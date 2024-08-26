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    «Фламенго» сразу возьмет «быков» за рога!

    «Фламенго» — «Ред Булл Брагантино». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 26 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фламенго» — «Ред Булл Брагантино»
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    «Фламенго»
    26 августа в 24-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Фламенго» и «Ред Булл Брагантино». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фламенго» — «Ред Булл Брагантино», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 26 Августа 2024 года

    Фламенго

  • Бразилия. Серия А
    •  Фламенго 02:00 Брагантино

    Брагантино

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Фламенго»

    Турнирное положение: «Фламенго» сражается за самые высокие места. На данный момент команда расположилась на 4 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Фламенго» лишь на 5 пунктов отстает от лидера. Вот только выиграла команда всего в 12 матчах из 22.

    Последние матчи: минувший тур чемпионата обернулся для команды разгромом от «Ботафого» (1:4). Зато в 1/4 финала плей-офф Кубка Либертадорес ей выйти удалось.

    В своем предыдущем поединке команда минимально уступила «Боливару». А вот до того «Фламенго» обыграл боливийцев со счетом 2:0.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих матчах она забила 4 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Эвертон, Педро, Матиас Винья — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в двух своих последних матчах команда потерпела поражения. При этом «Фламенго» пропускает в среднем более гола за матч: 25 мяча в 22 поединках чемпионата.

    Матчи против «Ред Булл Брагантино» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Фламенго» выиграл и проиграл по 2 раза.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться подтянуться к лидеру. Да и с атакой у команды относительный порядок.

    «Ред Булл Брагантино»

    Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» нынче ходит в середняках чемпионата. На текущий момент команда находится на 12 месте.

    Причем «Ред Булл Брагантино» в 21 матче чемпионата победил всего 7 раз. Да и забивает команда в среднем чуть больше гола за матч — 26 мячей.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда сумела победить «Коринтианс» (2:1). Вот только «быки» уступили сопернику в серии пенальти и вылетели из Южноамериканского кубка.

    До того команда дома потерпела коллизию от «Форталезы» (1:2). Ну а чуть ранее была подписана мировая со злополучным «Коринтиансом» (1:1).

    Вообще же, «Ред Булл Брагантино» в 5 своих последних матчах победил всего однажды. Забила в них команда 7 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Жуниньо Капиксаба — травмирован.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь уверенно. При этом «Ред Булл Брагантино» уже месяц не побеждает в чемпионате.

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    Вот только команда имеет не столь надежные тылы. Пропускает «Ред Булл Брагантино» в среднем более гола за матч: 26 пропущенных мячей в 21 поединке.

    Причем «Ред Булл Брагантино» в двух последних очных встречах не смог одолеть «Фламенго». Да и нынче «быки» по игре выглядят бледновато.

    Нет сомнений, что гости будут стараться сыграть вторым номером. Вот только досадный вылет из Южноамериканского кубка еще не успел забыться...

    Статистика для ставок

    • «Фламенго» не уступил в 2 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают более гола за матч

    • «Фламенго» забивает в среднем менее 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 4.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.95 и 1.86.

    Прогноз: «Фламенго» бьется за самые высокие места, и явно будет активно атаковать с первых минут встречи.

    Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации, да и пора бы «Фламенго» прерывать двухматчевую пораженческую серию.

    Ставка: Победа «Фламенго» в 1 тайме за 2.26.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.22

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    «Фламенго» — «Ред Булл Брагантино»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 26.08.2024. Прогнозы на футбол. «Фламенго» сразу возьмет «быков» за рога!
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