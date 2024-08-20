Серия А. «Интер» начал защиту титула

В 10 парах 1-го тура Серии А зафиксировали 4 победы. В остальных шести парах была ничья. Все фавориты добились успеха в стартовой игре, за исключением миланских клубов.

Защита титула и первые результаты топ-клубов

«Интер» с ничьи начал защиту титула. Чемпион в 1-м туре итальянского первенства сыграл вничью с «Дженоа» (2:2).

Календарь и таблица Серии А

Вице-чемпион Серии А «Милан» стартовую игру чемпионата сыграл вничью с «Торино» (2:2).

Душан Влахович, игрок «Ювентуса» globallookpress.com

А вот туринский клуб добился победы в 1-м туре итальянского чемпионата. «Ювентус» дома переиграл «Комо» (3:0).

С крупным счетом свои матчи выиграли «Аталанта», «Лацио» и «Верона», которые выиграли у «Лечче» (4:0), «Венеции» (3:1) и «Наполи» (3:0).

Дебютанты Серии А

Всего одно очко набрали новички итальянской Серии А. «Парма» обменялась голами с «Фиорентиной» (1:1).

«Венеция» на выезде уступила «Лацио» (1:3), а «Комо» проиграл «Ювентусу» (0:3).

2-й тур

Чемпион «Интер» дома сыграет против «Лечче», игра пройдёт 24 августа.

Вице-чемпион «Милан» попробует одержать первую победу в сезоне в противостоянии с «Пармой», встреча запланирована на 24 августа, а «Ювентус» отправится на выезд к «Вероне» (26 августа).

Прогнозы и ставки на Серию А

Матчи 2-го тура Серии А пройдут с 24 по 26 августа.