29 августа в финале квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Бешикташ» и «Лугано». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бешикташ» — «Лугано», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бешикташ»

Турнирное положение: команда из Стамбула в настоящий момент идет со стопроцентным показателем в турецкой Суперлиге.

В активе стамбульцев шесть зачетных баллов и третья строчка в турнирной таблице.

Стамбульский коллектив смог шесть раз поразить ворота соперника и дважды пропустил в свои.

Последние матчи: в последнем матче «орлы» сыграли вничью с «Лугано» (3:3) в квалификации Лиги Европы.

До этого же «черно-белые» победили «Самсунспор» (2:0) и «Антальяспор» (4:2) в чемпионате Турции.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Перед этим же «Бешикташ» выиграл у «Галатасарая» (5:0) в Суперкубке страны.

Не сыграют: все футболисты команды в строю.

Состояние команды: подопечные Джованни ван Бронкхорста отлично стартовали в новом сезоне и пока что идут без поражений.

В прошлом сезоне «Бешикташ» стал только шестым в турнирной таблице, а в этом году точно намерен бороться за место в тройке сильнейших.

«Лугано»

Турнирное положение: команда из одноименного города неплохо стартовала в новом сезоне швейцарского чемпионате.

Коллектив из Лугано смог набрать девять баллов и нынче располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.

«Белые» смогли девять раз поразить ворота соперника и шесть раз пропустили в свои.

Последние матчи: последней игрой «бьянконери» также был первый матч против «Бешикташа» (3:3).

До этого «Лугано» переиграл «Брюль» (7:1) в Кубке Швейцарии, а перед этим прошел «Партизан» в Лиге Европы (1:0, 2:2).

В чемпионате страны же подопечные Маттии Крочи-Торти проиграли «Люцерну» (2:3), но победили «Серветт» (3:1) и «Базель» (2:1).

Не сыграют: все игроки готовы к матчу.

Состояние команды: сейчас «Лугано» находится в достаточно неплохой форме, но команде будет крайне сложно пробиться в групповой этап Лиги Европы.

В прошлом сезоне чемпионата Швейцарии команда финишировала на второй строчке и теперь тоже будет бороться за самые высокие места.

Статистика для ставок

«Бешикташ» еще не проигрывает в этом сезоне

«Лугано» проиграл только 1 из последних 6 матчей

В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами в квалификации Лиги конференций

Прогнозы и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.80, а победа «Лугано» — в 7.30.

ТБ 2,5 оценивается в 1.65, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.25.

Прогноз: в первом матче команды забили по три мяча, поэтому спрогнозируем, что и в этой игре обе команды смогут поразить ворота друг друга.

Ставка: обе забьют за 1.95.

Прогноз: «Бешикташ», по идее, сильнее своего соперника и должен побеждать.

Ставка: победа «Бешикташа» с форой-1,5 за 2.15.