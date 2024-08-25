Ланс
Брест
«Ланс»
Турнирное положение: «Ланс» в прошлом сезоне Лиги 1 занял седьмую строчку, что позволило ей выйти в Лигу конференций.
В стартовом же туре нового розыгрыша французского первенства команда на выезде справилась с «Анже» (1:0), одержав минимальную победу.
Ланс — Брест: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого поединка раунда плей-офф Лиги конференций клуб дома обыграл «Панатинаикос» (2:1).
Тем самым клуб продолжил свои успехи на старте новой кампании, ведь в обоих официальных матчах, которые он пока что провел после летнего межсезонья, он выиграл.
Не сыграют: травмирован — Джимми Кабо, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних играх, которые были товарищескими и официальными, «Ланс» только выигрывал.
Это говорит об отличных шансах на победу хозяев, у которых на сегодня беспроигрышная серия в шесть поединков (контрольных и официальных).
Весли Саид — автор пока что единственного гола команды в Лиге 1 нового сезона.
«Брест»
Турнирное положение: «Брест» в прошлом сезоне Лиги 1 сенсационно занял третье место, что позволило ему выйти в Лигу чемпионов.
Команда после 34-х туров национального первенства на 15 очков отстала от ставшего чемпионом ПСЖ, а также на шесть баллов — от финишировавшего вторым «Монако».
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках стартового тура Лиги 1 клуб на своем поле крупно проиграл «Марселю» (1:5).
Это поражение стало для коллектива четвертым в пяти последних поединках, четыре из которых были контрольными и один — официальным.
Не сыграют: травмирован — Брэдли Локо, дисквалифицирован — Ниахат Ндиай.
Состояние команды: в шести последних матчах, пять из которых были товарищескими, «Брест» ни разу не выиграл при четырех поражениях и двух ничьих.
Такие результаты говорят об откровенно плохой форме коллектива, которому на чужом поле будет тем более сложно набрать хотя бы балл.
Махди Камара — автор единственного гола команды в Лиге 1 нового сезона.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Ланс» выиграл
- в шести из семи последних матчей «Ланса» забивали больше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Бреста» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.75, победа «Бреста» — в 4.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.85.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяева выиграли. Так было и в трех из четырех их последних домашних поединков.
В то же время, в четырех из пяти своих последних матчей гости проиграли.
Ставка: «Ланс» победит за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют больше 2,5 голов, ведь в шести из семи последних матчей «Ланса» было именно так.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00