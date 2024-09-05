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    Южная Корея не станет громить палестинцев?

    Южная Корея — Палестина. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Южной Кореи
    Прогноз и ставки на Южная Корея — Палестина
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    Южная Корея
    5 сентября в 1-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Южная Корея и Палестина. Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Южная Корея — Палестина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Южная Корея

    Турнирное положение: Южная Корея уж точно поборется за одно из первых двух мест в группе. Состав сборной по именам выглядит весьма выгодно.

    При этом Южная Корея на предыдущем этапе квалификации выиграла свою группу. В 6 матчах она выиграла 5 раз при одной ничьей.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла победу. Корейцы минимально одолели Китай.

    А вот до того Южная Корея уверенно переиграла Сингапур (7:0). Да и поединок со сборной Таиланда принес три очка (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках она забила 12 раз, пропустив в свои ворота лишь 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Корейцы во втором раунде квалификации на Мундиаль пропустили лишь 1 мяча. Да и атака команды отличилась 20 голами.

    С Палестиной команда еще не пересекалась. Тем не менее, Южная Корея не должна испытать сложностей в этом поединке.

    Очевидно, что хозяева мотивированы начать третий этап квалификации с виктории. Тем более, оппонент явно не блещет стабильностью результатов.

    Палестина

    Турнирное положение: Палестина явно намеревается побороться за попадание в топ-4. Вот только конкуренты у команды куда более маститые.

    Причем Палестина нам предыдущем этапе квалификации заняла 2 место в своем квартете. Команда пропустила вперед только сильную Австралию.

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    • Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Палестинцы были биты «соккеруз» (0:5).

    При этом поединок с Ливаном завершился вничью (0:0). Зато матч с Бангладешем принес команде викторию (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Палестина победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: победы даются команде довольно непросто. Да и стабильности палестинцам явно недостает.

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    При этом Палестина крайне неудачно играет с более статусными оппонентами. Команде явно не хватает класса.

    Тем не менее, палестинцы постараются не ударить в грязь лицом. Да и мотивация дать бой одному из грандов азиатского футбола у команды огромная.

    Очевидно, что номинальные гости постараются взять хотя бы балл. Палестинцы наверняка будут действовать вторым номером.

    Статистика для ставок

    • Южная Корея не пропускала в 3 своих последних поединках

    • Палестина не выигрывал в 2 своих последних матчах

    • Южная Корея выиграла в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Южная Корея — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. Ничья оценена в 10.00, а победа оппонента — в скромные 40.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.30 и 3.20.

    Прогноз: Корейцы на голову сильнее оппонента, и уж точно будут максимально активны в атаке.

    Южная Корея наверняка будет действовать с позиции силы, однако палестинцы могут упереться.

    Ставка: Фора Палестины +2.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

    Ставка: Обе забьют за 2.75

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    Южная Корея — Палестина: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 05.09.2024. Прогнозы на футбол. Южная Корея не станет громить палестинцев?
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