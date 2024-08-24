24 августа в рамках 6-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Факел» и «Оренбург». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Оренбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Факел»

Турнирное положение: Команда полностью провалила старт нынешнего сезона. После 5-и туров в РПЛ «Факел» занимает последнее 16-е место в таблице с 1-м баллом в активе.

Стоит отметить, что единственное очко в нынешнем сезоне воронежцы набрали именно на своем поле. «Факел» делит последнюю строчку в лиге по результативности, забив всего 1 гол.

Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ команда крупно проиграла «Спартаку» со счетом 0:3. До этого «Факел» уступил «Акрону» (1:2) в рамках Кубка России.

Воронежцы еще ни разу не победили в нынешнем сезоне. За 7 матчей «Факел» проиграл 6 раз при 1-м ничейном результате. За этот период команда забила 2 гола при 15-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Состояние команды: В «Факеле» по ходу нынешнего сезона уволили главного тренера Игоря Черевченко после матча с «Крыльями Советов» (0:2). После этого воронежцы дважды проиграли.

Последний раз «Факел» обыгрывал «Оренбург» в октябре прошлого года со счетом 2:1. Сможет ли команда вновь набрать очки? Рано или поздно черная полоса закончится.

«Оренбург»

Турнирное положение: Команда Давида Деограсии также не очень здорово выступает на старте сезона. «Оренбург» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 5-ю очками в активе.

Команда далеко не лучшим образом выступает на чужом поле, занимая предпоследнее 15-е место в лиге по этому показателю. «Оренбург» еще не набрал ни одного балла в гостях.

Последние матчи: В прошлой встрече команда уступила «Ростову» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 90+4-й минуте. Матчем ранее «Оренбург» проиграл «Локомотиву» с таким же счетом в рамках Кубка России.

Не сыграют: Тимофей Мартынов (травма) и Матиас Перес (перебор желтых карточек).

Состояние команды: В последней очной встрече «Оренбург» сыграл вничью с «Факелом» со счетом 0:0 в марте 2024-го года. За последние 5 матчей команда проиграла воронежцам только 1 раз.

«Оренбург» не может победить на чужом поле на протяжении 7-и последних матчей, проиграв за этот период 6 раз. В последних 2-х встречах в гостях команда пропустила 8 голов.

Статистика для ставок

«Факел» обыгрывал «Оренбург» только 1 раз в последних 5-и очных встречах

На чужом поле «Оренбург» не может победить на протяжении 7-и последних поединков

В последних 6-и матчах «Факел» забил только 1 гол

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оренбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.35, а победа «Факела» — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.08 и 1.75.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Факел» прервет свою серию без побед и наконец-то заработает 3 балла.

Ставка: Победа «Факела» за 2.80.

Прогноз: Хозяева забивали очень мало голов в последних матчах. На сей раз команда сделает все возможное, чтобы прервать черную полосу.

Ставка: Индивидуальный тотал «Факела» 1.5 больше за 2.75.