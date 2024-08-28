Гент
Партизан
«Гент»
Турнирное положение: «Гент» не столь успешно выступает в своем чемпионате. Нынче команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Гент» имеет относительно надежные тылы. В 4 матчах бельгийского чемпионата в воротах команды побывало 4 мяча.
Гент — Партизан: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда разжилась тремя очками. «Гент» уверенно одолел «Вестерло» (4:1).
При этом команда следом сумела переиграть «Партизан» (1:0). Да и проход «Силькеборга» случился лишь в овертайме (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Гент» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Буйволы» нынче находятся в приличной форме. Да и атака команды в последних матчах выглядит весьма выгодно.
При этом «Гент» явно намерен максимально воспользоваться фактором своего поля. Да и победа в первом матче говорит о многом.
Нет никаких сомнений, что бельшийцы будут действовать первым номером. «Гент» в последних матчах неплохо смотрелся в плане реализации.
«Партизан»
Турнирное положение: Белградцы неплохо стартовали в своем чемпионате. «Гробари» в 4 матчах набрали 10 очков.
Причем «Партизан» в чемпионате Сербии не пропустил ни разу. А вот забила команда уже 7 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда не сумела победить. «Гробари» расписали мировую с «Нови Белградом» (0:0).
А вот несколько раньше команда вылетела из квалификации Лиги Европы от «Лугано» (2:2). Причем белградцы уступили в овертайме.
В 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках сербы отличились 4 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: сербы, несмотря на поражение в первой встрече, явно не собираются сдаваться. «Партизан» явно постарается отыграть минимальный гандикап.
Вот только «гробари» еще ни разу не обыгрывали «Гент». В 3 очных поединках команда дважды добивалась ничьей при одной коллизии.
При этом «Партизан» не побеждал в 4 своих последних матчах. Да и по игре команда смотрится не столь монолитно.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Белградцы явно постараются преуспеть в атаке.
Статистика для ставок
- Сербы не побеждали в своих последних 4 поединках
- «Гент» выиграл в 3 своих последних матчах
- Белградцы еще ни разу не побеждали «Гент»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Гент» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.54, а победа оппонента — в скромные 6.19.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.23.
- 2.05Спартак — Динамо Махачкала: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.90Зальцбург — Динамо Киев: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.18Ахмат — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:15
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Прогноз: Бельгийцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.
«Гент» в своих последних поединках весьма неплохо выглядел в плане реализации.
Ставка: Фора «Гента» -1.5 за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.54