В матче второго тура французской Лиги 1 «Ланс» на своем поле примет «Брест». Встреча пройдет 25 августа и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ланс» — «Брест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ланс»

Турнирное положение: «Ланс» в прошлом сезоне Лиги 1 занял седьмую строчку, что позволило ей выйти в Лигу конференций.

В стартовом же туре нового розыгрыша французского первенства команда на выезде справилась с «Анже» (1:0), одержав минимальную победу.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого поединка раунда плей-офф Лиги конференций клуб дома обыграл «Панатинаикос» (2:1).

Тем самым клуб продолжил свои успехи на старте новой кампании, ведь в обоих официальных матчах, которые он пока что провел после летнего межсезонья, он выиграл.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмирован — Джимми Кабо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх, которые были товарищескими и официальными, «Ланс» только выигрывал.

Это говорит об отличных шансах на победу хозяев, у которых на сегодня беспроигрышная серия в шесть поединков (контрольных и официальных).

Весли Саид — автор пока что единственного гола команды в Лиге 1 нового сезона.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» в прошлом сезоне Лиги 1 сенсационно занял третье место, что позволило ему выйти в Лигу чемпионов.

Команда после 34-х туров национального первенства на 15 очков отстала от ставшего чемпионом ПСЖ, а также на шесть баллов — от финишировавшего вторым «Монако».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках стартового тура Лиги 1 клуб на своем поле крупно проиграл «Марселю» (1:5).

Это поражение стало для коллектива четвертым в пяти последних поединках, четыре из которых были контрольными и один — официальным.

Не сыграют: травмирован — Брэдли Локо, дисквалифицирован — Ниахат Ндиай.

Состояние команды: в шести последних матчах, пять из которых были товарищескими, «Брест» ни разу не выиграл при четырех поражениях и двух ничьих.

Такие результаты говорят об откровенно плохой форме коллектива, которому на чужом поле будет тем более сложно набрать хотя бы балл.

Махди Камара — автор единственного гола команды в Лиге 1 нового сезона.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Ланс» выиграл

в шести из семи последних матчей «Ланса» забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Бреста» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.75, победа «Бреста» — в 4.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.85.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяева выиграли. Так было и в трех из четырех их последних домашних поединков.

В то же время, в четырех из пяти своих последних матчей гости проиграли.

Ставка: «Ланс» победит за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют больше 2,5 голов, ведь в шести из семи последних матчей «Ланса» было именно так.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00