем последнем спарринге команда добыла яркую викторию. «Вест Армения» была разгромлен со счетом 6:0.

До того команда нанесла поражение «Шираку» (2:0). Да и в Кубке Армении был уверенно обыгран «Андраник» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ван» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 18 мячей при всего 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в трех своих последних поединках команда не пропустила ни разу. А вот три из 4 последних побед получились крупными.

При этом «Ван» в 5 первых турах чемпионата настрелял 15 мячей в ворота соперников. Из них 6 на счету лидера атак команды Джона Ботеги.

Нет сомнений, что гости постараются разжиться тремя очками. Ботеги и его партнерам по силам переиграть соперника в его логове.

Очевидно, что номинальные гости будут привычно активны в атаке. Да и удержаться на вершине «Ван» явно не против.

Статистика для ставок

«Ван» выиграл в 4 своих матчах кряду

ЦСКА Ереван не побеждал в 2 своих последних поединках

«Ван» в среднем забивает 3 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ван» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 5.51.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.55 и 2.23.

Прогноз: Номинальные гости наверняка будут активно атаковать, в чем способны преуспеть.

«Ван» наверняка постарается сохранить лидерство, да и «армейцы» частенько ошибаются у своих ворот.

Ставка: Фора «Вана» -1.5 за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче отличиться удастся лишь одному из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.16