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    «Суперорлы» начинают и выигрывают!

    Нигерия — Бенин: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Нигерия — Бенин
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    Виктор Осимхен
    7 сентября в 1-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Нигерия и Бенин. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нигерия — Бенин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 07 Сентября 2024 года

    Нигерия

  • Абуджа
    •  Нигерия 19:00 Бенин

    Бенин

  • Порто-Ново
    •

    Нигерия

    Турнирное положение: Нигерийцы явно намерены выиграть свою группу. Состав сборной по именам выглядит весьма солидно.

    При этом Нигерия крайне слабо выступает в квалификации на чемпионат мира. В своей группе команда находится на 5 позиции, в 4 матчах набрав всего 3 очка.

    Нигерия — Бенин: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Причем обидчиков «суперорлов» стал именно Бенин (1:2).

    А вот до того Нигерия не сумела переиграть ЮАР (1:1). Да и поражение от малийцев в спарринге вышло полностью логичным (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках она забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: Нигерийцы априори обязаны выигрывать свою группу. Вот только в нынешнем состоянии команда вряд ли способна решать высокие задачи.

    Матчи с Бенином для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков Нигерия выиграла 4 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что хозяева мотивированы начать квалификацию на Кубок наций с виктории. Да и желание отомстить Бенину за июньскую оплеуху у «суперорлов» огромное.

    Бенин

    Турнирное положение: Эта сборная нынче смотрится весьма выгодно. Бенин не боится авторитетов, что уже доказывал не раз.

    Причем Бенин в квалификации на Мундиаль выступает недостаточно продуктивно. В своей группе команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла викторию. Бенин переиграл Нигерию (2:1).

    До того команда минимально переиграла Руанду. А вот контрольный поединок с Сенегалом завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Бенин добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах Бенин побеждал. Да и тылы команды выглядят вполне монолитно.

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    При этом Бенин до последней виктории над нигерийцами уступил им 4 раза кряду. Да и по именам состав команды выглядит скромненько.

    Тем не менее, команда постарается дать бой одному из грандов африканского футбола. Плюс последняя победа явно прибавит Бенину уверенности в своих силах.

    Очевидно, что номинальные гости будут больше обороняться. Зато на контратаках команда может найти свой шанс у ворот соперника.

    Статистика для ставок

    • Нигерия не побеждала в 3 своих последних поединках

    • Бенин выиграл в 2 своих последних матчах

    • Нигерия до последней коллизии обыграла Бенин 4 раза кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Нигерия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 6.31.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.28 и 1.62.

    Прогноз: Нигерийцы, несмотря на все свои проблемы, явно сильнее соперника, и уж точно сразу будут максимально активны в атаке.

    «Суперорлам» пора возвращаться на победный путь, да и соперник имеет проблемы в плане реализации.

    Ставка: Победа Нигерии в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке удастся отличиться обоим оппонентам.

    Ставка: Обе забьют за 2.17

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    Нигерия — Бенин: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 07.09.2024. Прогнозы на футбол. «Суперорлы» начинают и выигрывают!
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