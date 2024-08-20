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    Серия А. «Интер» начал защиту титула

    Итоги 1-го тура чемпионата Италии по футболу

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    «Интер»
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    «Интер»
    В 10 парах 1-го тура Серии А зафиксировали 4 победы. В остальных шести парах была ничья. Все фавориты добились успеха в стартовой игре, за исключением миланских клубов.

    Защита титула и первые результаты топ-клубов

    «Интер» с ничьи начал защиту титула. Чемпион в 1-м туре итальянского первенства сыграл вничью с «Дженоа» (2:2).

    Календарь и таблица Серии А

    Вице-чемпион Серии А «Милан» стартовую игру чемпионата сыграл вничью с «Торино» (2:2).

    Душан Влахович, игрок «Ювентуса»
    globallookpress.com

    А вот туринский клуб добился победы в 1-м туре итальянского чемпионата. «Ювентус» дома переиграл «Комо» (3:0).

    С крупным счетом свои матчи выиграли «Аталанта», «Лацио» и «Верона», которые выиграли у «Лечче» (4:0), «Венеции» (3:1) и «Наполи» (3:0).

    Дебютанты Серии А

    Всего одно очко набрали новички итальянской Серии А. «Парма» обменялась голами с «Фиорентиной» (1:1).

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    • «Венеция» на выезде уступила «Лацио» (1:3), а «Комо» проиграл «Ювентусу» (0:3).

    2-й тур

    Чемпион «Интер» дома сыграет против «Лечче», игра пройдёт 24 августа.

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    Вице-чемпион «Милан» попробует одержать первую победу в сезоне в противостоянии с «Пармой», встреча запланирована на 24 августа, а «Ювентус» отправится на выезд к «Вероне» (26 августа).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Матчи 2-го тура Серии А пройдут с 24 по 26 августа.

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