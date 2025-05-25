Фулхэм — Манчестер Сити: 1.98 — ставка на исход и прогноз на матч АПЛ

«Фулхэм» примет «Манчестер Сити» в матче 38-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 25 мая и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Манчестер Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фулхэм»

Турнирное положение: Команда занимает 10-е место в таблице АПЛ с 54 очками в активе после 37-и туров. «Фулхэм» уже не сможет побороться за еврокубки, ведь отставание от 7-й позиции уже 9 баллов.

При этом, команда может опуститься до 12-й позиции, опережая «Кристал Пэлас» лишь на 2 балла. «Фулхэму» необходимо набрать очки, чтобы точно остаться на 10-й строчке.

Последние матчи: В прошедшем туре АПЛ команда обыграла «Брентфорд» (3:2), перевернув игру во 2-м тайме. До этого «Фулхэм» проиграл «Эвертону» со счетом 1:3.

В последних 5-и встречах команда трижды проиграли и дважды победили. За этот отрезок «Фулхэм» обыграл «Саутгемптон» (2:1), а также уступил «Астон Вилле» (0:1) и «Челси» (1:2).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: Тимоти Кастань, Райсс Нельсон, Харрисон Рид и Родриго Мунис (у всех — травмы).

Состояние команды: «Фулхэм» уже не имеет глобальных турнирных задач, ведь команда уже точно не попадет в еврокубки, но может побороться за место повыше.

У «Фулхэма» также средние показатели по забитым и пропущенным. За 37 встреч в нынешнем сезоне команда отметилась 54 гола и 52 раза вынимала мяч из своих ворот.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: После 37-и туров «горожане» располагаются на 3-й позиции в лиге, набрав 68 очков в АПЛ. «Манчестер Сити» еще может опуститься ниже, даже покинув зону Лиги чемпионов.

Команде Хосепа Гвардиолы необходимо выиграть в предстоящем матче, чтобы точно остаться в зоне ЛЧ. «Астон Вилла» (6-е место) отстает от «Манчестер Сити» лишь на 2 балла.

Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «горожане» обыграли «Борнмут» со счетом 3:1, создав комфортное преимущество уже в 1-м тайме. До этого «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (0:0).

Команда не проигрывает в АПЛ на протяжении 9-и последних матчей. За этот отрезок «Манчестер Сити» 6 раз победил и трижды сыграл вничью. «Горожане» делили очки с «Брайтоном» (2:2) и «Манчестер Юнайтед» (0:0).

Не сыграет: Матео Ковачич из-за красной карточки.

Состояние команды: «Манчестер Сити» по ходу нынешнего сезона выбрался из довольного глубокой ямы, наладила игру и вернулась в зону Лиги чемпионов. Основная задача «горожан» — сохранить место в топ-3 по итогам сезона.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн провел сезон на высоком уровне, но травмы помешали игроку раскрыться полностью. Форвард занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ.

Статистика для ставок

В последних 6-и встречах «Фулхэм» проиграл 4 раза

«Манчестер Сити» не проигрывает на протяжении 9-и последних матчей в АПЛ

В последних 5-и очных встречах «Манчестер Сити» непременно обыгрывал «Фулхэм»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Манчестер Сити» — 1.60, победа «Фулхэма» — 5.30, ничья — за 4.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.57 и 2.40 сооветственно.

Прогноз: «Манчестер Сити» уверенно обыграют «Фулхэм». Команде необходимо застолбить место в зоне Лиги чемпионов.

Ставка: Победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 1.98.

Прогноз: «Манчестер Сити» забьет минимум парочку голов.

Ставка: Индивидуальный тотал «Манчестер Сити» 2 больше за 1.97.