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    Вулверхэмптон — Брентфорд. Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, АПЛ, 25 мая 2025 года

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    «Вулверхэмптон»
    25 мая в 38-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вулверхэмптон» и «Брентфорд». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Брентфорд», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Мая 2025 года

    Вулверхэмптон

  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 18:00 Брентфорд

    Брентфорд

  • Брентфорд
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    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «Волки» нынешний чемпионат провели скромно. На данный момент они занимают 14 место в турнирной таблице.

    При этом «Вулверхэмптон» набрал всего 41 очко в АПЛ. А вот в собственные ворота команда пропустила 68 мячей в 37 матчах.

    Вулверхэмптон — Брентфорд: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» уступили «Кристал Пэласу» (2:4).

    До того команда вчистую уступила «Брайтону» (0:2). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Манчестер Сити» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Вулверхэмптон» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Томас Дойл, Сэм Джонстон — травмированы.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Волки» уже спокойно доигрывают чемпионат. Однако выше нынешней позиции команда уже не прыгнет.

    Матчи с «пчёлами» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Вулверхэмптон» победил 2 раза при двух коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Волки» уж точно намерены завершить сезон позитивно.

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: «Пчёлы» потеряли шансы на выход в еврокубки. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Брентфорд» на 3 очка отстает от восьмой позиции. При этом забила команда 65 мячей в 37 поединках чемпионата Англии.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Пчёлы» уступили «Фулхэму» (2:3).

    До того команда нанесла поражение «Ипсвичу» (1:0). Да и поединок с «Манчестер Сити» завершился трудной победой (4:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Брентфорд» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Фабио Карвалью, Виталий Янельт — травмированы.

    Состояние команды: «Пчёлы» уже могут спокойно доигрывать чемпионат. Да и с надежностью тылов у команды не все так позитивно.

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    При этом «Брентфорд» весьма неплохо выглядит в плане реализации. В среднем команда забивает почти 2 мяча за матч.

    В кадровом плане у команды фактически полная идиллия. А вот турнирная мотивация на последний тур чемпионата отсутствует.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально раскрепощенно. «Пчёлы» постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Волки» уступили в 3 своих последних матчах

    • «Пчёлы» до последней коллизии победили 4 раза кряду

    • Обе команды в среднем забивают реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: «Волки» явно постараются завершить сезон на позитивной ноте, да и оппонент уже потерял турнирную мотивацию.

    «Вулвз» способны прибавить, да и оборонительные тылы лондонцев сложно назвать монолитными.

    Ставка: Победа «Вулверхэмптона» за 2.70.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вулверхэмптон — Брентфорд?

    Матч Вулверхэмптон — Брентфорд состоится 25 мая 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Вулверхэмптон — Брентфорд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вулверхэмптон — Брентфорд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.70.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вулверхэмптон — Брентфорд?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вулверхэмптон — Брентфорд?

    Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.70.

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    Вулверхэмптон — Брентфорд: прогноз и ставка за 2.70, статистика, коэффициенты матча 25.05.202518:00. Сумеют ли «вулвз» справиться с «пчёлами»?
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