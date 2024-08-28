28 августа в финале квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Гент» и «Партизан». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гент» — «Партизан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Гент»

Турнирное положение: «Гент» не столь успешно выступает в своем чемпионате. Нынче команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Гент» имеет относительно надежные тылы. В 4 матчах бельгийского чемпионата в воротах команды побывало 4 мяча.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда разжилась тремя очками. «Гент» уверенно одолел «Вестерло» (4:1).

При этом команда следом сумела переиграть «Партизан» (1:0). Да и проход «Силькеборга» случился лишь в овертайме (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Гент» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Буйволы» нынче находятся в приличной форме. Да и атака команды в последних матчах выглядит весьма выгодно.

При этом «Гент» явно намерен максимально воспользоваться фактором своего поля. Да и победа в первом матче говорит о многом.

Нет никаких сомнений, что бельшийцы будут действовать первым номером. «Гент» в последних матчах неплохо смотрелся в плане реализации.

«Партизан»

Турнирное положение: Белградцы неплохо стартовали в своем чемпионате. «Гробари» в 4 матчах набрали 10 очков.

Причем «Партизан» в чемпионате Сербии не пропустил ни разу. А вот забила команда уже 7 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда не сумела победить. «Гробари» расписали мировую с «Нови Белградом» (0:0).

А вот несколько раньше команда вылетела из квалификации Лиги Европы от «Лугано» (2:2). Причем белградцы уступили в овертайме.

В 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках сербы отличились 4 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: сербы, несмотря на поражение в первой встрече, явно не собираются сдаваться. «Партизан» явно постарается отыграть минимальный гандикап.

Вот только «гробари» еще ни разу не обыгрывали «Гент». В 3 очных поединках команда дважды добивалась ничьей при одной коллизии.

При этом «Партизан» не побеждал в 4 своих последних матчах. Да и по игре команда смотрится не столь монолитно.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Белградцы явно постараются преуспеть в атаке.

Статистика для ставок

Сербы не побеждали в своих последних 4 поединках

«Гент» выиграл в 3 своих последних матчах

Белградцы еще ни разу не побеждали «Гент»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гент» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.54, а победа оппонента — в скромные 6.19.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.23.

Прогноз: Бельгийцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

«Гент» в своих последних поединках весьма неплохо выглядел в плане реализации.

Ставка: Фора «Гента» -1.5 за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.54