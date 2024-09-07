7 сентября в 1-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Нигерия и Бенин. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нигерия — Бенин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Нигерия

Турнирное положение: Нигерийцы явно намерены выиграть свою группу. Состав сборной по именам выглядит весьма солидно.

При этом Нигерия крайне слабо выступает в квалификации на чемпионат мира. В своей группе команда находится на 5 позиции, в 4 матчах набрав всего 3 очка.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Причем обидчиков «суперорлов» стал именно Бенин (1:2).

А вот до того Нигерия не сумела переиграть ЮАР (1:1). Да и поражение от малийцев в спарринге вышло полностью логичным (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках она забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Нигерийцы априори обязаны выигрывать свою группу. Вот только в нынешнем состоянии команда вряд ли способна решать высокие задачи.

Матчи с Бенином для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков Нигерия выиграла 4 раза при одной коллизии.

Очевидно, что хозяева мотивированы начать квалификацию на Кубок наций с виктории. Да и желание отомстить Бенину за июньскую оплеуху у «суперорлов» огромное.

Бенин

Турнирное положение: Эта сборная нынче смотрится весьма выгодно. Бенин не боится авторитетов, что уже доказывал не раз.

Причем Бенин в квалификации на Мундиаль выступает недостаточно продуктивно. В своей группе команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла викторию. Бенин переиграл Нигерию (2:1).

До того команда минимально переиграла Руанду. А вот контрольный поединок с Сенегалом завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Бенин добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в двух последних матчах Бенин побеждал. Да и тылы команды выглядят вполне монолитно.

При этом Бенин до последней виктории над нигерийцами уступил им 4 раза кряду. Да и по именам состав команды выглядит скромненько.

Тем не менее, команда постарается дать бой одному из грандов африканского футбола. Плюс последняя победа явно прибавит Бенину уверенности в своих силах.

Очевидно, что номинальные гости будут больше обороняться. Зато на контратаках команда может найти свой шанс у ворот соперника.

Статистика для ставок

Нигерия не побеждала в 3 своих последних поединках

Бенин выиграл в 2 своих последних матчах

Нигерия до последней коллизии обыграла Бенин 4 раза кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нигерия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 6.31.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.28 и 1.62.

Прогноз: Нигерийцы, несмотря на все свои проблемы, явно сильнее соперника, и уж точно сразу будут максимально активны в атаке.

«Суперорлам» пора возвращаться на победный путь, да и соперник имеет проблемы в плане реализации.

Ставка: Победа Нигерии в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке удастся отличиться обоим оппонентам.

Ставка: Обе забьют за 2.17