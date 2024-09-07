Нигерия
Бенин
Нигерия
Турнирное положение: Нигерийцы явно намерены выиграть свою группу. Состав сборной по именам выглядит весьма солидно.
При этом Нигерия крайне слабо выступает в квалификации на чемпионат мира. В своей группе команда находится на 5 позиции, в 4 матчах набрав всего 3 очка.
Нигерия — Бенин: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Причем обидчиков «суперорлов» стал именно Бенин (1:2).
А вот до того Нигерия не сумела переиграть ЮАР (1:1). Да и поражение от малийцев в спарринге вышло полностью логичным (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках она забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Состояние команды: Нигерийцы априори обязаны выигрывать свою группу. Вот только в нынешнем состоянии команда вряд ли способна решать высокие задачи.
Матчи с Бенином для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков Нигерия выиграла 4 раза при одной коллизии.
Очевидно, что хозяева мотивированы начать квалификацию на Кубок наций с виктории. Да и желание отомстить Бенину за июньскую оплеуху у «суперорлов» огромное.
Бенин
Турнирное положение: Эта сборная нынче смотрится весьма выгодно. Бенин не боится авторитетов, что уже доказывал не раз.
Причем Бенин в квалификации на Мундиаль выступает недостаточно продуктивно. В своей группе команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла викторию. Бенин переиграл Нигерию (2:1).
До того команда минимально переиграла Руанду. А вот контрольный поединок с Сенегалом завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Бенин добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в двух последних матчах Бенин побеждал. Да и тылы команды выглядят вполне монолитно.
При этом Бенин до последней виктории над нигерийцами уступил им 4 раза кряду. Да и по именам состав команды выглядит скромненько.
Тем не менее, команда постарается дать бой одному из грандов африканского футбола. Плюс последняя победа явно прибавит Бенину уверенности в своих силах.
Очевидно, что номинальные гости будут больше обороняться. Зато на контратаках команда может найти свой шанс у ворот соперника.
Статистика для ставок
- Нигерия не побеждала в 3 своих последних поединках
- Бенин выиграл в 2 своих последних матчах
- Нигерия до последней коллизии обыграла Бенин 4 раза кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Нигерия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 6.31.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.28 и 1.62.
- 1.94Франция — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.02Казахстан — Норвегия: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.22Бразилия — Эквадор: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Нигерийцы, несмотря на все свои проблемы, явно сильнее соперника, и уж точно сразу будут максимально активны в атаке.
«Суперорлам» пора возвращаться на победный путь, да и соперник имеет проблемы в плане реализации.
Ставка: Победа Нигерии в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке удастся отличиться обоим оппонентам.
Ставка: Обе забьют за 2.17