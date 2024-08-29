В четвёртом отборочном раунде Лиги Европы 29 августа пройдет матч АПОЭЛ — РФШ. Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч АПОЭЛ — РФШ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

АПОЭЛ

Турнирная таблица: АПОЭЛ стал чемпионом Кипра по итогам сезона 2023/2024. В турнирной таблице внутреннего первенства клуб из Никосии набрал 73 очка.

Последние матчи: АПОЭЛ начал еврокампанию со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. На этой стадии киприоты выиграли у «Петрокуба» (1:0 — дома, 1:1 — в гостях).

В третьем раунде ЛЧ АПОЭЛ уступил словацкому клубу «Слован» (0:0 — дома, 0:2 — в гостях). В итоге киприоты перебрались во второй по значимости турнир УЕФА — Лигу Европы.

В заключительном отборочном раунде АПОЭЛу противостоит РФШ. Первый матч киприоты проиграли латвийскому сопернику (1:2).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: В последних пяти матчах футболисты АПОЭЛа одержали одну победу, в двух встречах была зафиксирована ничья и в двух встречах было зафиксировано поражение.

РФШ

Турнирная таблица: РФШ продолжает лидировать в чемпионате Латвии, после 26 туров чемпионы набрали 66 очков. В 27 туре внутреннего первенства футболисты рижской футбольной школы сыграли вничью с главным своим соперником в битве за титул — командой «Рига» (0:0).

Последние матчи: На международной арене рижская футбольная школа начала выступление с Лиги чемпионов. В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов РФШ нанёс сокрушительное поражение североирландскому клубу «Ларн» (3:0 — победа дома и 4:0 — победа в гостях).

Во втором раунде Лиги чемпионов команда из Латвии с крупным счётом проиграла лучшему клубу Норвегии «Будё-Глимт» (1:3 — дома, 0:4 — в гостях).

Теперь команда РФШ выступает в Лиге Европы. В третьем раунде рижская футбольная школа обыграла «Санта-Колому» из Андорры (7:0 — дома, 2:0 — в гостях).

Латвийский клуб успешно начал противостояние против АПОЕЛа, выиграв у киприотов (2:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах РФШ одержал четыре победы.

Статистика для ставок

АПОЭЛ не может выиграть на протяжении четырёх матчей

Беспроигрышная серия РФШ состоит из семи матчей

РФШ — АПОЭЛ (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АПОЭЛ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 4.20, а победа РФШ — в 5.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.94.

Прогноз: Ожидается интересный матч с участием двух забивающих команд, которые могут поразить ворота друг друга.

Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.92.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.87.