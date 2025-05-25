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    «Горожане» гарантируют себе место в зоне ЛЧ

    Фулхэм — Манчестер Сити: 1.98 — ставка на исход и прогноз на матч АПЛ

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Манчестер Сити»
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    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
    «Фулхэм» примет «Манчестер Сити» в матче 38-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 25 мая и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Манчестер Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Мая 2025 года

    Фулхэм

  • Лондон
    •  Фулхэм 18:00 Манчестер Сити

    Манчестер Сити

  • Манчестер
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    «Фулхэм»

    Турнирное положение: Команда занимает 10-е место в таблице АПЛ с 54 очками в активе после 37-и туров. «Фулхэм» уже не сможет побороться за еврокубки, ведь отставание от 7-й позиции уже 9 баллов.

    При этом, команда может опуститься до 12-й позиции, опережая «Кристал Пэлас» лишь на 2 балла. «Фулхэму» необходимо набрать очки, чтобы точно остаться на 10-й строчке.

    Фулхэм — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре АПЛ команда обыграла «Брентфорд» (3:2), перевернув игру во 2-м тайме. До этого «Фулхэм» проиграл «Эвертону» со счетом 1:3.

    В последних 5-и встречах команда трижды проиграли и дважды победили. За этот отрезок «Фулхэм» обыграл «Саутгемптон» (2:1), а также уступил «Астон Вилле» (0:1) и «Челси» (1:2).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: Тимоти Кастань, Райсс Нельсон, Харрисон Рид и Родриго Мунис (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Фулхэм» уже не имеет глобальных турнирных задач, ведь команда уже точно не попадет в еврокубки, но может побороться за место повыше.

    У «Фулхэма» также средние показатели по забитым и пропущенным. За 37 встреч в нынешнем сезоне команда отметилась 54 гола и 52 раза вынимала мяч из своих ворот.

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: После 37-и туров «горожане» располагаются на 3-й позиции в лиге, набрав 68 очков в АПЛ. «Манчестер Сити» еще может опуститься ниже, даже покинув зону Лиги чемпионов.

    Команде Хосепа Гвардиолы необходимо выиграть в предстоящем матче, чтобы точно остаться в зоне ЛЧ. «Астон Вилла» (6-е место) отстает от «Манчестер Сити» лишь на 2 балла.

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    • Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «горожане» обыграли «Борнмут» со счетом 3:1, создав комфортное преимущество уже в 1-м тайме. До этого «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (0:0).

    Команда не проигрывает в АПЛ на протяжении 9-и последних матчей. За этот отрезок «Манчестер Сити» 6 раз победил и трижды сыграл вничью. «Горожане» делили очки с «Брайтоном» (2:2) и «Манчестер Юнайтед» (0:0).

    Не сыграет: Матео Ковачич из-за красной карточки.

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    Состояние команды: «Манчестер Сити» по ходу нынешнего сезона выбрался из довольного глубокой ямы, наладила игру и вернулась в зону Лиги чемпионов. Основная задача «горожан» — сохранить место в топ-3 по итогам сезона.

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн провел сезон на высоком уровне, но травмы помешали игроку раскрыться полностью. Форвард занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ.

    Статистика для ставок

    • В последних 6-и встречах «Фулхэм» проиграл 4 раза

    • «Манчестер Сити» не проигрывает на протяжении 9-и последних матчей в АПЛ

    • В последних 5-и очных встречах «Манчестер Сити» непременно обыгрывал «Фулхэм»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Манчестер Сити» — 1.60, победа «Фулхэма» — 5.30, ничья — за 4.15.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.57 и 2.40 сооветственно.

    Прогноз: «Манчестер Сити» уверенно обыграют «Фулхэм». Команде необходимо застолбить место в зоне Лиги чемпионов.

    Ставка: Победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 1.98.

    Прогноз: «Манчестер Сити» забьет минимум парочку голов.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Манчестер Сити» 2 больше за 1.97.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фулхэм — Манчестер Сити?

    Матч Фулхэм — Манчестер Сити состоится 25 мая 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Сити?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Манчестер Сити» с форой (-1)..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фулхэм — Манчестер Сити?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Манчестер Сити» с форой (-1).» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фулхэм — Манчестер Сити?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фулхэм — Манчестер Сити?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Манчестер Сити» — 1.60, победа «Фулхэма» — 5.30, ничья — за 4.15.

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    Фулхэм — Манчестер Сити: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 25.05.202518:00. «Горожане» гарантируют себе место в зоне ЛЧ
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