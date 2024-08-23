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    «Боку Хуниорс» ждет коллизия?

    «Крузейро» — «Бока Хуниорс». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Южноамериканский кубок, 23 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Крузейро» — «Бока Хуниорс»
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    «Бока Хуниорс»
    23 августа в 1/8 финала плей-офф Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Крузейро» и «Бока Хуниорс». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Крузейро» — «Бока Хуниорс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Крузейро»

    Турнирное положение: «Крузейро» в бразильском чемпионате не особо преуспевает. На данный момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Крузейро» лишь на один пункт отстает от 6 позиции. Да и выиграла команда всего в 11 матчах из 22.

    Последние матчи: В последних матчах команда выглядела недостаточно монолитно. А вот первый матч с «Бока Хуниорс» был проигран (0:1).

    В своем предыдущем поединке команда расписала мировую с «Виторией» (2:2). А вот до того «Крузейро» сыграл вничью с «Атлетико Минейро» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих матчах она забила 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в четырех своих последних матчах команда не побеждала. При этом «Крузейро» пропускает в среднем более гола за матч: 24 мяча в 22 поединках чемпионата.

    Матчи против «Бока Хуниорс» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Крузейро» уступил 4 раза при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться ликвидировать гандикап в один мяч. При этом забивает команда в среднем менее гола за матч.

    «Бока Хуниорс»

    Турнирное положение: «Бока Хуниорс» нынче ходит в середняках чемпионата Аргентины. На текущий момент команда находится на 8 месте.

    Причем «Бока Хуниорс» в 11 матчах чемпионата победил всего 4 раза. Да и забивает команда в среднем чуть больше гола за матч — 15 мячей.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда сумела взять три очка. «Бока Хуниорс» дома переиграл «Сан-Лоренсо» (3:2).

    До того команда дома переиграла «Крузейро» (1:0). Ну а чуть ранее была подписана мировая с «Индепендьенте» Ривадавия (1:1).

    Вообще же, «Бока Хуниорс» в 5 своих последних матчах победил 3 раза. Забила в них команда 9 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно уверенно. При этом «Бока Хуниорс» выиграл в 2 своих последних поединках.

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    Вот только команда имеет не столь надежные тылы. Пропускает «Бока Хуниорс» в среднем почти гол за матч: 10 пропущенных мячей в 11 поединках чемпионата Аргентины.

    Причем «Бока Хуниорс» еще ни разу не проигрывал «Крузейро».Да и в пяти очных поединках аргентинцы неизменно забивали в ворота соперника.

    Нет сомнений, что гости будут стараться сыграть на своих лучших качествах. Да и «Крузейро» считается для команды удобным соперником.

    Статистика для ставок

    • «Крузейро» не побеждал в 4 своих последних поединках

    • «Бока Хуниорс» выиграл в 2 своих последних матчах

    • «Крузейро» еще ни когда не обыгрывал «Боку»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.

    Прогноз: «Крузейро» постарается отыграть разницу в один мяч, и явно будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации, да и пора бы «Крузейро» прерывать затянувшуюся безвыигрышную серию.

    Ставка: Победа «Крузейро» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.70

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    «Крузейро» — «Бока Хуниорс». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Южноамериканский кубок, 23 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Крузейро» — «Бока Хуниорс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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