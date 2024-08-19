В рамках второго тура чемпионата Португалии по футболу сезона 2024/25 «Эштрела» на своем поле примет «Фамаликан». Поединок состоится 19 августа и начнется в 22:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эштрела» — «Фамаликан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эштрела»

Турнирное положение: Клуб из города Амадора в прошлом сезоне финишировал на 14 месте в таблице, опередив красную зону лишь на один пункт.

«Эштрела» смогла выиграть семь встреч из 34 проведенных, 12 игр свела вничью и потерпела 15 поражений, забила 33 гола при 53 пропущенных.

Последние матчи: В новом же чемпионате «трехцветные» успели провести уже один поединок, расписав на выезде мировую с «Брагой» со счетом 1:1. Перед этим они провели пять товарищеских матчей, выиграв четыре из них и раз проиграв.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Эштрела» смогла выиграть лишь один поединок чемпионата из десяти предыдущих. И эта виктория была добыта еще на финише прошлого первенства. Еще за этот период коллектив расписал четыре мировые и потерпел четыре фиаско. И за весь данный отрезок времени коллектив в четырех случаях не смог забить.

«Фамаликан»

Турнирное положение: Клуб из города Вила-Нова-ди-Фамаликан в прошлом сезоне стал восьмым в чемпионате Португалии, много проиграв еврозоне.

«Фамаликан» выиграл десять раз, 12 встреч свел вничью и столько же игр проиграл, разница мячей составила 37:41.

Последние матчи: Новый чемпионат «сине-белые» начали превосходно, обыграв на своем поле грозную «Бенфику» со счетом 2:0. До этого они провели шесть товарняков и ни разу не проиграли в них, добыв четыре виктории и расписав два мировых исхода.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: В рамках первенства страны «Фамаликан» еще с учетом прошлого сезона смог выиграть три игры из четырех последних при одном фиаско. Всего же в отрезке предыдущих девяти поединков чемпионата у команды четыре виктории, три проигрыша и две ничьи. И за все это время команда не забила только в одном случае.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Эштрела» в играх с «Фамаликаном» набрала четыре очка, выиграв дома 1:0 и расписав гостевую мировую 0:0

«Эштрела» дома выиграла три домашних матча из семи предыдущих и дважды уступала

«Фамаликан» в гостях проиграл четыре поединка из восьми минувших при двух победах

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эштрелы» — 2.54, победа «Фамаликана» — 2.81, ничья — 3.28.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.21 и 1.68 соответственно.

Прогноз: В данном противостоянии ставим на крайне низовой исход, потому что данные команды не отличаются высокой результативностью, да и между собой играли пока только по низам.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 2.28.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет ничья, так как оба коллектива неплохо начали чемпионат и наверняка будут не против продлить свои успешные серии.

Ставка: ничья за 3.28.