ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Золото чемпионата РоссииБитва за золото. Что нужно «Краснодару» и «Зениту» для чемпионства? Наполи — КальяриТриумф в последний момент: «Наполи» обыграл «Кальяри» и лишил «Интер» скудетто Дмитрий ЧерышевДмитрий Черышев: Финал Лиги Европы для «Тоттенхэма» выиграл вратарь Викарио
    Все новости спорта

    «Трактористам» очков не видать?!

    Ипсвич — Вест Хэм. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, АПЛ, 25 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Ипсвич Прогнозы на Вест Хэм Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Ипсвич» — «Вест Хэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лиам Делап
    25 мая в 38-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ипсвич» и «Вест Хэм». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ипсвич» — «Вест Хэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Мая 2025 года

    Ипсвич Таун

  • Англия. Премьер-лига
    •  Ипсвич Таун 18:00 Вест Хэм

    Вест Хэм

  • Лондон
    •

    «Ипсвич»

    Турнирное положение: «Трактористы» уже вылетели в Чемпионшип. На данный момент они занимают 19 место в турнирной таблице.

    При этом «Ипсвич» набрал всего 22 очка в АПЛ. А вот в собственные ворота команда пропустила 79 мячей в 37 матчах.

    Ипсвич Таун — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Трактористы» уступили «Лестеру» (0:2).

    До того команда минимально уступила «Брентфорду». При этом чуть ранее она подписала мировую с «Эвертоном» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась всего одной ничьей. В этих поединках «Ипсвич» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 12.

    Не сыграют: Кэмерон Бургесс, Уэс Бёрнс, Ариянет Мурич, Калвин Филлипс, Джейден Филоген-Биденс — травмированы.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Трактористы» уже спокойно доигрывают чемпионат. Да и в кадровом плане у команды немало проблем.

    Матчи с «молотобойцами» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Ипсвич» уступил 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Трактористы» хотят хлопнуть дверью напоследок.

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Молотобойцы» провели крайне слабый сезон. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

    Причем «Вест Хэм» набрал всего 40 зачетных пунктов. При этом забила команда 43 мяча в 37 поединках чемпионата Англии.

  • Осимхен перейдет в «Челси», а Роналду — вернется в «Реал». Все трансферные интриги перед стартом клубного ЧМ
  • Даже Криштиану Роналду готов сменить команду ради участия в таком турнире
  • 22/05/2025

    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Молотобойцы» уступили «Ноттингем Форесту» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Манчестер Юнайтед» (2:0). А вот поединок с «Тоттенхэмом» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вест Хэм» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Крисенсио Саммервилл — травмирован.

    Состояние команды: «Молотобойцы» уже могут спокойно доигрывать чемпионат. Да и с надежностью тылов у команды не все так позитивно.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом «Вест Хэм» крайне бледно выглядит в плане реализации. В среднем команда забивает чаще одного мяча за матч.

    В кадровом плане у команды нынче фактически полная идиллия. А вот турнирная мотивация уже потеряна уже давно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально раскрепощенно. «Молотобойцы» постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Трактористы» уступили в 2 своих последних матчах

    • «Молотобойцы» одолели «Ипсвич» в 4 последних очных поединках

    • «Вест Хэм» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

    Прогноз: «Молотобойцы» явно постараются завершить сезон на позитивной ноте, да и оппонент уже потерял турнирную мотивацию.

    Лондонцы способны прибавить, да и оборонительные тылы «Ипсвича» частенько совершают результативные сбои.

    Ставка: Победа «Вест Хэма» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ипсвич — Вест Хэм?

    Матч Ипсвич — Вест Хэм состоится 25 мая 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ипсвич — Вест Хэм?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ипсвич — Вест Хэм?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ипсвич — Вест Хэм?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ипсвич — Вест Хэм?

    Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Джойнт — Кристиан
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Самсонова — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Швеция — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:20
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рублев — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хуркач — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Акрон — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Рубин — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Факел — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:01
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ипсвич — Вест Хэм: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 25.05.202518:00. «Трактористам» очков не видать?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры