Ливерпуль — Кристал Пэлас: 1.85 — ставка на исход и прогноз на матч АПЛ

«Ливерпуль» примет «Кристал Пэлас» в матче 38-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 25 мая и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Мерсисайдцы» гарантировал себе 1-е место в таблице АПЛ, набрав 83 очка за 37 туров. «Арсенал» уже точно не догонит «Ливерпуль», ведь отставание слишком велико.

Логично, что команда — лучшая в лиге по результатам домашних встреч, набрав 45 очков из 54-х возможных. «Ливерпуль» за 18 матчей на своем поле забил 41 гол при 15-и пропущенных.

Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «мерсисайдцы» уступили «Брайтону» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 85-й минуте. Матчем ранее «Ливерпуль» поделил очки с «Арсеналом» (2:2).

Команда не может победить на протяжении 3-х последних матчей в АПЛ. За этот отрезок «Ливерпуль» также уступил «Челси» (1:3), пропустив голы в каждом тайме.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграет: Алексис Макаллистер.

Состояние команды: «Ливерпуль» уже давненько гарантировал себе чемпионство, команда продолжает праздновать успех. Именно это стало причиной неудачной концовки.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах проводит феноменальный сезон, египтянин точно будет претендовать на «Золотой мяч». За 37 матчей форвард забил 28 голов и сделал 18 голевых передач.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Орлы» располагаются на 12-й позиции в таблице АПЛ с 52 очками в активе после 37-и туров. «Кристал Пэлас» еще имеет возможность добраться до 10-й строчки, но ниже точно не упадет.

В гостях команда выступает довольно неплохо, занимая по этому показателю 7-е место в лиге. «Кристал Пэлас» сумел набрать 27 очков из 54-х возможных на чужом поле.

Последние матчи: В прошедшем поединке АПЛ «орлы» обыграли «Вулверхэмптон» (4:2), забив по 2 гола в каждом тайме. Матчем ранее «Кристал Пэлас» одолел «Манчестер Сити» (1:0) и выиграл Кубок Англии.

Команда не проигрывает во всех турнирах на протяжении 7-и последних матчей. За этот период «Кристал Пэлас» 4 раза победил и трижды сыграл вничью.

Не сыграют: Шейх Дукоре, Чади Риад и Адам Уортон (у всех — травмы).

Состояние команды: «Кристал Пэлас» уже несколько сезонов является крепким середняком в АПЛ, команда еще имеет турнирную мотивацию, ведь может подняться до 10-й строчки.

В составе «Кристал Пэлас» тоже есть нападающий, который может решить исход встречи. Жан-Филип Матета забил 14 голов и сделал 2 ассиста за 36 матчей в АПЛ.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» не может победить на протяжении 3-х последних матчей

«Кристал Пэлас» не проигрывает на протяжении 7-и последних матчей во всех турнирах

В последних 5-и встречах команды дважды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 1.37, победа «Кристал Пэлас» — 6.70, ничья — за 5.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.32 и 3.40 сооветственно.

Прогноз: «Ливерпуль» завершит сезон победой. Прогнозируем результативную игру со стороны хозяев.

Ставка: Индивидуальный тотал «Ливерпуля» 2.5 больше за 1.85.

Прогноз: В 1-м тайме команды будут забивать голы.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 1.82.