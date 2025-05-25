Тоттенхэм — Брайтон. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, АПЛ, 25 мая 2025 года

25 мая в 38-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Брайтон». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Брайтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» провалили нынешний чемпионат. На данный момент они занимают 17 место в турнирной таблице.

При этом «Тоттенхэм» набрал всего 38 очков в АПЛ. А вот в собственные ворота команда пропустила 61 мяч в 37 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Шпоры» в финале Лиги Европы переиграли «Манчестер Юнайтед» (1:0).

До того команда вчистую уступила «Астон Вилле» (0:2). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Кристал Пэласа» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Тоттенхэм» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Лукас Бергвалль, Деян Кулусевски, Тимо Вернер, Раду Драгусин, Джеймс Мэддисон — травмированы.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Шпоры» уже спокойно доигрывают чемпионат. Правда, лондонцы еще могут подняться на пару строчек вверх.

Матчи с «чайками» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Тоттенхэм» победил 3 раза при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Шпоры» уж точно намерены подняться повыше в таблице.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» потеряли шансы на выход в еврокубки. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Брайтон» на 7 очков отстает от искомой 7 позиции. При этом забила команда 62 мяча в 37 поединках чемпионата Англии.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. «Чайки» сумели обыграть «Ливерпуль» (3:2).

До того команда нанесла поражение «Вулверхэмптону» (2:0). А вот поединок с «Ньюкаслом» завершился ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Брайтон» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: Тарик Лэмпти — травмирован.

Состояние команды: «Чайки» уже могут спокойно доигрывать чемпионат. Да и с надежностью тылов у команды не все так позитивно.

При этом «Брайтон» весьма неплохо выглядит в плане реализации. В среднем команда забивает реже 2 мячей за матч.

В кадровом плане у команды фактически полная идиллия. А вот турнирная мотивация на остаток чемпионата отсутствует.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально раскрепощенно. «Чайки» постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Шпоры» до последней виктории уступили 2 раза кряду

«Чайки» не проигрывают 4 матча кряду

Обе команды в среднем забивают реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.33 и 3.40.

Прогноз: «Шпоры» явно постараются завершить сезон на позитивной ноте, да и оппонент уже потерял турнирную мотивацию.

Лондонцы окрылены успехом в Лиге Европы, и наверняка как минимум не уступят в родных стенах.

Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 3.00