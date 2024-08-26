Фламенго
Брагантино
«Фламенго»
Турнирное положение: «Фламенго» сражается за самые высокие места. На данный момент команда расположилась на 4 строчке турнирной таблицы.
При этом «Фламенго» лишь на 5 пунктов отстает от лидера. Вот только выиграла команда всего в 12 матчах из 22.
Последние матчи: минувший тур чемпионата обернулся для команды разгромом от «Ботафого» (1:4). Зато в 1/4 финала плей-офф Кубка Либертадорес ей выйти удалось.
В своем предыдущем поединке команда минимально уступила «Боливару». А вот до того «Фламенго» обыграл боливийцев со счетом 2:0.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих матчах она забила 4 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Эвертон, Педро, Матиас Винья — травмированы.
Состояние команды: в двух своих последних матчах команда потерпела поражения. При этом «Фламенго» пропускает в среднем более гола за матч: 25 мяча в 22 поединках чемпионата.
Матчи против «Ред Булл Брагантино» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Фламенго» выиграл и проиграл по 2 раза.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться подтянуться к лидеру. Да и с атакой у команды относительный порядок.
«Ред Булл Брагантино»
Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» нынче ходит в середняках чемпионата. На текущий момент команда находится на 12 месте.
Причем «Ред Булл Брагантино» в 21 матче чемпионата победил всего 7 раз. Да и забивает команда в среднем чуть больше гола за матч — 26 мячей.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда сумела победить «Коринтианс» (2:1). Вот только «быки» уступили сопернику в серии пенальти и вылетели из Южноамериканского кубка.
До того команда дома потерпела коллизию от «Форталезы» (1:2). Ну а чуть ранее была подписана мировая со злополучным «Коринтиансом» (1:1).
Вообще же, «Ред Булл Брагантино» в 5 своих последних матчах победил всего однажды. Забила в них команда 7 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Жуниньо Капиксаба — травмирован.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь уверенно. При этом «Ред Булл Брагантино» уже месяц не побеждает в чемпионате.
Вот только команда имеет не столь надежные тылы. Пропускает «Ред Булл Брагантино» в среднем более гола за матч: 26 пропущенных мячей в 21 поединке.
Причем «Ред Булл Брагантино» в двух последних очных встречах не смог одолеть «Фламенго». Да и нынче «быки» по игре выглядят бледновато.
Нет сомнений, что гости будут стараться сыграть вторым номером. Вот только досадный вылет из Южноамериканского кубка еще не успел забыться...
Статистика для ставок
- «Фламенго» не уступил в 2 своих последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают более гола за матч
- «Фламенго» забивает в среднем менее 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 4.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.95 и 1.86.
- 3.85Зенит — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.10Барселона — Атлетик: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.94Брайтон — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
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Прогноз: «Фламенго» бьется за самые высокие места, и явно будет активно атаковать с первых минут встречи.
Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации, да и пора бы «Фламенго» прерывать двухматчевую пораженческую серию.
Ставка: Победа «Фламенго» в 1 тайме за 2.26.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.22