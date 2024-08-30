ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей МиранчукТурне за океан. Миранчук и «Атланта Юнайтед» бросают вызов МЛС Федерико Кьеза Жест отчаяния. Почему трансфер Кьезы в «Ливерпуль» обречен на провал Микель МериноМикель Мерино: неоднозначный трансфер «Арсенала», который может стать судьбоносным
  • 00:39
    • «Атлетико» потерял очки в матче с «Эспаньолом», «Реал Сосьедад» проиграл «Алавесу»
  • 00:18
    • Соболенко легко вышла в третий круг US Open
  • 23:37
    • Официально: Маркос Алонсо подписал контракт с «Сельтой»
  • 22:47
    • В «Ювентусе» сообщили о подписании контракта с Копмейнерсом
  • 21:28
    • «Динамо» забило пять голов «Крыльям Советов» в матче Кубка России
    Все новости спорта

    Справится ли «Унион» с «Санкт-Паули»?

    Унион Берлин — Санкт-Паули: прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Унион Берлин Прогнозы на Санкт-Паули Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Унион Берлин» — «Санкт-Паули»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Унион Берлин»
    30 августа во втором туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион Берлин» и «Санкт-Паули». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Унион Берлин» — «Санкт-Паули», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Августа 2024 года

    Унион

  • Берлин
    •  Унион 21:30 Санкт-Паули

    Санкт-Паули

  • Гамбург
    •

    «Унион Берлин»

    Турнирное положение: команда из Берлина стартовала с ничьей и сейчас идет в середине турнирной таблицы.

    В прошлом сезоне берлинский коллектив набрал 33 очка и финишировал на 15-й строчке в турнирной таблице.

    Унион — Санкт-Паули: коэффициенты букмекеров

    Берлинцы смогли 33 раза поразить ворота соперника и 58 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в первом туре команда из столицы Германии сыграла вничью с «Майнцем» (1:1).

    Также столичный коллектив прошел «Грайфсвальд» (1:0) в Кубке Германии.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Во время подготовки к сезону «Унион» победил «Хеми Лейпциг» (4:0) и киевское «Динамо» (3:2), а также сыграл вничью с «Рейнджерс» (4:4) и «Реалом Сосьедад» (1:1) и уступил «Лиону» (0:4).

    Не сыграют: травмированы Йосип Юранович, Янник Штайн, Кевин Фолланд и Жером Руссильон.

    Состояние команды: пока что оценить форму «Униона» крайне сложно. Летом в команде появились некоторые новички, которые могут ее усилить.

    Думается, что все равно «Унион» будет во второй половине турнирной таблице, однако, возможно, избежит борьбы за выживание.

    «Санкт-Паули»

    Турнирное положение: команда из Гамбурга дебютировала в Бундеслиге с поражения и сейчас находится в когорте аутсайдеров.

    В прошлом сезоне клуб из одноимённого района набрал 69 очков и выиграл вторую Бундеслигу.

  • Жест отчаяния. Почему трансфер Кьезы в «Ливерпуль» обречен на провал
  • Вингер «Ювентуса» переходит в «Ливерпуль» по сниженной цене, но нужен ли он англичанам?
  • Вчера

    • «Пираты лиги» смогли 62 раза поразить ворота соперника и 32 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: в первом туре «Санкт-Паули» уступил «Хайденхайму» со счетом 2:0.

    В Кубке Германии подопечные Александера Блессина только в овертайме переиграли «Халлешер» (3:2).

    Во время межсезонья гамбургский коллектив смог победить «Бремер» (3:1), «Лион» (1:0), «Норвич» (3:1) и «Аталанту» (3:0), но проиграл «Гройтер Фюрт» (1:3).

    Не сыграют: травмированы Серен Алерс, Саша Бурхерт и Симон Цоллер.

    Состояние команды: главной задачей команды будет сохранить прописку в элите, а то, что она будет бороться за выживание, вопросов не возникает.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    У «Санкт-Паули» не очень хороший состав по уровню Бундеслиги, однако команда сможет навязывать борьбу другим соперникам.

    Статистика для ставок

    • «Унион» не проигрывает на протяжении 3 официальных матчей

    • «Санкт-Паули» не играет вничью на протяжении 26 матчей, включая спарринги

    • Команды последний раз встречались в 2022 году и тогда «Унион» победил со счетом 2:1 в четвертьфинале Кубка Германии

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Унион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа «Санкт-Паули» — в 3.75.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.85, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.95.

    Прогноз: у «Униона» больше опыта и состав получше, поэтому он должен добывать победу.

    Ставка: победа «Униона» за 2.00.

    Прогноз: также предположим, что обе команды в этой игре смогут забить.

    Ставка: обе забьют за 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Астана — Бранн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Томпсон — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арнальди — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Лепченко — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Кочиаретто — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Долхайд — Эррани
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бултер — Бузас-Манейро
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Боузкова — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бондар — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кенин — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Таусон — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Андреева — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Зиря — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ружомберок — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Унион Берлин» — «Санкт-Паули»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.08.2024. Прогнозы на футбол. Справится ли «Унион» с «Санкт-Паули»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры