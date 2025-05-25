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    Завершит ли «Вильярреал» сезон победной серией?

    Вильярреал — Севилья: У хозяев победная серия, но прервется ли она в последнем туре? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.17

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    Серхи Кардона («Вильярреал»)
    25 мая в 38-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Севилья». Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Севилья», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 25 Мая 2025 года

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •  Вильярреал 17:15 Севилья

    Севилья

  • Севилья
    •

    «Вильярреал»

    Турнирное положение: «Вильярреал» после 37-ми поединков испанского первенства набрал 67 пунктов и уже обеспечил себе выход в Лигу чемпионов.

    Команда находится на пятой строчке таблицы с отрывом лишь в семь баллов от шестой позиции, которая уже не выводит в главный еврокубок.

    Вильярреал — Севилья: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на выезде одержал победу над новоявленным чемпионом «Барселоной» (3:2).

    Перед этим в поединке 36-го тура испанского первенства левантийский коллектив теперь уже в домашних стенах разгромно переиграл «Леганес» с результатом 3:0.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Айозе Перес, Рауль Альбиоль и Ахомаш, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на национальный чемпионат, «Вильярреал» неизменно выигрывал.

    Это свидетельствует об отличных шансах хозяев на три балла, особенно на своем поле, да еще и против соперника, который уступает им в классе.

    Айозе Перес, который травмирован — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 19-ю голами.

    «Севилья»

    Турнирное положение: «Севилья» после 37-ми поединков испанского первенства набрала 41 пункт и уже не имеет серьезной турнирной мотивации.

    Команда пребывает на 16-й строчке и на четыре очка опережает зону вылета (18-20-я позиции), поэтому ей больше не грозит понижение в классе.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 37-го тура испанского первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Реала» — 0:2.

    Перед этим в поединке 36-го тура испанского первенства коллектив теперь уже в домашних стенах набрал максимум очков, одержав победу над «Лас-Пальмасом» (1:0).

    Не сыграют: травмированы — Сауль, Варгас, Адамс и Ньянзу, дисквалифицированы — Исаака Ромеро и Баде.

    Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Севилья» проиграла семь раз при двух ничьих и одной победе.

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    Это свидетельствует о плохих шансах гостей даже на один балл, особенно против соперника, который превосходит их в классе, да еще и на его поле.

    Доди Лукебакио — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 11-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Вильярреала» забивала только одна команда

    • в трех из пяти последних матчей «Вильярреал» выиграл всухую

    • в пяти из семи последних матчей «Севильи» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.48. Ничья — в 4.80, победа «Севильи» — в 5.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.45.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивал только один из соперников. При этом в их трех из пяти последних домашних поединков по крайней мере одна команда не забивала.

    При этом в двух последних матчах гостей забивал только один из соперников.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют меньше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Севильи».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.45

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вильярреал — Севилья?

    Матч Вильярреал — Севилья состоится 25 мая 2025 года в 17:15 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Вильярреал — Севилья?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Хотя бы одна команда не забьет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вильярреал — Севилья?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Хотя бы одна команда не забьет» с коэффициентом у букмекеров 2.17.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вильярреал — Севилья?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вильярреал — Севилья?

    Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.48. Ничья — в 4.80, победа «Севильи» — в 5.90.

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    Вильярреал — Севилья: прогноз и ставка за 2.17, статистика, коэффициенты матча 25.05.202517:15. Завершит ли «Вильярреал» сезон победной серией?
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