Потапова — Носкова. Ставка (к. 1.85) и прогноз на Ролан Гаррос 25 мая 2025 года

Россиянка Анастасия Потапова сыграет против чешки Линды Носковой в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 25 мая, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Потапова — Носкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Потапова

Для Анастасии Потаповой выступление в Риме завершилось поражением в матче против первой ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси (2:6, 2:6).

На соревнованиях в Штутгарте Потапова также остановилась на ранней стадии, проиграв всё той же Соболенко. Российская теннисистка на игрк не явилась.

В актив Потапова может занести себе выступление в Мадриде, на испанских кортах россиянка выиграла у американки Крюгер, китаянки Чжэн и американки Кенин. Оступилась Анастасия Потапова лишь в матче против украинки Марты Костюк (3:6, 2:6).

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В рейтинге женской теннисной ассоциации Анастасия Потапова занимает 36 место.

Носкова

Линда Носкова потерпела два поражения подряд, на кортах Страсбурга чешская спортсменка уступила россиянке Людмиле Самсоновой (1:6, 5:7).

На корте теннисистки провели 1 час 30 минут, за это время Носкова выполнила три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.

На «тысячниках» в Мадриде и Риме Линда Носкова не смогла пройти дальше второго круга.

Линда Носкова занимает 29 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Потапову в этом матче можно поставить за 1.85, на победу Носковой букмекеры предлагают за 1.95.

Прогноз: Предстоит интересная игра двух равных теннисисток, у Потаповой есть старые счёты с Носковой, в позапрошлом сезоне россиянка проиграла чешке. Не исключаем вероятности реванша в предстоящем поединке.

Рекомендуемая ставка: Победа Потаповой с коэффициентом 1.85.