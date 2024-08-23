23 августа в 3-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Аланьяспор» и «Гезтепе». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аланьяспор» — «Гезтепе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аланьяспор»

Турнирное положение: «Аланьяспор» в новом сезоне стартовал весьма скромно. Команда на данный момент пребывает на 15 строчке турнирной таблицы.

При этом «Аланьяспор» в 2 первых матчах набрал всего 1 балл. Да и пропустила команда аж 5 мячей в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Клуб из Аланьи уступил «Истанбул Башакшехиру» (2:4).

А вот в стартовом туре Суперлиги «Аланьяспор» не сумел переиграл «Эюпспор». Соперники по разу обменялись голами.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда настреляла 6 мячей. А вот в свои ворота было пропущено 8 голов.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аланьяспор» явно способен побороться за попадание в десятку. Да и состав команды по именам смотрится достаточно выгодно.

Поединки против «Гезтепе» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных встречах «Аланьяспор» выиграл и проиграл по разу.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и пора бы симпатичному клубу из Аланьи начать побеждать!

«Гезтепе»

Турнирное положение: Эта команда только вышла в элитный турецкий дивизион. «Гезтепе» занял 2 место в первой лиге.

Причем «Гезтепе» довольно неплохо выглядел в атаке. В 34 турах прошедшего чемпионата команда отличилась лишь 60 забитыми мячами.

Последние матчи: В стартовом туре нового чемпионата команда сыграла вничью. Поединок с «Антальяспором» принес сухой паритет.

А вот встреча с «Фенербахче» завершилась боевой мировой (2:2). Причем «Гезтепе» отыгрался, уступая в два мяча.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Гезтепе» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 8 же пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: победы даются команде весьма натужно. Да и вообще, проблемы с реализацией стали неприятным спутником команды.

При этом «Гезтепе» уже почти 4 года не побеждает «Аланьяспор». Да и в двух последних очных встречах команда пропускала по 2 мяча.

И уж точно гости постараются зацепиться за очки. Да и мотивация продолжить набор очков у команды огромная.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Впрочем, свои шансы они могут найти на контратаках.

Статистика для ставок

«Гезтепе» не побеждает «Аланьяспор» почти 4 года

Обе команды еще не побеждали в новом чемпионате

«Гезтепе» в последних двух очных поединках пропускал от «Аланьяспора» по 2 мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аланьяспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.68.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — 1.94 и 1.97.

Прогноз: Хозяева выглядят сильнее соперника, к тому же в последнее время успешно ему противостоят.

«Аланьяспор» явно постарается добыть первую победу в сезоне, да и оппонент не особо стабилен.

Ставка: Победа «Аланьяспора» за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.05