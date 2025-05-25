ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Золото чемпионата РоссииБитва за золото. Что нужно «Краснодару» и «Зениту» для чемпионства? Наполи — КальяриТриумф в последний момент: «Наполи» обыграл «Кальяри» и лишил «Интер» скудетто Дмитрий ЧерышевДмитрий Черышев: Финал Лиги Европы для «Тоттенхэма» выиграл вратарь Викарио
    Все новости спорта

    «Шпоры» не уступят «Брайтону»

    Тоттенхэм — Брайтон. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, АПЛ, 25 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Тоттенхэм Прогнозы на Брайтон энд Хоув Альбион Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Брайтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бреннан Джонсон
    25 мая в 38-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Брайтон». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Брайтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Мая 2025 года

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •  Тоттенхэм 18:00 Брайтон энд Хоув Альбион

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
    •

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Шпоры» провалили нынешний чемпионат. На данный момент они занимают 17 место в турнирной таблице.

    При этом «Тоттенхэм» набрал всего 38 очков в АПЛ. А вот в собственные ворота команда пропустила 61 мяч в 37 матчах.

    Тоттенхэм — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Шпоры» в финале Лиги Европы переиграли «Манчестер Юнайтед» (1:0).

    До того команда вчистую уступила «Астон Вилле» (0:2). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Кристал Пэласа» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Тоттенхэм» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Лукас Бергвалль, Деян Кулусевски, Тимо Вернер, Раду Драгусин, Джеймс Мэддисон — травмированы.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Шпоры» уже спокойно доигрывают чемпионат. Правда, лондонцы еще могут подняться на пару строчек вверх.

    Матчи с «чайками» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Тоттенхэм» победил 3 раза при двух коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Шпоры» уж точно намерены подняться повыше в таблице.

    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Чайки» потеряли шансы на выход в еврокубки. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Брайтон» на 7 очков отстает от искомой 7 позиции. При этом забила команда 62 мяча в 37 поединках чемпионата Англии.

  • Проклятие снято: «Тоттенхэм» героически вырвал победу в Лиге Европы у «МЮ»
  • «Манчестер Юнайтед» погружается в депрессию
  • 22/05/2025

    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. «Чайки» сумели обыграть «Ливерпуль» (3:2).

    До того команда нанесла поражение «Вулверхэмптону» (2:0). А вот поединок с «Ньюкаслом» завершился ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Брайтон» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Тарик Лэмпти — травмирован.

    Состояние команды: «Чайки» уже могут спокойно доигрывать чемпионат. Да и с надежностью тылов у команды не все так позитивно.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Брайтон» весьма неплохо выглядит в плане реализации. В среднем команда забивает реже 2 мячей за матч.

    В кадровом плане у команды фактически полная идиллия. А вот турнирная мотивация на остаток чемпионата отсутствует.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально раскрепощенно. «Чайки» постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Шпоры» до последней виктории уступили 2 раза кряду

    • «Чайки» не проигрывают 4 матча кряду

    • Обе команды в среднем забивают реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.33 и 3.40.

    Прогноз: «Шпоры» явно постараются завершить сезон на позитивной ноте, да и оппонент уже потерял турнирную мотивацию.

    Лондонцы окрылены успехом в Лиге Европы, и наверняка как минимум не уступят в родных стенах.

    Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 3.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Тоттенхэм — Брайтон?

    Матч Тоттенхэм — Брайтон состоится 25 мая 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Тоттенхэм — Брайтон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Тоттенхэм» не проиграет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Тоттенхэм — Брайтон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Тоттенхэм» не проиграет» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм — Брайтон?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Тоттенхэм — Брайтон?

    Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Джойнт — Кристиан
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Самсонова — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Швеция — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:20
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рублев — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хуркач — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Акрон — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Рубин — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Факел — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:01
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Тоттенхэм — Брайтон: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 25.05.202518:00. «Шпоры» не уступят «Брайтону»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры