30 августа во втором туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион Берлин» и «Санкт-Паули». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Унион Берлин» — «Санкт-Паули», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Унион Берлин»

Турнирное положение: команда из Берлина стартовала с ничьей и сейчас идет в середине турнирной таблицы.

В прошлом сезоне берлинский коллектив набрал 33 очка и финишировал на 15-й строчке в турнирной таблице.

Берлинцы смогли 33 раза поразить ворота соперника и 58 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в первом туре команда из столицы Германии сыграла вничью с «Майнцем» (1:1).

Также столичный коллектив прошел «Грайфсвальд» (1:0) в Кубке Германии.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Во время подготовки к сезону «Унион» победил «Хеми Лейпциг» (4:0) и киевское «Динамо» (3:2), а также сыграл вничью с «Рейнджерс» (4:4) и «Реалом Сосьедад» (1:1) и уступил «Лиону» (0:4).

Не сыграют: травмированы Йосип Юранович, Янник Штайн, Кевин Фолланд и Жером Руссильон.

Состояние команды: пока что оценить форму «Униона» крайне сложно. Летом в команде появились некоторые новички, которые могут ее усилить.

Думается, что все равно «Унион» будет во второй половине турнирной таблице, однако, возможно, избежит борьбы за выживание.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: команда из Гамбурга дебютировала в Бундеслиге с поражения и сейчас находится в когорте аутсайдеров.

В прошлом сезоне клуб из одноимённого района набрал 69 очков и выиграл вторую Бундеслигу.

«Пираты лиги» смогли 62 раза поразить ворота соперника и 32 раза пропустили в свои.

Последние матчи: в первом туре «Санкт-Паули» уступил «Хайденхайму» со счетом 2:0.

В Кубке Германии подопечные Александера Блессина только в овертайме переиграли «Халлешер» (3:2).

Во время межсезонья гамбургский коллектив смог победить «Бремер» (3:1), «Лион» (1:0), «Норвич» (3:1) и «Аталанту» (3:0), но проиграл «Гройтер Фюрт» (1:3).

Не сыграют: травмированы Серен Алерс, Саша Бурхерт и Симон Цоллер.

Состояние команды: главной задачей команды будет сохранить прописку в элите, а то, что она будет бороться за выживание, вопросов не возникает.

У «Санкт-Паули» не очень хороший состав по уровню Бундеслиги, однако команда сможет навязывать борьбу другим соперникам.

Статистика для ставок

«Унион» не проигрывает на протяжении 3 официальных матчей

«Санкт-Паули» не играет вничью на протяжении 26 матчей, включая спарринги

Команды последний раз встречались в 2022 году и тогда «Унион» победил со счетом 2:1 в четвертьфинале Кубка Германии

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Унион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа «Санкт-Паули» — в 3.75.

ТБ 2,5 оценивается в 1.85, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.95.

Прогноз: у «Униона» больше опыта и состав получше, поэтому он должен добывать победу.

Ставка: победа «Униона» за 2.00.

Прогноз: также предположим, что обе команды в этой игре смогут забить.

Ставка: обе забьют за 1.90.