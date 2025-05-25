Вулверхэмптон — Брентфорд. Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, АПЛ, 25 мая 2025 года

25 мая в 38-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вулверхэмптон» и «Брентфорд». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Брентфорд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Волки» нынешний чемпионат провели скромно. На данный момент они занимают 14 место в турнирной таблице.

При этом «Вулверхэмптон» набрал всего 41 очко в АПЛ. А вот в собственные ворота команда пропустила 68 мячей в 37 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» уступили «Кристал Пэласу» (2:4).

До того команда вчистую уступила «Брайтону» (0:2). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Манчестер Сити» (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Вулверхэмптон» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Томас Дойл, Сэм Джонстон — травмированы.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Волки» уже спокойно доигрывают чемпионат. Однако выше нынешней позиции команда уже не прыгнет.

Матчи с «пчёлами» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Вулверхэмптон» победил 2 раза при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Волки» уж точно намерены завершить сезон позитивно.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Пчёлы» потеряли шансы на выход в еврокубки. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Брентфорд» на 3 очка отстает от восьмой позиции. При этом забила команда 65 мячей в 37 поединках чемпионата Англии.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Пчёлы» уступили «Фулхэму» (2:3).

До того команда нанесла поражение «Ипсвичу» (1:0). Да и поединок с «Манчестер Сити» завершился трудной победой (4:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Брентфорд» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Фабио Карвалью, Виталий Янельт — травмированы.

Состояние команды: «Пчёлы» уже могут спокойно доигрывать чемпионат. Да и с надежностью тылов у команды не все так позитивно.

При этом «Брентфорд» весьма неплохо выглядит в плане реализации. В среднем команда забивает почти 2 мяча за матч.

В кадровом плане у команды фактически полная идиллия. А вот турнирная мотивация на последний тур чемпионата отсутствует.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально раскрепощенно. «Пчёлы» постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Волки» уступили в 3 своих последних матчах

«Пчёлы» до последней коллизии победили 4 раза кряду

Обе команды в среднем забивают реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: «Волки» явно постараются завершить сезон на позитивной ноте, да и оппонент уже потерял турнирную мотивацию.

«Вулвз» способны прибавить, да и оборонительные тылы лондонцев сложно назвать монолитными.

Ставка: Победа «Вулверхэмптона» за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.63