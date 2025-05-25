Атлетик Бильбао — Барселона. Ставка (к. 2.30) и прогноз на чемпионат Испании 25 мая 2025 года

Атлетик
Барселона
«Атлетик» Бильбао
Турнирное положение: сейчас «Атлетик» занимает 4-е место в таблице Примеры с 70 очками.
Последние матчи: в матче 37-го тура команда Эрнесто Вальверде выиграла в гостях у «Валенсии» со счетом 1:0. Единственный мяч на 72-й минуте забил крайний полузащитник Беренгер. В целом, игра проходила с преимуществом басков и три очка они заслужили.
Атлетик — Барселона: коэффициенты букмекеров
Ранее «Атлетик» в гостях обыграл «Хетафе» (2:0) и дома «Алавес» (1:0).
Не сыграют: травмирован — Нико Уильямс (п).
Состояние команды: этот сезон «Атлетик» точно может занести себе в актив, команда завоевала право играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, показывая очень качественный и сбалансированный футбол. Подросла очередная талантливая плеяда воспитанников, которые в следующем сезоне станут только сильнее.
«Барселона»
Турнирное положение: «Барселона» выиграла чемпионат Испании и сейчас имеет в таблице 85 очков.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Последние матчи: в 37-м туре команда Ханса-Дитера Флика проиграла на своем поле «Вильярреалу» (2:3), играя очень вольготно и не особо беспокоясь об итоговом результате. Голы в составе каталонцев еще в первом тайме забили Ямаль и Фермин Лопес.
До этого была гостевая победа над «Эспаньолом» (2:0) и домашняя над «Реалом» (4:3).
Не сыграют: травмированы — Араухо (з), Кунде (з), Берналь (п).
Состояние команды: сезон у «Барселоны» получился очень ярким и запоминающимся. Команда по делу выиграла Примеру, дошла до полуфинала Лиги чемпионов и взяла Кубок Испании. Флик за небольшой срок встроил очень мощную команду с обилием молодых футболистов, которые только прибавляли от матча к матчу.
Статистика для ставок
- В первом круге «Барселона» выиграла дома со счетом 2:1
- В полуфинале Кубка Испании также были сильнее каталонцы (2:0)
- В прошлом сезоне «Барселона» выиграла (1:0) и сыграла вничью в Ла Лиге (0:0), а в четвертьфинале Кубка Испании «Атлетик» победил (4:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетика» дают 3,40, а на «Барселону» — 2,10, ничью букмекеры оценивают в 3,90.
Тотал меньше 3,5 идет за 1,66, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,30.
- 2.25Аталанта — Парма: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
- 2.05Венеция — Ювентус: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
- 2.04Эмполи — Верона: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Барселона» будет играть в свое удовольствие и втянет в открытый футбол «Атлетик», который будет стараться играть в свое удовольствие в последнем матче чемпионата, отблагодарив своих болельщиков за потрясающую поддержку в течение сезона.
Основная ставка: тотал больше 3,5 за 2,30.
Прогноз: также можно заиграть такой вариант, мировая устроит оба клуба.
Дополнительная ставка: ничья за 3,90.