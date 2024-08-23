Фаренсе
Спортинг
«Фаренсе»
Турнирное положение: «Фаренсе» в новом сезоне стартовал весьма скромно. Команда сейчас пребывает на 15 строчке турнирной таблицы.
При этом «Фаренсе» в 2 первых матчах не набрал ни одного очка. Да и забила команда всего лишь один раз.
Фаренсе — Спортинг: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Фаренсе» минимально уступил «Риу Аве».
А вот в стартовом туре чемпионата «Фаренсе» дома уступил «Морейренсе» (1:2). Так что, видимо, придется команде бороться лишь за выживание.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда настреляла 5 мячей. А вот в свои ворота было пропущены те же 5 голов.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Фаренсе» в нынешнем сезоне явно придется несладко. Да и состав команды по именам смотрится достаточно скромно.
Поединки против «Спортинга» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 9 последних очных встречах «Фаренсе» потерпел поражения.
Очевидно, что номинальные хозяева будут пытаться зацепиться за очки. Вот только последняя победа над лиссабонцами случилась еще 23 года назад.
«Спортинг»
Турнирное положение: Лиссабонцы в прошлом сезоне стали чемпионами. «Спортинг» в итоге на 10 очков обошел «Бенфику».
Причем «Спортинг» и в новом сезоне выдал успешный старт. Ныне лиссабонцы идут на 1 месте с 6 очками после двух туров.
Последние матчи: В стартовом туре нового чемпионата команда добыла три очка. Поединок с «Риу Аве» принес викторию со счетом 3:1.
А вот встреча с «Насьоналем» завершилась более уверенной победой (6:1). Вот только в Суперкубке страны лиссабонцы в овертайме уступили «Порту» (3:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Спортинг» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 17 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: Мортен Хьюлманн — травмирован.
Состояние команды: пока что победы даются чемпиону довольно легко. Да и вообще, с реализацией у «Спортинга» полный порядок.
При этом «Спортинг» имеет прекрасный подбор атакующих исполнителей. Педру Гонсалвеш и Виктор Дьокереш уже отличились по 3 раза в текущем чемпионате.
И уж точно гости постараются продолжить свой победный ход. Да и Франсишку Тринкан еще скажет свое веское слово!
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Лиссабонцы явно постараются быстро вскрыть оборону аутсайдера.
Статистика для ставок
- «Спортинг» обыгрывал «Фаренсе» в 9 последних очных поединках
- Лиссабонцы в 2 стартовых турах настреляли 9 мячей
- «Спортинг» не проигрывает «Фаренсе» уже 23 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.60, а победа оппонента — в скромные 14.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.36 и 2.80.
- 2.10Челси — Серветт: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.55Бранн — Астана: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.90Динамо Минск — Андерлехт: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Гости явно сильнее соперника, к тому же в традиционно успешно ему противостоят.
«Спортинг» наверняка постарается продолжить свой победный путь, да и оппонент не столь стабилен.
Ставка: Фора «Спортинга» в 1 тайме -1.5 за 3.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся обоим оппонентам.
Ставка: Обе забьют за 2.02