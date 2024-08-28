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    Пробьется ли «Црвена Звезда» в Лигу чемпионов?

    Црвена Звезда — Будё-Глимт: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Црвена Звезда» — «Будё-Глимт»
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    Аугуст Миккельсен
    «Црвена Звезда» на своем поле примет «Будё-Глимт» в ответном поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча состоится 28 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Будё-Глимт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 28 Августа 2024 года

    Црвена Звезда

  • Белград
    •  Црвена Звезда 22:00 Будё-Глимт

    Будё-Глимт

  • Будё
    •

    «Црвена Звезда»

    Турнирное положение: «Црвена Звезда» потерпела поражение в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов на выезде со счетом 1:2.

    Таким образом, команда выйдет в следующий круг, если на своем поле победит с разницей минимум в два гола, тогда как победа с разницей в один мяч оставляет шансы на успех в серии пенальти.

    Последние матчи: в своей прошлой игре вне еврокубка «Црвена Звезда» на выезде в рамках сербского первенства разгромила в гостях «Чукарички» (4:1).

    Поражение от «Будё-Глимт» в первой игре прервало победную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на чемпионат Сербии.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Црвена Звезда» трижды победил при одном поражении.

    С такой формой у белградцев неплохие шансы на выход в основной раунд Лиги чемпионов, хотя нынешний соперник уже доказал, что это будет непросто.

    Огнен Мимович — автор пока что единственного гола команды в Лиге чемпионов.

    «Будё-Глимт»

    Турнирное положение: «Будё-Глимт» одержал победу в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов на своем поле со счетом 2:1.

    Таким образом, команда выйдет в следующий круг, если победит или сыграет вничью, тогда как победа с разницей в один мяч оставляет шансы на успех в серии пенальти.

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  • 24/08/2024

    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках норвежского первенства «Будё-Глимт» на своем поле разгромил «Сарпсборг» со счетом 6:0.

    Таким образом, сейчас у коллектива победная серия в три встречи, которые пришлись на Лигу чемпионов и национальный чемпионат.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних матчах в разных турнирах «Будё-Глимт» ни разу не проиграл при восьми победах и двух ничьих.

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    Миккельсен, Хог, Сальтнес, Маата и Фет — лучшие бомбардиры команды в отборе Лиги чемпионов с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Црвена Звезда» выиграла

    • в пяти из шести последних матчей «Црвены Звезды» забивали больше 3,5 голов

    • в 10-ти последних матчах «Будё-Глимт» не проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.80, победа «Будё-Глимт» — в 3.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в 10-ти последних матчах гости не проиграли. Так было и в четырех их последних выездных поединках.

    При этом в первом поединке «Црвена Звезда» в первой встрече не то, что не выиграла, а и вовсе проиграла.

    Ставка: «Будё-Глимт» не проиграет за 1.84.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом — больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Црвены Звезды».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95

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    «Црвена Звезда» — «Будё-Глимт»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 28.08.2024. Прогнозы на футбол. Пробьется ли «Црвена Звезда» в Лигу чемпионов?
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