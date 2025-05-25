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    Пробьется ли Потапова во второй круг Ролан Гаррос?

    Потапова — Носкова. Ставка (к. 1.85) и прогноз на Ролан Гаррос 25 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Потапова — Носкова
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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова сыграет против чешки Линды Носковой в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 25 мая, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Потапова — Носкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Потапова

    Для Анастасии Потаповой выступление в Риме завершилось поражением в матче против первой ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси (2:6, 2:6).

    На соревнованиях в Штутгарте Потапова также остановилась на ранней стадии, проиграв всё той же Соболенко. Российская теннисистка на игрк не явилась.

    В актив Потапова может занести себе выступление в Мадриде, на испанских кортах россиянка выиграла у американки Крюгер, китаянки Чжэн и американки Кенин. Оступилась Анастасия Потапова лишь в матче против украинки Марты Костюк (3:6, 2:6).

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Анастасия Потапова занимает 36 место.

    Носкова

    Линда Носкова потерпела два поражения подряд, на кортах Страсбурга чешская спортсменка уступила россиянке Людмиле Самсоновой (1:6, 5:7).

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    • На корте теннисистки провели 1 час 30 минут, за это время Носкова выполнила три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.

    На «тысячниках» в Мадриде и Риме Линда Носкова не смогла пройти дальше второго круга.

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    Линда Носкова занимает 29 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Потапову в этом матче можно поставить за 1.85, на победу Носковой букмекеры предлагают за 1.95.

    Прогноз: Предстоит интересная игра двух равных теннисисток, у Потаповой есть старые счёты с Носковой, в позапрошлом сезоне россиянка проиграла чешке. Не исключаем вероятности реванша в предстоящем поединке.

    Рекомендуемая ставка: Победа Потаповой с коэффициентом 1.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Потапова — Носкова?

    Матч Потапова — Носкова состоится 25 мая 2025 года в 17:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Потапова — Носкова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Потаповой.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Потапова — Носкова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Потаповой» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Потапова — Носкова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Потапова — Носкова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Потапову в этом матче можно поставить за 1.85, на победу Носковой букмекеры предлагают за 1.95.

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    Потапова — Носкова: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 25.05.202517:30. Пробьется ли Потапова во второй круг Ролан Гаррос?
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