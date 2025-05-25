Ипсвич — Вест Хэм. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, АПЛ, 25 мая 2025 года

25 мая в 38-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ипсвич» и «Вест Хэм». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ипсвич» — «Вест Хэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ипсвич»

Турнирное положение: «Трактористы» уже вылетели в Чемпионшип. На данный момент они занимают 19 место в турнирной таблице.

При этом «Ипсвич» набрал всего 22 очка в АПЛ. А вот в собственные ворота команда пропустила 79 мячей в 37 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Трактористы» уступили «Лестеру» (0:2).

До того команда минимально уступила «Брентфорду». При этом чуть ранее она подписала мировую с «Эвертоном» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась всего одной ничьей. В этих поединках «Ипсвич» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: Кэмерон Бургесс, Уэс Бёрнс, Ариянет Мурич, Калвин Филлипс, Джейден Филоген-Биденс — травмированы.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Трактористы» уже спокойно доигрывают чемпионат. Да и в кадровом плане у команды немало проблем.

Матчи с «молотобойцами» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Ипсвич» уступил 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Трактористы» хотят хлопнуть дверью напоследок.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Молотобойцы» провели крайне слабый сезон. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Вест Хэм» набрал всего 40 зачетных пунктов. При этом забила команда 43 мяча в 37 поединках чемпионата Англии.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Молотобойцы» уступили «Ноттингем Форесту» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Манчестер Юнайтед» (2:0). А вот поединок с «Тоттенхэмом» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вест Хэм» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Крисенсио Саммервилл — травмирован.

Состояние команды: «Молотобойцы» уже могут спокойно доигрывать чемпионат. Да и с надежностью тылов у команды не все так позитивно.

При этом «Вест Хэм» крайне бледно выглядит в плане реализации. В среднем команда забивает чаще одного мяча за матч.

В кадровом плане у команды нынче фактически полная идиллия. А вот турнирная мотивация уже потеряна уже давно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально раскрепощенно. «Молотобойцы» постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Трактористы» уступили в 2 своих последних матчах

«Молотобойцы» одолели «Ипсвич» в 4 последних очных поединках

«Вест Хэм» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: «Молотобойцы» явно постараются завершить сезон на позитивной ноте, да и оппонент уже потерял турнирную мотивацию.

Лондонцы способны прибавить, да и оборонительные тылы «Ипсвича» частенько совершают результативные сбои.

Ставка: Победа «Вест Хэма» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.63