Унион
Санкт-Паули
«Унион Берлин»
Турнирное положение: команда из Берлина стартовала с ничьей и сейчас идет в середине турнирной таблицы.
В прошлом сезоне берлинский коллектив набрал 33 очка и финишировал на 15-й строчке в турнирной таблице.
Унион — Санкт-Паули: коэффициенты букмекеров
Берлинцы смогли 33 раза поразить ворота соперника и 58 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в первом туре команда из столицы Германии сыграла вничью с «Майнцем» (1:1).
Также столичный коллектив прошел «Грайфсвальд» (1:0) в Кубке Германии.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Во время подготовки к сезону «Унион» победил «Хеми Лейпциг» (4:0) и киевское «Динамо» (3:2), а также сыграл вничью с «Рейнджерс» (4:4) и «Реалом Сосьедад» (1:1) и уступил «Лиону» (0:4).
Не сыграют: травмированы Йосип Юранович, Янник Штайн, Кевин Фолланд и Жером Руссильон.
Состояние команды: пока что оценить форму «Униона» крайне сложно. Летом в команде появились некоторые новички, которые могут ее усилить.
Думается, что все равно «Унион» будет во второй половине турнирной таблице, однако, возможно, избежит борьбы за выживание.
«Санкт-Паули»
Турнирное положение: команда из Гамбурга дебютировала в Бундеслиге с поражения и сейчас находится в когорте аутсайдеров.
В прошлом сезоне клуб из одноимённого района набрал 69 очков и выиграл вторую Бундеслигу.
«Пираты лиги» смогли 62 раза поразить ворота соперника и 32 раза пропустили в свои.
Последние матчи: в первом туре «Санкт-Паули» уступил «Хайденхайму» со счетом 2:0.
В Кубке Германии подопечные Александера Блессина только в овертайме переиграли «Халлешер» (3:2).
Во время межсезонья гамбургский коллектив смог победить «Бремер» (3:1), «Лион» (1:0), «Норвич» (3:1) и «Аталанту» (3:0), но проиграл «Гройтер Фюрт» (1:3).
Не сыграют: травмированы Серен Алерс, Саша Бурхерт и Симон Цоллер.
Состояние команды: главной задачей команды будет сохранить прописку в элите, а то, что она будет бороться за выживание, вопросов не возникает.
У «Санкт-Паули» не очень хороший состав по уровню Бундеслиги, однако команда сможет навязывать борьбу другим соперникам.
Статистика для ставок
- «Унион» не проигрывает на протяжении 3 официальных матчей
- «Санкт-Паули» не играет вничью на протяжении 26 матчей, включая спарринги
- Команды последний раз встречались в 2022 году и тогда «Унион» победил со счетом 2:1 в четвертьфинале Кубка Германии
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Унион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа «Санкт-Паули» — в 3.75.
ТБ 2,5 оценивается в 1.85, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.95.
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Прогноз: у «Униона» больше опыта и состав получше, поэтому он должен добывать победу.
Ставка: победа «Униона» за 2.00.
Прогноз: также предположим, что обе команды в этой игре смогут забить.
Ставка: обе забьют за 1.90.