Потапова — Носкова. Ставка (к. 1.85) и прогноз на Ролан Гаррос 25 мая 2025 года

Потапова
Для Анастасии Потаповой выступление в Риме завершилось поражением в матче против первой ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси (2:6, 2:6).
На соревнованиях в Штутгарте Потапова также остановилась на ранней стадии, проиграв всё той же Соболенко. Российская теннисистка на игрк не явилась.
В актив Потапова может занести себе выступление в Мадриде, на испанских кортах россиянка выиграла у американки Крюгер, китаянки Чжэн и американки Кенин. Оступилась Анастасия Потапова лишь в матче против украинки Марты Костюк (3:6, 2:6).
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
В рейтинге женской теннисной ассоциации Анастасия Потапова занимает 36 место.
Носкова
Линда Носкова потерпела два поражения подряд, на кортах Страсбурга чешская спортсменка уступила россиянке Людмиле Самсоновой (1:6, 5:7).
На корте теннисистки провели 1 час 30 минут, за это время Носкова выполнила три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.
На «тысячниках» в Мадриде и Риме Линда Носкова не смогла пройти дальше второго круга.
Линда Носкова занимает 29 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Потапову в этом матче можно поставить за 1.85, на победу Носковой букмекеры предлагают за 1.95.
Прогноз: Предстоит интересная игра двух равных теннисисток, у Потаповой есть старые счёты с Носковой, в позапрошлом сезоне россиянка проиграла чешке. Не исключаем вероятности реванша в предстоящем поединке.
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Рекомендуемая ставка: Победа Потаповой с коэффициентом 1.85.