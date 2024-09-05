Южная Корея
Турнирное положение: Южная Корея уж точно поборется за одно из первых двух мест в группе. Состав сборной по именам выглядит весьма выгодно.
При этом Южная Корея на предыдущем этапе квалификации выиграла свою группу. В 6 матчах она выиграла 5 раз при одной ничьей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла победу. Корейцы минимально одолели Китай.
А вот до того Южная Корея уверенно переиграла Сингапур (7:0). Да и поединок со сборной Таиланда принес три очка (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках она забила 12 раз, пропустив в свои ворота лишь 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Корейцы во втором раунде квалификации на Мундиаль пропустили лишь 1 мяча. Да и атака команды отличилась 20 голами.
С Палестиной команда еще не пересекалась. Тем не менее, Южная Корея не должна испытать сложностей в этом поединке.
Очевидно, что хозяева мотивированы начать третий этап квалификации с виктории. Тем более, оппонент явно не блещет стабильностью результатов.
Палестина
Турнирное положение: Палестина явно намеревается побороться за попадание в топ-4. Вот только конкуренты у команды куда более маститые.
Причем Палестина нам предыдущем этапе квалификации заняла 2 место в своем квартете. Команда пропустила вперед только сильную Австралию.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Палестинцы были биты «соккеруз» (0:5).
При этом поединок с Ливаном завершился вничью (0:0). Зато матч с Бангладешем принес команде викторию (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Палестина победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: победы даются команде довольно непросто. Да и стабильности палестинцам явно недостает.
При этом Палестина крайне неудачно играет с более статусными оппонентами. Команде явно не хватает класса.
Тем не менее, палестинцы постараются не ударить в грязь лицом. Да и мотивация дать бой одному из грандов азиатского футбола у команды огромная.
Очевидно, что номинальные гости постараются взять хотя бы балл. Палестинцы наверняка будут действовать вторым номером.
Статистика для ставок
- Южная Корея не пропускала в 3 своих последних поединках
- Палестина не выигрывал в 2 своих последних матчах
- Южная Корея выиграла в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Южная Корея — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. Ничья оценена в 10.00, а победа оппонента — в скромные 40.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.30 и 3.20.
- 2.41Япония — Китай: прогноз и ставкаЗавтра в 13:35
- 2.75Австралия — Бахрейн: прогноз и ставкаЗавтра в 13:10
- 2.05Шотландия — Польша: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
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Прогноз: Корейцы на голову сильнее оппонента, и уж точно будут максимально активны в атаке.
Южная Корея наверняка будет действовать с позиции силы, однако палестинцы могут упереться.
Ставка: Фора Палестины +2.5 за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.
Ставка: Обе забьют за 2.75