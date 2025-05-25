Атлетик Бильбао — Барселона. Ставка (к. 2.30) и прогноз на чемпионат Испании 25 мая 2025 года

25 мая в 38-м туре испанской Ла Лиги по футболу сыграют «Атлетик» Бильбао и «Барселона». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» Бильбао — «Барселона», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атлетик» Бильбао

Турнирное положение: сейчас «Атлетик» занимает 4-е место в таблице Примеры с 70 очками.

Последние матчи: в матче 37-го тура команда Эрнесто Вальверде выиграла в гостях у «Валенсии» со счетом 1:0. Единственный мяч на 72-й минуте забил крайний полузащитник Беренгер. В целом, игра проходила с преимуществом басков и три очка они заслужили.

Ранее «Атлетик» в гостях обыграл «Хетафе» (2:0) и дома «Алавес» (1:0).

Не сыграют: травмирован — Нико Уильямс (п).

Состояние команды: этот сезон «Атлетик» точно может занести себе в актив, команда завоевала право играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, показывая очень качественный и сбалансированный футбол. Подросла очередная талантливая плеяда воспитанников, которые в следующем сезоне станут только сильнее.

«Барселона»

Турнирное положение: «Барселона» выиграла чемпионат Испании и сейчас имеет в таблице 85 очков.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: в 37-м туре команда Ханса-Дитера Флика проиграла на своем поле «Вильярреалу» (2:3), играя очень вольготно и не особо беспокоясь об итоговом результате. Голы в составе каталонцев еще в первом тайме забили Ямаль и Фермин Лопес.

До этого была гостевая победа над «Эспаньолом» (2:0) и домашняя над «Реалом» (4:3).

Не сыграют: травмированы — Араухо (з), Кунде (з), Берналь (п).

Состояние команды: сезон у «Барселоны» получился очень ярким и запоминающимся. Команда по делу выиграла Примеру, дошла до полуфинала Лиги чемпионов и взяла Кубок Испании. Флик за небольшой срок встроил очень мощную команду с обилием молодых футболистов, которые только прибавляли от матча к матчу.

Статистика для ставок

В первом круге «Барселона» выиграла дома со счетом 2:1

В полуфинале Кубка Испании также были сильнее каталонцы (2:0)

В прошлом сезоне «Барселона» выиграла (1:0) и сыграла вничью в Ла Лиге (0:0), а в четвертьфинале Кубка Испании «Атлетик» победил (4:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетика» дают 3,40, а на «Барселону» — 2,10, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,66, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,30.

Прогноз: «Барселона» будет играть в свое удовольствие и втянет в открытый футбол «Атлетик», который будет стараться играть в свое удовольствие в последнем матче чемпионата, отблагодарив своих болельщиков за потрясающую поддержку в течение сезона.

Основная ставка: тотал больше 3,5 за 2,30.

Прогноз: также можно заиграть такой вариант, мировая устроит оба клуба.

Дополнительная ставка: ничья за 3,90.