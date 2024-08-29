Бешикташ
Лугано
«Бешикташ»
Турнирное положение: команда из Стамбула в настоящий момент идет со стопроцентным показателем в турецкой Суперлиге.
В активе стамбульцев шесть зачетных баллов и третья строчка в турнирной таблице.
Бешикташ — Лугано: коэффициенты букмекеров
Стамбульский коллектив смог шесть раз поразить ворота соперника и дважды пропустил в свои.
Последние матчи: в последнем матче «орлы» сыграли вничью с «Лугано» (3:3) в квалификации Лиги Европы.
До этого же «черно-белые» победили «Самсунспор» (2:0) и «Антальяспор» (4:2) в чемпионате Турции.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Перед этим же «Бешикташ» выиграл у «Галатасарая» (5:0) в Суперкубке страны.
Не сыграют: все футболисты команды в строю.
Состояние команды: подопечные Джованни ван Бронкхорста отлично стартовали в новом сезоне и пока что идут без поражений.
В прошлом сезоне «Бешикташ» стал только шестым в турнирной таблице, а в этом году точно намерен бороться за место в тройке сильнейших.
«Лугано»
Турнирное положение: команда из одноименного города неплохо стартовала в новом сезоне швейцарского чемпионате.
Коллектив из Лугано смог набрать девять баллов и нынче располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.
«Белые» смогли девять раз поразить ворота соперника и шесть раз пропустили в свои.
Последние матчи: последней игрой «бьянконери» также был первый матч против «Бешикташа» (3:3).
До этого «Лугано» переиграл «Брюль» (7:1) в Кубке Швейцарии, а перед этим прошел «Партизан» в Лиге Европы (1:0, 2:2).
В чемпионате страны же подопечные Маттии Крочи-Торти проиграли «Люцерну» (2:3), но победили «Серветт» (3:1) и «Базель» (2:1).
Не сыграют: все игроки готовы к матчу.
Состояние команды: сейчас «Лугано» находится в достаточно неплохой форме, но команде будет крайне сложно пробиться в групповой этап Лиги Европы.
В прошлом сезоне чемпионата Швейцарии команда финишировала на второй строчке и теперь тоже будет бороться за самые высокие места.
Статистика для ставок
- «Бешикташ» еще не проигрывает в этом сезоне
- «Лугано» проиграл только 1 из последних 6 матчей
- В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами в квалификации Лиги конференций
Прогнозы и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.80, а победа «Лугано» — в 7.30.
ТБ 2,5 оценивается в 1.65, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.25.
- 2.60Серветт — Челси: прогноз и ставкаЗавтра в 21:30
- 2.03Динамо — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.90Оренбург — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Прогноз: в первом матче команды забили по три мяча, поэтому спрогнозируем, что и в этой игре обе команды смогут поразить ворота друг друга.
Ставка: обе забьют за 1.95.
Прогноз: «Бешикташ», по идее, сильнее своего соперника и должен побеждать.
Ставка: победа «Бешикташа» с форой-1,5 за 2.15.