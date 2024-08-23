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    «Спортинг» сразу покажет силу!

    «Фаренсе» — «Спортинг». Ставка (к. 3.04) и прогноз на футбол, Примейра-Лига, 23 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фаренсе» — «Спортинг»
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    Франсишку Тринкан
    23 августа в 3-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Фаренсе» и «Спортинг». Начало игры — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Фаренсе» — «Спортинг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 23 Августа 2024 года

    Фаренсе

  • Португалия. Примейра
    •  Фаренсе 22:15 Спортинг

    Спортинг

  • Лиссабон
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    «Фаренсе»

    Турнирное положение: «Фаренсе» в новом сезоне стартовал весьма скромно. Команда сейчас пребывает на 15 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Фаренсе» в 2 первых матчах не набрал ни одного очка. Да и забила команда всего лишь один раз.

    Фаренсе — Спортинг: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Фаренсе» минимально уступил «Риу Аве».

    А вот в стартовом туре чемпионата «Фаренсе» дома уступил «Морейренсе» (1:2). Так что, видимо, придется команде бороться лишь за выживание.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда настреляла 5 мячей. А вот в свои ворота было пропущены те же 5 голов.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Фаренсе» в нынешнем сезоне явно придется несладко. Да и состав команды по именам смотрится достаточно скромно.

    Поединки против «Спортинга» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 9 последних очных встречах «Фаренсе» потерпел поражения.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут пытаться зацепиться за очки. Вот только последняя победа над лиссабонцами случилась еще 23 года назад.

    «Спортинг»

    Турнирное положение: Лиссабонцы в прошлом сезоне стали чемпионами. «Спортинг» в итоге на 10 очков обошел «Бенфику».

    Причем «Спортинг» и в новом сезоне выдал успешный старт. Ныне лиссабонцы идут на 1 месте с 6 очками после двух туров.

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    • Последние матчи: В стартовом туре нового чемпионата команда добыла три очка. Поединок с «Риу Аве» принес викторию со счетом 3:1.

    А вот встреча с «Насьоналем» завершилась более уверенной победой (6:1). Вот только в Суперкубке страны лиссабонцы в овертайме уступили «Порту» (3:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Спортинг» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 17 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Мортен Хьюлманн — травмирован.

    Состояние команды: пока что победы даются чемпиону довольно легко. Да и вообще, с реализацией у «Спортинга» полный порядок.

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    При этом «Спортинг» имеет прекрасный подбор атакующих исполнителей. Педру Гонсалвеш и Виктор Дьокереш уже отличились по 3 раза в текущем чемпионате.

    И уж точно гости постараются продолжить свой победный ход. Да и Франсишку Тринкан еще скажет свое веское слово!

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Лиссабонцы явно постараются быстро вскрыть оборону аутсайдера.

    Статистика для ставок

    • «Спортинг» обыгрывал «Фаренсе» в 9 последних очных поединках

    • Лиссабонцы в 2 стартовых турах настреляли 9 мячей

    • «Спортинг» не проигрывает «Фаренсе» уже 23 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.60, а победа оппонента — в скромные 14.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.36 и 2.80.

    Прогноз: Гости явно сильнее соперника, к тому же в традиционно успешно ему противостоят.

    «Спортинг» наверняка постарается продолжить свой победный путь, да и оппонент не столь стабилен.

    Ставка: Фора «Спортинга» в 1 тайме -1.5 за 3.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся обоим оппонентам.

    Ставка: Обе забьют за 2.02

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    «Фаренсе» — «Спортинг». Ставка (к. 3.04) и прогноз на футбол, Примейра-Лига, 23 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Фаренсе» — «Спортинг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.04
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