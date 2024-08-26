26 августа в 24-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Фламенго» и «Ред Булл Брагантино». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фламенго» — «Ред Булл Брагантино», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фламенго»

Турнирное положение: «Фламенго» сражается за самые высокие места. На данный момент команда расположилась на 4 строчке турнирной таблицы.

При этом «Фламенго» лишь на 5 пунктов отстает от лидера. Вот только выиграла команда всего в 12 матчах из 22.

Последние матчи: минувший тур чемпионата обернулся для команды разгромом от «Ботафого» (1:4). Зато в 1/4 финала плей-офф Кубка Либертадорес ей выйти удалось.

В своем предыдущем поединке команда минимально уступила «Боливару». А вот до того «Фламенго» обыграл боливийцев со счетом 2:0.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих матчах она забила 4 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Эвертон, Педро, Матиас Винья — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в двух своих последних матчах команда потерпела поражения. При этом «Фламенго» пропускает в среднем более гола за матч: 25 мяча в 22 поединках чемпионата.

Матчи против «Ред Булл Брагантино» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Фламенго» выиграл и проиграл по 2 раза.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться подтянуться к лидеру. Да и с атакой у команды относительный порядок.

«Ред Булл Брагантино»

Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» нынче ходит в середняках чемпионата. На текущий момент команда находится на 12 месте.

Причем «Ред Булл Брагантино» в 21 матче чемпионата победил всего 7 раз. Да и забивает команда в среднем чуть больше гола за матч — 26 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда сумела победить «Коринтианс» (2:1). Вот только «быки» уступили сопернику в серии пенальти и вылетели из Южноамериканского кубка.

До того команда дома потерпела коллизию от «Форталезы» (1:2). Ну а чуть ранее была подписана мировая со злополучным «Коринтиансом» (1:1).

Вообще же, «Ред Булл Брагантино» в 5 своих последних матчах победил всего однажды. Забила в них команда 7 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Жуниньо Капиксаба — травмирован.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь уверенно. При этом «Ред Булл Брагантино» уже месяц не побеждает в чемпионате.

Вот только команда имеет не столь надежные тылы. Пропускает «Ред Булл Брагантино» в среднем более гола за матч: 26 пропущенных мячей в 21 поединке.

Причем «Ред Булл Брагантино» в двух последних очных встречах не смог одолеть «Фламенго». Да и нынче «быки» по игре выглядят бледновато.

Нет сомнений, что гости будут стараться сыграть вторым номером. Вот только досадный вылет из Южноамериканского кубка еще не успел забыться...

Статистика для ставок

«Фламенго» не уступил в 2 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают более гола за матч

«Фламенго» забивает в среднем менее 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 4.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.95 и 1.86.

Прогноз: «Фламенго» бьется за самые высокие места, и явно будет активно атаковать с первых минут встречи.

Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации, да и пора бы «Фламенго» прерывать двухматчевую пораженческую серию.

Ставка: Победа «Фламенго» в 1 тайме за 2.26.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.22