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    Последний матч сезона на «Сан-Мамес» получится веселым

    Атлетик Бильбао — Барселона. Ставка (к. 2.30) и прогноз на чемпионат Испании 25 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» Бильбао — «Барселона»
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    Роберт Левандовский
    25 мая в 38-м туре испанской Ла Лиги по футболу сыграют «Атлетик» Бильбао и «Барселона». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» Бильбао — «Барселона», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 25 Мая 2025 года

    Атлетик

  • Бильбао
    •  Атлетик 22:00 Барселона

    Барселона

  • Барселона
    •

    «Атлетик» Бильбао

    Турнирное положение: сейчас «Атлетик» занимает 4-е место в таблице Примеры с 70 очками.

    Последние матчи: в матче 37-го тура команда Эрнесто Вальверде выиграла в гостях у «Валенсии» со счетом 1:0. Единственный мяч на 72-й минуте забил крайний полузащитник Беренгер. В целом, игра проходила с преимуществом басков и три очка они заслужили.

    Атлетик — Барселона: коэффициенты букмекеров

    Ранее «Атлетик» в гостях обыграл «Хетафе» (2:0) и дома «Алавес» (1:0).

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    • Не сыграют: травмирован — Нико Уильямс (п).

    Состояние команды: этот сезон «Атлетик» точно может занести себе в актив, команда завоевала право играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, показывая очень качественный и сбалансированный футбол. Подросла очередная талантливая плеяда воспитанников, которые в следующем сезоне станут только сильнее.

    «Барселона»

    Турнирное положение: «Барселона» выиграла чемпионат Испании и сейчас имеет в таблице 85 очков.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Последние матчи: в 37-м туре команда Ханса-Дитера Флика проиграла на своем поле «Вильярреалу» (2:3), играя очень вольготно и не особо беспокоясь об итоговом результате. Голы в составе каталонцев еще в первом тайме забили Ямаль и Фермин Лопес.

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    До этого была гостевая победа над «Эспаньолом» (2:0) и домашняя над «Реалом» (4:3).

    Не сыграют: травмированы — Араухо (з), Кунде (з), Берналь (п).

    Состояние команды: сезон у «Барселоны» получился очень ярким и запоминающимся. Команда по делу выиграла Примеру, дошла до полуфинала Лиги чемпионов и взяла Кубок Испании. Флик за небольшой срок встроил очень мощную команду с обилием молодых футболистов, которые только прибавляли от матча к матчу.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Барселона» выиграла дома со счетом 2:1

    • В полуфинале Кубка Испании также были сильнее каталонцы (2:0)

    • В прошлом сезоне «Барселона» выиграла (1:0) и сыграла вничью в Ла Лиге (0:0), а в четвертьфинале Кубка Испании «Атлетик» победил (4:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетика» дают 3,40, а на «Барселону» — 2,10, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,66, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,30.

    Прогноз: «Барселона» будет играть в свое удовольствие и втянет в открытый футбол «Атлетик», который будет стараться играть в свое удовольствие в последнем матче чемпионата, отблагодарив своих болельщиков за потрясающую поддержку в течение сезона.

    Основная ставка: тотал больше 3,5 за 2,30.

    Прогноз: также можно заиграть такой вариант, мировая устроит оба клуба.

    Дополнительная ставка: ничья за 3,90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Атлетик Бильбао — Барселона?

    Матч Атлетик Бильбао — Барселона состоится 25 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Атлетик Бильбао — Барселона?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 3,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Атлетик Бильбао — Барселона?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 3,5» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Атлетик Бильбао — Барселона?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Атлетик Бильбао — Барселона?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Атлетика» дают 3,40, а на «Барселону» — 2,10, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

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