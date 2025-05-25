Ноттингем Форест — Челси. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, АПЛ, 25 мая 2025 года

25 мая в 38-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Челси». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Челси», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 7 место в турнирной таблице.

При этом «Ноттингем Форест» на один пункт отстает от искомой пятой позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 45 мячей в 37 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Лесники» переиграли «Вест Хэм» (2:1).

До того команда не смогла одолеть «Лестер» (2:2). При этом чуть ранее она подписала мировое соглашение с «Кристал Пэласом» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Ноттингем Форест» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Тайво Авонийи — травмирован.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Лесники» просто обязаны побеждать в последнем туре. При этом нужно ждать осечки от кого-то из конкурентов.

Матчи с «Челси» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Ноттингем Форест» победил 1 раз при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Фактор своего поля должен максимально помочь «лесникам».

«Челси»

Турнирное положение: «Аристократы» проводят противоречивый сезон. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Челси» набрал 66 очков в 37 матчах АПЛ. При этом лондонская забила команда всего 63 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. «Аристократы» сумели обыграть «Манчестер Юнайтед» (1:0).

До того команда была бита «Ньюкаслом» (0:2). А вот поединок с «Юргорденом» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Челси» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Уэсли Фофана — травмирован. Николас Джексон — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Аристократы» максимально мотивированы остаться в топ-5. Да и с надежностью тылов у команды все более-менее позитивно.

При этом «Челси» бледновато выглядит в плане реализации. В среднем команда забивает несколько реже 2 мячей за матч.

В кадровом плане у команды имеются некоторые сложности. Зато Коул Палмер наколотил уже 15 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Аристократы» способны поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

«Лесники» не проигрывают 3 матча кряду

«Аристократы» уже почти 2 года не проигрывают «лесникам»

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: Обе команды сражаются за попадание в Лигу чемпионов, так что явно будут активны в атаке.

«Челси» выглядит сильнее соперника, и даже в выездном поединке будет действовать первым номером.

Ставка: Победа «Челси» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.75