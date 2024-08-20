Серия А. «Интер» начал защиту титула

Защита титула и первые результаты топ-клубов
«Интер» с ничьи начал защиту титула. Чемпион в 1-м туре итальянского первенства сыграл вничью с «Дженоа» (2:2).
Вице-чемпион Серии А «Милан» стартовую игру чемпионата сыграл вничью с «Торино» (2:2).
А вот туринский клуб добился победы в 1-м туре итальянского чемпионата. «Ювентус» дома переиграл «Комо» (3:0).
С крупным счетом свои матчи выиграли «Аталанта», «Лацио» и «Верона», которые выиграли у «Лечче» (4:0), «Венеции» (3:1) и «Наполи» (3:0).
Дебютанты Серии А
Всего одно очко набрали новички итальянской Серии А. «Парма» обменялась голами с «Фиорентиной» (1:1).
«Венеция» на выезде уступила «Лацио» (1:3), а «Комо» проиграл «Ювентусу» (0:3).
2-й тур
Чемпион «Интер» дома сыграет против «Лечче», игра пройдёт 24 августа.
Вице-чемпион «Милан» попробует одержать первую победу в сезоне в противостоянии с «Пармой», встреча запланирована на 24 августа, а «Ювентус» отправится на выезд к «Вероне» (26 августа).
Матчи 2-го тура Серии А пройдут с 24 по 26 августа.