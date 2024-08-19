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    Поединок обещает быть скудным на голы

    «Эштрела» — «Фамаликан». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 19 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эштрела» — «Фамаликан»
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    «Эштрела»
    В рамках второго тура чемпионата Португалии по футболу сезона 2024/25 «Эштрела» на своем поле примет «Фамаликан». Поединок состоится 19 августа и начнется в 22:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эштрела» — «Фамаликан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 19 Августа 2024 года

    Эштрела

  • Португалия. Примейра
    •  Эштрела 22:15 Фамаликан

    Фамаликан

  • Вила-Нова-ди-Фамаликан
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    «Эштрела»

    Турнирное положение: Клуб из города Амадора в прошлом сезоне финишировал на 14 месте в таблице, опередив красную зону лишь на один пункт.

    «Эштрела» смогла выиграть семь встреч из 34 проведенных, 12 игр свела вничью и потерпела 15 поражений, забила 33 гола при 53 пропущенных.

    Последние матчи: В новом же чемпионате «трехцветные» успели провести уже один поединок, расписав на выезде мировую с «Брагой» со счетом 1:1. Перед этим они провели пять товарищеских матчей, выиграв четыре из них и раз проиграв.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Эштрела» смогла выиграть лишь один поединок чемпионата из десяти предыдущих. И эта виктория была добыта еще на финише прошлого первенства. Еще за этот период коллектив расписал четыре мировые и потерпел четыре фиаско. И за весь данный отрезок времени коллектив в четырех случаях не смог забить.

    «Фамаликан»

    Турнирное положение: Клуб из города Вила-Нова-ди-Фамаликан в прошлом сезоне стал восьмым в чемпионате Португалии, много проиграв еврозоне.

    «Фамаликан» выиграл десять раз, 12 встреч свел вничью и столько же игр проиграл, разница мячей составила 37:41.

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    • Последние матчи: Новый чемпионат «сине-белые» начали превосходно, обыграв на своем поле грозную «Бенфику» со счетом 2:0. До этого они провели шесть товарняков и ни разу не проиграли в них, добыв четыре виктории и расписав два мировых исхода.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: В рамках первенства страны «Фамаликан» еще с учетом прошлого сезона смог выиграть три игры из четырех последних при одном фиаско. Всего же в отрезке предыдущих девяти поединков чемпионата у команды четыре виктории, три проигрыша и две ничьи. И за все это время команда не забила только в одном случае.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Эштрела» в играх с «Фамаликаном» набрала четыре очка, выиграв дома 1:0 и расписав гостевую мировую 0:0

    • «Эштрела» дома выиграла три домашних матча из семи предыдущих и дважды уступала

    • «Фамаликан» в гостях проиграл четыре поединка из восьми минувших при двух победах

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эштрелы» — 2.54, победа «Фамаликана» — 2.81, ничья — 3.28.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.21 и 1.68 соответственно.

    Прогноз: В данном противостоянии ставим на крайне низовой исход, потому что данные команды не отличаются высокой результативностью, да и между собой играли пока только по низам.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 2.28.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет ничья, так как оба коллектива неплохо начали чемпионат и наверняка будут не против продлить свои успешные серии.

    Ставка: ничья за 3.28.

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    «Эштрела» — «Фамаликан». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 19 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Эштрела» — «Фамаликан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.28
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