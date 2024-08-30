30 августа в рамках 3-го тура итальянской Серии А сыграют «Венеция» и «Торино». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Венеция» — «Торино», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Венеция»

Турнирное положение: Команда вернулась в Серию А, выиграв в плей-офф Серии Б. На старте сезона «Венеция» смогла набрать 1 балл, но игра команды оставляет желать лучшего, они занимают 17-е место в таблице Серии А.

Стоит отметить, что команда провела хорошую предсезонку, в 6-и матчах проиграв только 1 раз.

Последние матчи: В прошедшем туре Серии А «Венеция» на чужом поле сыграла вничью с «Фиорентиной» (0:0). До этого команда уступила «Лацио» (1:3), пропустив 2 гола уже в 1-м тайме.

К тому же, «Венеция» вылетела из Кубка Италии на стадии 1/32 финала, проиграв «Брешии» со счетом 1:3. Команда забила свой единственный гол только на 89-й минуте.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: Бияки Бьяркасон, Джанлука Бузио и Мато Жажало (у всех — травмы).

Состояние команды: «Венеция» имеет потенциал для того, чтобы бороться за звание крепкого середняка чемпионата Италии. К примеру, команда смогла сдержать напор «Фиорентины» в гостях.

В последней очной встрече «Венеция» обыграла «Торино» со счетом 2:1 в 2022-м году. Смогут ли хозяева повторить этот результат уже в предстоящем матче? Большой вопрос...

«Торино»

Турнирное положение: Команда выдала отличный старт сезона. После 2-х туров в Серии А «Торино» занимает 3-е место в таблице с 4 баллами в копилке, отставая от 1-й позиции всего на 2 пункта.

В последнее время команда действует очень уверенно. К тому же, в прошлом сезоне «Торино» уже доказал свою состоятельность, заняв 9-е место в таблице чемпионата Италии.

Последние матчи: В прошлом туре Серии А «Торино» обыграл «Аталанту» со счетом 2:1. Матчем ранее команда сыграла вничью с мощным «Миланом» (2:2), упустив преимущество в 2 мяча в концовке встречи.

У «Торино» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд во всех турнирах. За этот период команда трижды победила и дважды сыграла вничью.

Не сыграют: Гвидас Гинейтис, Заннетос Савва, Перр Схюрс и Никола Влашич (у всех — травмы).

Состояние команды: «Торино» выдал отличный старт сезона, но у команды есть несколько проблем, которые могут помешать победить в предстоящем матче.

К примеру, несколько ключевых игроков «Торино» не смогут помочь своей команде из-за травмы. Плюс ко всему, команда за 2 матча пропустила 3 гола — это худший результат среди топ-5 коллективов лиги.

Статистика для ставок

«Торино» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей

«Венеция» не может победить в последних 3-х встречах

В 3-х из 5-и последних очных матчах «Венеция» и «Торино» играли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.40, а победа «Торино» — в 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.05 и 1.77.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Венеция» поделит очки с «Торино» в предстоящем матче.

Ставка: Ничья за 3.40.

Прогноз: Матч точно не будет результативным, обе команды попытаются сыграть от обороны.

Ставка: Тотал 2 меньше за 2.50.